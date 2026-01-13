Miền Bắc sắp đón không khí lạnh cực mạnh, bỏ túi ngay 3 "thần dược" tốt cho sức khỏe ngày gió mùa

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh rất mạnh

Nhận định xa cho thấy, vào khoảng ngày 21-22/1, miền Bắc có thể đón thêm một đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh khiến trời chuyển rét đậm diện rộng. Trước khi đón đợt không khí lạnh này, miền Bắc có nhiều ngày rét về đêm và sáng, trời hửng nắng, ít mưa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ đo mới nhất vào khoảng 5h30 sáng nay 5 trạm ở miền Bắc dưới 10 độ C, Hà Nội 14 độ C.

STT Tỉnh Trạm Nhiệt độ (độ C) 1 Lai Châu Tam Đường 10,1 2 Điện Biên Điện Biên 13,0 3 Sơn La Sơn La 12,0 Mộc Châu 11,0 4 Lào Cai Lào Cai 15,4 Sapa 8,3 Mù Căng Chải 11,1 Yên Bái 14,0 5 Tuyên Quang Hà Giang 13,0 Đồng Văn 7,4 Tuyên Quang 12,8 6 Thái Nguyên Bắc Kạn 10,2 Thái Nguyên 13,4 7 Phú Thọ Việt Trì 16,0 Hòa Bình 14,0 Mai Châu 14,0 Vĩnh Yên 14,4 Tam Đảo 10,0 8 Cao Bằng Cao Bằng 9,2 Trùng Khánh 6,0 9 Lạng Sơn Lạng Sơn 9,0 Mẫu Sơn 8,3 10 Quảng Ninh Bãi Cháy 15,1 11 Hải Phòng Phủ Liễn 15,2 Hải Dương 14,0 12 Bắc Ninh Bắc Giang 13,5 Sơn Động 11,6 Bắc Ninh 14,2 13 Hà Nội Hà Đông 14,0 14 Hưng Yên Hưng Yên 15,2 Thái Bình 15,3 15 Ninh Bình Nam Định 15,3 Hà Nam 16,3 Ninh Bình 15,2 Cúc Phương 11,8 16 Thanh Hóa Thanh Hóa 15,9 Sầm Sơn 16,9 17 Nghệ An Vinh 16,3 18 Hà Tĩnh Hà Tĩnh 17,0

Dự báo thời tiết ngày mai (14/1), miền Bắc tiếp tục ấm dần lên, nhiệt độ tăng thêm 1-2 độ so với hôm nay. Thứ Năm (15/1), trời chuyển nhiều mây, nền nhiệt hạ thấp 2-3 độ. Từ 17/1, trời hửng nắng trở lại, nhiệt độ tăng dần.

Dự báo thời tiết khoảng ngày 21-22/1, miền Bắc có thể đón không khí lạnh rất mạnh. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, theo số liệu trên Tiền Phong , hôm nay chỉ số chất lượng không khí ở Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ vẫn ở ngưỡng xấu (có hại cho sức khoẻ mọi người) đến rất xấu (rất có hại cho sức khoẻ mọi người).

Dự báo tình trạng ô nhiễm không khí ở các địa phương trên còn kéo dài thêm 2-3 ngày tới.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay (13/1) ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Trời lạnh ăn gì tốt cho sức khỏe?

Thời tiết lạnh giá khiến cơ thể dễ bị suy yếu hệ miễn dịch, nhưng bạn hoàn toàn có thể chủ động bảo vệ sức khỏe bằng chính những lựa chọn trong bếp mỗi ngày. Từ trái cây giàu vitamin C, rau lá xanh, các loại hạt, gia vị ấm cho đến thực phẩm lên men và bí mùa đông — tất cả đều góp phần tạo nên một "bức tường miễn dịch" tự nhiên.

Một chế độ ăn cân bằng, phong phú theo mùa, kết hợp nghỉ ngơi đầy đủ và duy trì vận động nhẹ nhàng, chính là chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả để giữ cho cơ thể khỏe mạnh suốt mùa lạnh.

Ảnh minh họa

Chuối: Loại quả này giàu vitamin B và magie giúp tuyến giáp và tuyến thượng thận điều chỉnh nhiệt độ cơ thể trong thời tiết lạnh. Một quả chuối cung cấp vitamin B, khoảng 10% lượng magie trong ngày. Chuối có thể ăn cùng các loại ngũ cốc vào buổi sáng hoặc bữa ăn nhẹ buổi chiều để giữ ấm cơ thể vào mùa lạnh. Chuối cũng cải thiện tâm trạng và bảo vệ trí nhớ cùng nhiều lợi ích cho hệ tiêu hóa như giảm đầy hơi, khó tiêu...

Gừng: Mỗi khi trời lạnh nhiều người nghĩ ngay đến gừng, đây là một loại củ rất tốt cho sức khỏe tiêu hóa, kích thích sinh nhiệt.

Vào những ngày nhiệt độ giảm xuống, uống trà gừng có thể tăng cường trao đổi chất và tăng lưu lượng máu. Trà gừng có tác dụng làm toát mồ hôi, giúp giữ ấm cơ thể từ trong ra ngoài. Loại trà này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe hệ tiêu hóa.

Vừng đen (mè đen): Trong y học cổ truyền, vừng đen được coi là vị thuốc bổ, giúp làm ấm cơ thể và bồi bổ thận. Vừng đen rất giàu chất béo không bão hòa đơn và đa (như omega-6), cung cấp canxi, sắt và vitamin E.

Ăn vừng đen (đặc biệt là nấu chè hoặc làm gia vị) giúp nuôi dưỡng da và tóc khỏi tình trạng khô ráp do thời tiết lạnh, đồng thời hỗ trợ tăng cường sức khỏe xương khớp, giảm đau nhức khi nhiệt độ xuống thấp.