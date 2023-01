TWICE trở lại với MV tiếng Anh: Nhạc cuốn, visual đỉnh nhưng vẫn có một điểm trừ?

Vào trưa 20/1 (giờ Việt Nam), JYP Entertainment đã chính thức tung ra MV MOONLIGHT SUNRISE của TWICE trước thềm phát hành album mini vào tháng 3 tới đây. Đây cũng chính là đĩa đơn tiếng Anh đầu tiên của TWICE sau khoảng 1 năm 3 tháng kể từ đĩa đơn đầu tay The Feels - sản phẩm giúp nhóm lọt BXH Hot 100 Billboard.

MV MOONLIGHT SUNRISE - TWICE

MOONLIGHT SUNRISE của TWICE là bản Pop Dance vui nhộn mang ý nghĩa "ánh trăng" và "mặt trời mọc". Ngay sau khi lên sóng, sản phẩm đã lập tức nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng cũng như ONCE - fandom của TWICE.

Đặc biệt sản phẩm lần này cũng được lấy cảm hứng từ khoảng thời gian TWICE và cộng đồng ONCE trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới gần đây nhất. Theo đó chính Jihyo đã tiết lộ: "(Tạm dịch) Nguồn cảm hứng đến từ chuyến lưu diễn cuối cùng mà chúng tôi có ở LA. Trong chuyến lưu diễn chúng tôi đã biểu diễn dưới ánh trăng và cùng nhau khiêu vũ. Người sáng tác bài hát này cũng đã ở đó và anh ấy thấy màn trình diễn của chúng tôi rất đẹp. Và đó chính là nguồn cảm hứng để sáng tác ca khúc này".

TWICE trong MV tiếng Anh thứ hai trong sự nghiệp

Sản phẩm ngay khi ra mắt đã nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng

Ca khúc được lấy từ nguồn cảm hứng trong chuyến lưu diễn của TWICE

Sau khi MV lên sóng, đa số ý kiến đều thừa nhận MOONLIGHT SUNRISE là một sản phẩm vô cùng "cháy" khi nhạc lôi cuốn người nghe ngay từ những giây đầu tiên. Bên cạnh đó visual của các cô gái nhà JYP trong MV cũng khiến người hâm mộ phải thốt lên mê mệt vì quá đỉnh.

Tuy nhiên cũng có ý kiến nhận xét phân đoạn điệp khúc của bài hát vô tình làm "tụt cảm xúc" dù giai điệu rất catchy. Dẫu vậy về tổng thể, MOONLIGHT SUNRISE vẫn là một sản phẩm đáng khen ngợi từ TWICE để mở đường cho mini album sắp tới.

Visual của các cô gái TWICE khiến fan mê mệt

Dẫu vậy đoạn điệp khúc lại có ý kiến đánh giá là vô tình làm "tụt cảm xúc"