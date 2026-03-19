U40 vẫn về dáng thon gọn, giảm 16kg sau 3 tháng: Chế độ ăn với yến mạch để có được vòng eo 60cm được tiết lộ

Happi Phạm là một beauty blogger được nhiều người biết đến với các chia sẻ về chăm sóc tóc và làn da, thu hút sự quan tâm và làm theo của đông đảo chị em. Không chỉ vậy, hành trình mà còn gây chú ý với hành trình giảm cân ấn tượng.

Từ mức cân nặng hơn 60kg, vòng eo khoảng 75cm, chỉ sau 3 tháng, Happi Phạm đã giảm xuống còn 47-48kg, sở hữu vòng eo 60cm nhờ thay đổi thói quen ăn uống hàng ngày.

Không ép bản thân, không ăn kiêng cực đoan vẫn giảm 16kg trong 3 tháng

Thay vì lựa chọn những phương pháp giảm cân cấp tốc hay ép bản thân vào chế độ tập luyện khắc nghiệt, Happi Phạm bắt đầu hành trình của mình bằng một tư duy rất khác: Lắng nghe cơ thể và xây dựng thói quen ăn uống phù hợp.

Nhờ sự kiên trì và kỷ luật, cô đã giảm thành công khoảng 15-16kg, đưa cân nặng về mức 47-48kg và vòng eo giảm còn 60cm. Điều đáng nói là cô đạt được kết quả này mà không cần tập gym cường độ cao hay ăn kiêng cực đoan như mọi người vẫn tưởng. Điểm đặc biệt trong cách giảm cân của Happi là không tập gym cường độ cao, cũng không áp dụng chế độ ăn kiêng cực đoan.

Cô cũng chia sẻ: "Thay vì mỗi ngày đều đứng lên cân để xem có giảm được lạng nào không rồi tự áp lực cho bản thân thì mình chụp ảnh vóc dáng của mình mỗi ngày trong hành trình giảm cân để so sánh. Ví dụ vai, eo, bụng, chân của mình, so sánh xem đã thon gọn chưa?

Mình không tính toán từng ngày, không cân đong đo đến lượng thức ăn, mình chỉ ghi nhớ: Đồ chiên rán, đồ ngọt, đồ mặn, các loại bánh ngọt, chè... là hạn chế hết mức có thể. Khi ăn uống cũng không ăn quá no. Không chỉ giảm cân mà còn đảm bảo sức khỏe của mình nữa. Vì mình càng có tuổi thì càng khó giảm cân. Cơ địa của mình cực kỳ khó giảm và dễ tăng cân, vậy mà mình vẫn giảm cân thành công nhờ những ghi nhớ này".

1. Ăn yến mạch vào buổi sáng, ăn nóng sẽ tốt hơn ăn yến mạch qua đêm

Một trong những thay đổi quan trọng nhất trong chế độ ăn uống của cô chính là thói quen ăn yến mạch vào mỗi buổi sáng. Với Happi, đây không chỉ là một món ăn đơn giản mà còn là "chìa khóa" giúp cô kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Cô từng chia sẻ rằng nhiều người cảm thấy yến mạch khó ăn hoặc ăn mà vẫn tăng cân, nhưng vấn đề thực chất nằm ở cách chuẩn bị và khẩu phần. "Nhiều người thấy yến mạch khó ăn quá, hoặc ăn mà vẫn bị tăng cân thì để mình chỉ cho cách của mình. Các bạn chỉ cần chuẩn bị 1 bát thủy tinh hoặc 1 cặp lồng nhỏ gọn có lắp đậy kín, sau đó cho lượng yến mạch vừa đủ, chứ nhiều quá ăn sẽ bị ngắn.

Sau mọi người đổ nước sôi vào lượng vừa đủ. Bạn có thể cho thêm chuối vào hoặc bất kỳ loại quả nào mà bạn thích để ăn cùng yến mạch, sau đó đậy lắp lại. Chị em đi làm đi học có thể mang theo rồi ăn, đến lúc mở ra yến mạch nở ra ăn ngon lắm. Nếu bạn thấy nhạt quá thì có thể cho thêm mật ong vào hoặc cũng có thểm ăn kèm tôm, thịt, trứng luộc..." - Happi Phạm chia sẻ.

Một lưu ý quan trong mà Happi chia sẻ với các chị em, nên ăn yến mạch nóng. Yến mạch qua đêm sẽ rất dễ lạnh bụng, không tốt cho sức khỏe.

2. Nên cẩn thận với sữa chua

Điều làm nên sự khác biệt trong cách ăn uống của Happi Phạm là sự hiểu biết và chọn lọc. Cô không đơn thuần ăn "healthy" theo trào lưu, mà luôn tìm hiểu kỹ từng loại thực phẩm trước khi đưa vào chế độ ăn.

Chẳng hạn, với sữa chua - một món thường được xem là tốt cho sức khỏe, cô lại đưa ra góc nhìn khá thẳng thắn. Theo Happi, nhiều loại sữa chua trên thị trường chứa lượng đường cao, nếu không chú ý sẽ khiến người ăn dễ tăng cân hơn.

Vì vậy, cô khuyên nên chọn sữa chua không đường hoặc sữa chua Hy Lạp, vốn giàu protein nhưng ít đường, dù hương vị có thể không hấp dẫn bằng. Quan điểm của cô rất rõ ràng: Những gì tốt cho cơ thể đôi khi không phải là thứ dễ ăn nhất.

- Nên tránh sữa chua nhiều đường, nhiều hương liệu hay vị (vị dâu tây, vị cam...).

- Ưu tiên sữa chua không đường hoặc sữa chua Hy Lạp (giàu protein, ít đường).

- Có thể ăn cùng trái cây để dễ ăn hơn.

3. Hạn chế hạt granola và bơ đậu phộng

Hạt granola hay bơ đậu phộng hay các loại ngũ cốc khác, có nhiều calo và chất béo, vậy nên chỉ tốt với người tập gym để lên cơ. Còn với ai giảm cân mà không tập tành nhiều như Happi thì nên hạn chế các loại thực phẩm này.

Đây đều là những món giàu năng lượng, phù hợp với người tập luyện cường độ cao. Nhưng với những người giảm cân và không tập gym nhiều như cô, việc tiêu thụ các loại thực phẩm này lại có thể khiến cân nặng tăng nhanh hơn.

4. Chọn sữa hạt đúng cách

Tương tự, sữa hạt cũng chỉ thực sự tốt khi là loại tự nấu hoặc không đường. Còn các loại sữa hạt có hương vị như dâu hay socola thường chứa nhiều đường và dễ làm "phá vỡ" quá trình giảm cân.

Nguyên tác giảm cân của Happi Phạm: Bữa sáng càng đơn giản càng tốt

Theo cô, một bữa ăn nhẹ nhàng, không cầu kỳ nhưng đủ chất sẽ giúp cơ thể vận hành tốt hơn và dễ kiểm soát cân nặng. Cô ưu tiên bổ sung đạm cùng các nguồn tinh bột tốt, đồng thời hạn chế tối đa đồ chiên rán, đồ ngọt, bánh kẹo hay các món nhiều đường.

Cô chia sẻ: "Buổi sáng cô sẽ ăn yến mạch, trứng, cafe. Trứng thì ăn 4 quả nhưng chỉ ăn lòng trắng vì lòng đỏ nhiều collection. Nếu đói thì có thể uống thêm hạt chia. Buổi trưa thì ăn theo như gia đình, nhưng chú ý ăn rau trước, sau đó ăn thịt cá, cuối cùng mới đến tinh bột là cơm trắng, khoai lang, ngô... Chỉ ăn nửa chén cơm, chủ yếu là ăn thịt cá và rau, chú ý nhai kỹ và ăn no 70-80% thôi.

Khi ăn xong không uống nước hay ăn trái cây luôn, mà nên đứng lên rửa chén, làm việc linh tinh để đồ ăn tiêu hóa. 30 phút sau hãy uống nước và ngồi nghỉ ngơi xem phim. Ngồi liền sau khi ăn thì đồ ăn khó tiêu hóa, sẽ bị tích mỡ bụng".

Dù bản thân rất yêu thích các món giàu tinh bột như xôi hay bánh, cô vẫn giữ sự kiểm soát nghiêm túc trong chế độ ăn. Như cô từng chia sẻ: "Mình không thể ăn thoải mái mà vẫn mong có vóc dáng đẹp được."

Nguồn: @happipham








