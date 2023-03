TWICE lần đầu đem hit tiếng Anh trình diễn ở Mỹ nhưng đã gặp ngay sự cố đáng tiếc!

Vào ngày 2/3, TWICE đã đáp chuyến bay đến Mỹ để dự lễ trao giải Billboard Women In Music. Tại đây, 9 cô gái nhà JYP đã nhận được giải thưởng Breakthrough Award (Giải thưởng Đột phá). Bên cạnh đó, khán giả cũng được chứng kiến sân khấu trình diễn đầu tiên của ca khúc tiếng Anh Moonlight Sunrise mà TWICE ra mắt vào cuối tháng 1/2023.

TWICE đạt giải Breakthrough Award của Billboard

Với kinh nghiệm của những idol debut gần 10 năm, TWICE dễ dàng làm chủ sân khấu khi khoe giọng hát mượt mà cùng vũ đạo uyển chuyển xuyên suốt màn trình diễn. Tuy nhiên, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra khi micro của trưởng nhóm Jihyo bất ngờ bị hỏng khiến cô nàng phải hát to hết mức có thể để khán giả có thể nghe tiếng của mình. Nếu không có sự cố này thì có lẽ TWICE đã có màn trình diễn hoàn hảo hơn trên đất Mỹ.

TWICE trình diễn Moonlight Sunrise ở Billboard Women In Music