Thành tích nhạc số tụt dốc, TWICE giờ còn bị tố "copy" đối thủ 1 thời BLACKPINK trong MV mới?

TWICE vừa chính thức trở lại với mini album thứ 12 mang tên Ready To Be cùng MV chủ đề Set Me Free. Lần comeback này tiếp tục mang đến 1 hình ảnh khác biệt của 9 cô gái nhà JYP: cá tính, mạnh mẽ và đậm chất nữ quyền.

Set Me Free MV - TWICE

Cũng giống như một số lần trước, lần trở lại này của TWICE tiếp tục bị khán giả Hàn "thờ ơ" nên BXH nhạc số tại xứ sở kim chi vô cùng lẹt đẹt, thứ hạng toàn nằm ở top rìa, một điều quá đáng tiếc cho nhóm nữ từng được đánh giá cao bậc nhất Gen 3.

Thành tích nhạc số lẹt đẹt của Set Me Free

Chưa dừng lại ở đó, mới đây, 1 tài khoản TikTok đã chia sẻ đoạn clip so sánh MV mới nhất của TWICE với On The Ground của Rosé (BLACKPINK) ra mắt vào năm 2021. Những phân đoạn trước nhà hát, cháy nổ hay bỏ chạy khi ghép chung với nhau lại trông giống đến lạ kỳ. Đặc biệt, đoạn biến hình của em út Tzuyu cũng được cho là "học hỏi" Rosé. Một số ý kiến bênh vực TWICE khi cho rằng những cảnh quay như vậy khá thông dụng, thường thấy trong nhiều MV hay bộ phim trước đó.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn khẳng định rằng giống nhau nhiều như thế thì phải chăng JYP đã học hỏi YG chăng?

1 số hình ảnh trong Set Me Free bị cho là copy On The Ground (Clip: TikTok loreniux_x)

Một số phân đoạn trong Set Me Free được so sánh với On The Ground

On The Ground MV - Rosé

Ca khúc được ra mắt vào năm 2021 của Rosé

Dù thành tích nhạc số tuột dốc nhưng ở địa hạt album, TWICE vẫn làm khá tốt khi đạt được 1.7 triệu bản pre-order và bán được hơn 500 nghìn bản trong ngày đầu tiên trên Hanteo. Hiện tại, các cô gái nhà JYP đang dành tuần đầu quảng bá ở Mỹ với nhiều hoạt động biểu diễn cũng như trò chuyện trên các talkshow đình đám.