Nghiên cứu mới: 26% trẻ sơ sinh thiếu sắt dự trữ từ bào thai

Nghịch lý: Khi mẹ bổ sung sắt đều, trẻ vẫn có thể chào đời với dự trữ sắt thấp

Một nghiên cứu công bố trên British Journal of Nutrition (1/2025), sử dụng dữ liệu từ BC Children’s Hospital BioBank (Canada), cho thấy dự trữ sắt thấp ở trẻ sơ sinh vẫn khá phổ biến. Phân tích 46 mẫu máu cuống rốn ghi nhận 26% trẻ sinh đủ tháng có ferritin dưới 76 µg/L, trong khi tỷ lệ này ở trẻ sinh non lên tới 39%.

Lý giải hiện tượng này, các chuyên gia sản khoa nhận định nguyên nhân nằm ở 'nút thắt cổ chai' sinh lý trong 3 tháng cuối thai kỳ (Tam cá nguyệt thứ 3). Đây là giai đoạn 'nước rút' khi thai nhi cần tích lũy tới 80% lượng sắt cho cơ thể, đẩy nhu cầu sắt lên mức đỉnh điểm từ 7,5 - 10 mg/ngày.

Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ: Khi nhu cầu của con tăng cao nhất thì khả năng hấp thu của mẹ lại gặp rào cản lớn nhất. Sự chèn ép cơ học của tử cung lên hệ tiêu hóa làm giảm nhu động ruột, cộng hưởng với lượng sắt tồn dư không được hấp thu từ các dòng sắt truyền thống đã gây ra tình trạng táo bón thai kỳ nghiêm trọng. Hệ quả là dù mẹ bầu nỗ lực bổ sung sắt đều đặn, trẻ vẫn đối mặt với nguy cơ thiếu hụt vi chất ngay từ khi chưa chào đời.

Thiếu sắt dự trữ ở trẻ sơ sinh - Nguy cơ âm thầm, hệ quả "không thể đảo ngược"

Theo các chuyên gia nhi khoa, thiếu sắt dự trữ ở trẻ sơ sinh không chỉ đơn thuần là thiếu máu, mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến phát triển não bộ, miễn dịch và vận động của trẻ, đặc biệt trong 1.000 ngày đầu đời - giai đoạn não phát triển nhanh nhất.

Sắt tham gia trực tiếp vào quá trình Myelin hóa (bọc sợi thần kinh để dẫn truyền thông tin), tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh và chuyển hóa năng lượng của tế bào não. Nhiều nghiên cứu cho thấy, trẻ sinh ra với dự trữ sắt thấp có nguy cơ chậm phát triển nhận thức, giảm khả năng học tập và vận động tinh, ngay cả khi chưa biểu hiện thiếu máu rõ rệt.

Một tổng quan đăng trên The American Journal of Clinical Nutrition ghi nhận rằng: những trẻ thiếu sắt từ giai đoạn bào thai và sơ sinh có điểm số thấp hơn về trí nhớ và khả năng tập trung, và sự khác biệt này có thể kéo dài đến tuổi học đường.

Giáo sư Betsy Lozoff (Đại học Michigan) cũng cảnh báo, thiếu sắt trong giai đoạn sớm có thể gây ra những thay đổi không hồi phục trong cấu trúc và chức năng não, ngay cả khi được bổ sung sắt muộn hơn.

Không chỉ ảnh hưởng đến não bộ, dự trữ sắt thấp còn liên quan đến suy giảm miễn dịch sớm, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng trong năm đầu đời. Chính vì vậy, các chuyên gia nhấn mạnh: phòng ngừa thiếu sắt ở trẻ sơ sinh cần bắt đầu từ việc bảo đảm kho sắt đầy đủ cho thai nhi trong thai kỳ và đặc biệt là 3 tháng cuối thai kỳ, thay vì chỉ tập trung can thiệp sau sinh.

Xu hướng mới: Sắt Lipofer - Dễ hấp thu, hỗ trợ tăng sắt dự trữ sắt sau 4 tuần

Trước thách thức về khả năng dung nạp kém ở cuối thai kỳ, xu hướng y khoa hiện đại đang chuyển dịch sang các dòng sắt công nghệ cao nhằm tháo gỡ "nút thắt" hấp thu. Nổi bật trong số đó là công nghệ Sắt Lipofer (thành phần chính trong TPBVSK Bestifer Mom) - một bước tiến mới của tập đoàn Lubrizol Life Science.

Khác với cơ chế hấp thu chủ động và gây kích ứng của sắt truyền thống, Lipofer ứng dụng công nghệ màng bao kép hiện đại:

Kích thước siêu vi (Micronization): Các hạt sắt được nghiền nhỏ đến kích thước siêu vi (<10 micromet), giúp tăng diện tích tiếp xúc bề mặt, cho phép sắt thẩm thấu nhanh qua thành ruột mà không cần đợi các protein vận chuyển (vốn đang bị quá tải ở thai phụ). Màng bao Liposome hướng đích: Phân tử sắt được bảo vệ trong 2 lớp màng là tinh bột trơ và Liposome tương thích sinh học với màng tế bào. Nhờ 2 lớp "áo giáp" này, giúp sắt vượt qua rào cản tiêu hóa và đến được đích hấp thu là ruột non.

Nhờ cơ chế này, sắt Lipofer (thành phần chính trong các chế phẩm như Bestifer) giúp mẹ hấp thu sắt dễ dàng và vận chuyển tối đa sang thai nhi. Các nghiên cứu lâm sàng cũng ghi nhận khả năng tăng chỉ số Ferritin (sắt dự trữ) ấn tượng sau 4 tuần sử dụng mà không gây táo bón.

Việc lựa chọn đúng loại sắt có công nghệ hấp thu cao trong 3 tháng cuối không chỉ giúp mẹ bầu "về đích" nhẹ nhàng, không táo bón mà quan trọng hơn, đó là sự chuẩn bị hành trang trí tuệ và miễn dịch tốt nhất cho trẻ ngay từ vạch xuất phát.

TPBVSK Bestifer Mom:

Giúp bổ sung sắt, vitamin B6, vitamin B12 cho cơ thể, hỗ trợ giảm thiếu máu do thiếu sắt.

