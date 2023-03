TWICE trở lại với MV đậm chất nữ quyền: Đoạn rap phá cả bài hát, thành tích nhạc số ở Hàn tiếp tục "thảm bại"?

Sau 1 thời gian dài nghỉ ngơi, TWICE chính thức trở lại với album mới Ready To Be cùng MV Set Me Free vào ngày 10/3. Mini album thứ 12 này thể hiện quyết tâm vững vàng của TWICE sau khi phá vỡ ánh nhìn và định kiến của thế gian, chuẩn bị đón chào một "tôi" thật sự.

Trưởng nhóm Jihyo cho biết ca khúc chủ đề Set Me Free chứa đựng thông điệp: "Hãy thoát khỏi mọi thứ trói buộc bản thân và tự do yêu thương theo ý muốn". Tổng thể MV được khen ngợi là đầu tư nhiều hơn hẳn các MV trước đó, TWICE mang đến hình ảnh đậm chất nữ quyền đầy khác biệt.

Set Me Free MV - TWICE

Tuy nhiên, phần nhạc tiếp tục lại là vấn đề gây tranh cãi của 9 cô gái nhà JYP. Đã qua rồi thời TWICE ra bài nào là được khen bắt tai bài đó, Set Me Free tiếp tục đi theo truyền thống nhạc khó ngấm. Phần rap của 3 thành Momo - Dahyun - Chaeyoung bị đánh giá lạc quẻ.

Và tiếp tục như thường lệ, thứ hạng nhạc số của nhóm lại leo dốc không phanh khi chỉ đạt #33 Bugs và #115 Genie ở thời điểm ra mắt. Thành tích này được cho làm kém xa cả River của Miley Cyrus tung ra cùng lúc.

Thành tích nhạc số ở Hàn của TWICE còn thua cả Miley

Một số phản ứng của khán giả về ca khúc mới của TWICE trên the qoo:

- Phần rap của Dahyun - Momo - Chaeyoung gây mất hứng thật đấy. Dahyun rap như đọc, động tác tay cũng gượng gạo lắm cơ, giọng mũi và phát âm của Momo quá khó chịu, được Chaeyoung tạm ổn nhưng so với các thành viên rap trong các nhóm nữ khác thì cũng như đọc thôi.

- Thà cho Moonlight Sunrise làm title tiếng Hàn còn hơn.

- TWICE thử nghiệm đa dạng thể loại thế này nên tui thấy ổn.

- Nhạc mê thế, MV thì quá xinh đẹp.

- Haizz, nhạc không hợp mùa rồi! Đây giống kiểu concept cho mùa thu hơn. Đáng nhẽ phải tung bài gì đó tươi mới chứ?

- Không tệ nhưng cũng chẳng đọng lại gì.

- Rap dở thì đừng rap nữa, làm ơn đấy... Phí hoài cả bài hát.

Khoảng 3 năm đổ về đây, TWICE mỗi khi ra nhạc không còn được chú ý nhiều ở Hàn Quốc. Dù vậy, nhóm vẫn gặt hái được 1 số thành tích nhất định trên thị trường quốc tế, album mới vẫn đạt gần 2 triệu bản order trước. Điều này chứng tỏ 1 số lượng fan cứng vẫn luôn ủng hộ TWICE mỗi khi các cô gái ra sản phẩm mới.

Khoảng 3 năm đổ về đây, TWICE mỗi khi ra nhạc không còn được chú ý nhiều ở Hàn Quốc. Dù vậy, nhóm vẫn gặt hái được 1 số thành tích nhất định trên thị trường quốc tế, album mới vẫn đạt gần 2 triệu bản order trước. Điều này chứng tỏ 1 số lượng fan cứng vẫn luôn ủng hộ TWICE mỗi khi các cô gái ra sản phẩm mới.



TWICE vẫn hoạt động chăm chỉ dù không giữ được nhiệt nhiều như trước

Với lần trở lại này, TWICE đã làm 1 điều vô cùng đặc biệt khi sân khấu quảng bá đầu tiên là tại show Jimmy Fallon ở Mỹ. Đây có thể xem là hướng đi nhắm thẳng vào quốc tế mà JYP vạch ra cho TWICE.