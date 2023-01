TWICE tung ca khúc tiếng Anh thứ 2: Thành tích nhạc số ở Hàn đáng báo động, phải chăng đã đánh mất hào quang?

Từng là nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop sở hữu hàng loạt hit quốc dân, TWICE là "át chủ bài" của JYP, gà đẻ trứng vàng của một trong ba đế chế giải trí Kpop. Thế nhưng kể từ 2021 trở đi, các sản phẩm của TWICE mờ nhạt dần đều. Hè 2022, TWICE trở lại trong "chảo lửa" nhóm nữ Kpop nhưng không để lại ấn tượng mạnh. Điều này một lần nữa tái diễn với màn trở lại cùng single tiếng Anh "Moonlight Sunrise".

TWICE mở bát 2023 với single tiếng Anh thứ hai "Moonlight Sunrise"

Dù không duy trì phong độ như thời điểm đỉnh cao sự nghiệp 2016 - 2017 nhưng TWICE vẫn là nhóm nhạc đông fan và thành tích ổn định. Thế nhưng, thứ hạng ra mắt hiện tại của "Moonlight Sunrise" cực kỳ đáng báo động. Không ngoa khi gọi thành tích này là thành tích lẹt đẹt nhất của TWICE vì âm nhạc của 9 cô gái thường ra mắt trong top 5 các BXH, còn "Moonlight Sunrise" chỉ khiêm tốn ngoài #172 genie, không lọt MelOn, Bugs…

Thành tích nhạc số đáng báo động của ca khúc mới

Bên cạnh đó, TWICE thu về hơn 12 triệu view YouTube cho MV "Moonlight Sunrise" sau gần 1 ngày phát hành, một con số ổn định so với mặt bằng chung nhưng lại tụt giảm với các sản phẩm trước. TWICE vốn có fandom vững chắc, việc hỗ trợ thần tượng có được con số này không khó. Nhiều khán giả trung lập đánh giá, TWICE đã dần đánh mất hào quang, thành tích bão hoà. Nếu so với nhóm nhạc cùng thời BLACKPINK, TWICE từ lâu đã bị bỏ xa về mặt danh tiếng.

MV của TWICE thu về 12 triệu lượt xem sau gần 1 ngày phát hành

Tuy nhiên, các Once (tên fandom của TWICE) cũng cảm thấy an ủi phần nào khi ca khúc đang làm khá tốt ở thị trường quốc tế khi đứng đầu bảng xếp hạng iTunes của nhiều nước và chỉ đứng sau "Flowers" của Miley Cyrus trong BXH Worldwide.