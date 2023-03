TWICE khoe nhan sắc nổi bật trên truyền hình Mỹ, 1 thành viên gây tranh cãi với giọng hát live?

Sau sân khấu quảng bá cho ca khúc Set Me Free tại show Jimmy Fallon, TWICE tiếp tục xuất hiện tại The Kelly Clarkson với Moonlight Sunrise. Việc trình diễn trên show truyền hình đình đám nước Mỹ đã khiến sân khấu của girlgroup nhà JYP thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Trước đó, Moonlight Sunrise cũng đạt thành tích xuất sắc khi lọt vào bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard.

TWICE trình diễn Moonlight Sunrise trên show The Kelly Clarkson

TWICE tiếp tục gây ấn tượng với visual xinh đẹp chuẩn nữ thần cùng thần thái hút mắt. Dù trình diễn trên sân khấu quốc tế nhưng 9 cô gái vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp với phần vũ đạo đồng đều, chỉn chu, không hổ danh là một trong những girlgroup hàng đầu Kpop hiện nay. Sân khấu của nhóm cũng nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ "xứ cờ hoa".

TWICE tiếp tục gây ấn tượng với vũ đạo đồng đều

và visual xinh đẹp khi trình diễn trên show quốc tế

Tuy nhiên, khả năng hát live của TWICE lại tiếp tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng vocal của nhóm vẫn khá yếu, live không ổn định dẫn đến nhiều đoạn bị hụt hơi khi kết hợp với vũ đạo. Ngoài trưởng nhóm Jihyo, giọng hát của các thành viên đều không nhận được nhiều lời khen trong màn trình diễn lần này. Đặc biệt, cô nàng Sana đã bị điểm tên nhiều nhất với với màn live chưa thực sự tốt.

Sana nhận nhiều ý kiến trái chiều về giọng hát

Một số bình luận của netizen:

- TWICE thì visual xinh khỏi bàn rồi nhưng thiết nghĩ vẫn nên cải thiện giọng hát để màn trình diễn được hoàn hảo hơn.

- Trời ơi giọng Sana với Momo, 2 bạn này live vẫn yếu quá, nhất là Sana nghe như nghẹn ở cổ.

- TWICE được cái xinh với trình diễn tốt, chứ giọng hát vẫn cần phải trau chuốt thêm. Bài này thấy Jihyo gánh vocal chứ giọng Nayeon cũng không mấy nổi bật lắm!

- TWICE mà live tốt nữa thì đỉnh của chóp luôn!

- Bài này nghe ổn hơn Set Me Free, mỗi tội live vẫn có nhiều đoạn hụt hơn.

Nguồn: Tổng hợp