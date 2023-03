TWICE lần đầu live trên sóng truyền hình Mỹ, so với BLACKPINK liệu có vượt qua?

Sau Sunrise Moonlight, TWICE tiếp tục quay lại đường đua âm nhạc với ca khúc tiếng Anh mới Set Me Free. Theo đuổi hình tượng nữ quyền và mục đích tiến xa trên thị trường quốc tế, TWICE mang đến sản phẩm có thể nói là mới lạ khi so với sự nghiệp của nhóm. Để lan toả Set Me Free tại xứ cờ hoa, TWICE đã có cho mình sân khấu quảng bá tại show Jimmy Fallon, đánh dấu lần đầu tiên nhóm nhạc nữ nhà JYP live trực tiếp trên sóng truyền hình Mỹ.

TWICE lần đầu trình diễn trực tiếp tại Jimmy Fallon

Có thể thấy, 9 cô gái nhà JYP đã đầu tư cho màn trình diễn bắt tai, mãn nhãn từ âm nhạc cho đến vũ đạo. Vẫn luôn gây tranh cãi vì kỹ năng hát live, trên sóng truyền hình Mỹ, TWICE đã thể hiện được khả năng hát cải thiện, những thành viên làm tốt vai trò của mình và bổ trợ lẫn nhau. Jihyo, Mina và Nayeon là 3 thành viên nhận về nhiều lời khen sau sân khấu Jimmy Fallon.



Vũ đạo đẹp mắt

TWICE được đánh giá cao bởi thần thái trình diễn

Kết màn bùng nổ

Đánh mạnh vào thị trường Mỹ, TWICE cũng đang dần chuyển hướng phong cách hợp nhãn khán giả quốc tế. Hình tượng nữ quyền thời thượng, tinh giản, TWICE được đánh giá cao về mặt visual. Bên cạnh đó, sân khấu chỉn chu đến từng động tác cũ đạo đã tạo nên màn trình diễn ấn tượng nhất của TWICE dạo gần đây. Dù thành tích nhạc số tại Hàn không nổi bật, nhưng phản ứng của khán giả quốc tế lại rất được kì vọng.

Nhan sắc 9 cô gái gây chú ý

Sân khấu Jimmy Fallon đầu tiên của TWICE nhận về cơn mưa lời khen từ netizen và không ít sự so sánh với nhóm nhạc "đối thủ" BLACKPINK. Là 2 nhóm nhạc nữ đại diện của gen 3, nhưng danh tiếng quốc tế của BLACKPINK nhỉnh hơn TWICE khi 4 cô gái YG đã đạt đến impact nhóm nhạc nữ toàn cầu. BLACKPINK có nhiều lần biểu diễn trực tiếp trên các show truyền hình Mỹ và đều tạo ra hiệu ứng truyền thông bùng nổ.

BLACKPINK có nhiều sân khấu trực tiếp đáng nhớ trên sóng truyền hình trực tiếp Mỹ

Trong những lần BLACKPINK lên sóng truyền hình Mỹ, 4 cô gái YG đã mang đến những giây phút lôi cuốn bởi âm nhạc gây nghiện, biểu diễn chuyên nghiệp cùng phong cách xứng danh nhóm nhạc biểu tượng thời trang. TWICE dù chưa có quá nhiều dịp "tranh tài" cùng BLACKPINK, nhưng với Set Me Free mới đây và nhiều sân khấu nữa trong tương lai, nhóm đang dần gây dựng được tên tuổi tại Mỹ và được khán giả phản ứng tích cực.

TWICE đang đẩy mạnh quảng bá tại Mỹ

Bình luận của Knet:

- Vũ đạo đẹp, sân khấu đầu tư dã man luôn.

- Nhóm gì xinh quá trời quá đất. Nhan sắc Jihyo hoàn hảo trong mọi concept.

- Chắc chắn một điều, TWICE là những idol trình diễn rất giỏi.

- Cảm giác màn trình diễn hay hơn nhiều, wow... Các thành viên thực sự hiểu nhiệm vụ của mình, bài này cũng ổn hơn Talk That Talk.

- Tuyệt cú mèo luôn!! TWICE quá giỏi, nhạc cũng hay nữa!

- Stage hay hơn mình nghĩ.

- Sân khấu hay đấy nhưng nhạc thì không, dở tệ.

Clip: Jimmy Fallon