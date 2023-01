Loạt idol có visual giống... mèo nhất: Jennie (BLACKPINK) sang chảnh đáng yêu, Haerin (NewJeans) "biến hình" ngay trong MV

Năm Mão đã đến, linh vật mèo rộn rã khoe sắc khắp cả nước. Với những ai là fan Kpop, không thể không biết đến dàn idol sở hữu ngoại hình đáng yêu, tinh nghịch như những chú mèo nhỏ. Ở trên sân khấu hay những khoảnh khắc đời thường, loạt idol nổi tiếng này đều khiến fan mê mẩn, có nhiều đặc điểm giống mèo nhất Kpop, từ ngoại hình, biểu cảm cho đến tính cách.

Jennie (BLACKPINK)

Sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh với má bánh bao trứ danh, dù không đẹp tiêu chuẩn nhưng Jennie là hình mẫu visual xu hướng hiện tại. Cô nàng được đánh giá sở hữu khí chất ngôi sao hiếm có, vừa sang chảnh, lạnh lùng nhưng cũng không kém phần đáng yêu khi cần.

Lợi thế nhất trên gương mặt Jennie chính là đôi mắt mèo cuốn hút. Nhờ dáng mắt độc đáo, Jennie mang nét kiêu kỳ, vừa bí ẩn nhưng gây thương nhớ khi biểu cảm hoạt bát dễ thương. Từ lâu, Jennie đã là “cô Mèo sang chảnh" trong lòng các BLINK.

Haerin (NewJeans)

Nếu để chọn ra "cô mèo thế hệ mới" của Kpop, chắc chắn nhiều fan sẽ “nhảy số" nhớ ngay đến Haerin (NewJeans). Sở hữu vẻ đẹp tươi mới, gương mặt lanh lợi cùng đôi mắt to, sáng và có phần xếch ở phía đuôi, Haerin giống mèo đến bất ngờ. Visual của Haerin khiến người xem có cảm giác dễ chịu.

Khoảnh khắc viral MXH của Haerin trong stage cover Tell Me của đàn chị Wonder Girls với biểu cảm "omona" đáng yêu, tạo hình Hello Kitty đã gây sốt MXH một thời gian dài. Biết rõ lợi thế của nữ idol, công ty đã cho Haerin có màn "hoá mèo" cực thuyết phục trong MV OMG mới phát hành.

Haerin hóa mèo trong MV OMG

Suga (BTS)

Được mệnh danh là "Lil Meow Meow", Suga từ lâu đã là "chú mèo lười" nổi tiếng của Army. Nam thần tượng có đôi mắt lim dim giống mèo, đặc biệt hơn, tất cả những hành động của anh đều mang bản tính của loài động vật này. Nếu là fan cứng của Suga, ai nấy đều thuộc nằm lòng biểu cảm hệt như một chú mèo lười của anh chàng khi ăn uống, tức giận, vui vẻ hay chìm đắm trong thế giới riêng.

Xiumin (EXO)

Visual giống mèo gây sốt gần đây của Haerin (NewJeans) đã khiến fan nhớ ngay đến Xiumin (EXO). Không thể phủ nhận, Haerin có một vài khung hình cực kì giống với Xiumin. Nam thần tượng nhà SM cũng sở hữu vẻ ngoài giống mèo không kém đàn em. Biểu cảm sân khấu đa dạng của Xiumin với đôi mắt biết nói, tinh lanh như một chú mèo đã đốn tim không ít fan.

Yeji (ITZY)

Nhắc về idol giống mèo không thể nào bỏ qua Yeji (ITZY). Cô nàng sở hữu đôi mắt mèo sắc nét, đầy thần thái. Dù thần thái lạnh lùng trên sân khấu nhưng khi về với đời thường, đôi mắt mèo của Yeji chính xác là vũ khí mang lại vẻ đáng yêu chiếm được cảm tình người xem.