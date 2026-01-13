Trứng hai lòng đỏ hay trứng một lòng đỏ: Loại nào bổ hơn?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu nhìn từ góc độ khoa học, giá trị dinh dưỡng giữa trứng hai lòng đỏ và trứng một lòng đỏ gần như không có sự khác biệt đáng kể. Dù nghe có vẻ “nhiều lòng đỏ hơn thì phải bổ hơn”, nhưng hiệu quả dinh dưỡng tổng thể lại không đơn giản như vậy.

Giải thích về hiện tượng trứng hai lòng đỏ, ông Diêu Tuấn Phong, Phó nghiên cứu viên Viện Khoa học Nông nghiệp Thượng Hải (Trung Quốc), cho biết trứng hai lòng đỏ hình thành khi gà mái phóng thích liên tiếp hai noãn trong vòng khoảng 3 giờ, khiến hai lòng đỏ cùng nằm trong một quả trứng. Tỷ lệ xuất hiện trứng hai lòng đỏ khá thấp, chỉ khoảng 1-2%.

Việc gà đẻ trứng hai lòng đỏ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như di truyền, độ tuổi của gà mái, chế độ chiếu sáng trong chuồng trại và thành phần dinh dưỡng trong thức ăn. Trên thực tế, các thông tin lan truyền trên mạng về “trứng hai lòng đỏ nhân tạo” là không có cơ sở khoa học. Ngược lại, nếu gà thường xuyên đẻ trứng hai lòng đỏ, cơ thể gà sẽ bị quá tải, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nên các trang trại chăn nuôi quy mô lớn không khuyến khích điều này.

Về mặt dinh dưỡng, các nghiên cứu cho thấy thành phần dinh dưỡng chính của trứng hai lòng đỏ và trứng thường khá tương đồng. Trứng hai lòng đỏ có thể chứa nhiều hơn một số vi chất ở phần lòng đỏ, nhưng hàm lượng protein trong lòng trắng lại thấp hơn. Một nghiên cứu từng chỉ ra rằng nồng độ protein trong lòng trắng của trứng hai lòng đỏ thấp hơn khoảng 8,7% so với trứng thường, khiến giá trị dinh dưỡng tổng thể không vượt trội như nhiều người vẫn nghĩ.

Dù vậy, sự yêu thích dành cho trứng hai lòng đỏ vẫn rất phổ biến. Nguyên nhân có thể đến từ tâm lý chuộng những thứ hiếm gặp, hoặc do quan niệm ăn uống truyền miệng ở một số địa phương, nơi nhiều người được dạy từ nhỏ rằng “ăn trứng phải ăn trứng hai lòng đỏ mới bổ”. Những niềm tin này thường ăn sâu và không dễ thay đổi, ngay cả khi khoa học đã đưa ra bằng chứng ngược lại.

Xét trên khía cạnh khoa học, cả trứng hai lòng đỏ lẫn trứng một lòng đỏ đều là thực phẩm giàu dinh dưỡng. Trứng cung cấp protein chất lượng cao, axit amin thiết yếu, vitamin và khoáng chất, góp phần phòng ngừa loãng xương, hỗ trợ tái tạo tế bào gan, tăng cường chuyển hóa và miễn dịch, bảo vệ hệ thần kinh và hỗ trợ chức năng não bộ.

Với người trưởng thành khỏe mạnh, mỗi ngày ăn 1-2 quả trứng là phù hợp. Người cao tuổi, phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú, người lao động trí óc hoặc người thể trạng yếu có thể điều chỉnh lượng trứng tiêu thụ tùy theo nhu cầu và tình trạng sức khỏe.

Tóm lại, trứng hai lòng đỏ không “thần thánh” hơn trứng thường như nhiều người lầm tưởng. Thay vì quá băn khoăn trứng nào bổ hơn, điều quan trọng hơn là xây dựng chế độ ăn đa dạng, cân đối và phù hợp với cơ thể. Bởi sau cùng, chính thói quen ăn uống hợp lý mới là yếu tố quyết định sức khỏe lâu dài.

