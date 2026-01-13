Đây là nơi bẩn nhất trong tủ lạnh... Nhiều người đã phải nhập viện vì nó

Trong sinh hoạt hằng ngày, không ít gia đình coi tủ lạnh như một chiếc “két sắt an toàn”: cơm thừa chưa ăn hết, hoa quả cắt dở, đồ uống uống dang dở… tất cả đều được cho vào tủ với suy nghĩ “để lạnh là yên tâm”.

Nhưng ít ai ngờ rằng, khi quá nhiều loại thực phẩm bị trộn lẫn, tủ lạnh lại có thể trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi. Đặc biệt, có một vị trí thường xuyên bị bỏ quên khi vệ sinh, được các chuyên gia ví như “đại bản doanh của vi khuẩn” trong tủ lạnh.

Ổ vi khuẩn lớn nhất trong tủ lạnh?

Kết quả của một nghiên cứu kiểm tra vi sinh trên tủ lạnh gia đình cho thấy, phần lớn vi khuẩn tụ cầu vàng và vi khuẩn Escherichia coli, thường gọi là E.coli, tập trung nhiều nhất ở… khay đựng trứng. Đây cũng là vị trí ít được chú ý vệ sinh nhất trong quá trình lau dọn tủ lạnh.

Nguyên nhân không nằm ở chiếc khay, mà bắt nguồn từ chính quả trứng. Trong quá trình sinh sản, gà mái đẻ trứng và bài tiết qua cùng một đường gọi là “lỗ huyệt”. Điều này khiến trứng và phân gà rất dễ tiếp xúc với nhau ngay từ đầu. Dù khi mua về, bề mặt trứng có vẻ sạch sẽ, không dính bẩn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trứng hoàn toàn an toàn. Vỏ trứng có rất nhiều lỗ khí li ti mà mắt thường không thể nhìn thấy, và vi khuẩn từ phân gà hoàn toàn có thể bám lại trên bề mặt thông qua những lỗ này.

Chưa kể, nhiều gia đình có thói quen mua trứng với số lượng lớn, đặt trực tiếp lên khay, không có bất kỳ lớp bảo vệ nào. Theo thời gian, khay trứng trở thành nơi tích tụ vi khuẩn. Trong khi đó, môi trường tủ lạnh chỉ là nhiệt độ thấp, chứ không phải môi trường vô trùng. Việc mở đóng cửa tủ thường xuyên khiến không khí lưu thông, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát tán sang các thực phẩm khác như rau quả, đồ ăn chín hay thức ăn thừa, dẫn đến hiện tượng nhiễm khuẩn chéo.

Những vi khuẩn này khi xâm nhập vào cơ thể có thể gây ra các triệu chứng nhẹ như buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy, đau bụng. Nặng hơn, chúng có thể dẫn đến xuất huyết đường ruột, nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, thậm chí gây sảy thai hoặc sốc nhiễm trùng, đe dọa tính mạng.

Có nên rửa trứng trước khi cho vào tủ lạnh?

Nhiều người cho rằng chỉ cần rửa sạch trứng rồi mới cất là xong. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo đây là một sai lầm. Trên bề mặt trứng có một lớp màng bảo vệ tự nhiên gọi là lớp sừng hay màng khí. Lớp này có tác dụng ngăn vi khuẩn xâm nhập vào bên trong trứng và hạn chế mất nước, giúp trứng bảo quản được lâu hơn. Việc rửa trứng sẽ làm hỏng lớp bảo vệ này, khiến vi khuẩn dễ dàng thâm nhập vào bên trong.

Cách làm an toàn hơn là khi mua trứng về, nên cho trứng vào túi thực phẩm hoặc hộp kín trước khi đặt vào tủ lạnh, nhằm hạn chế vi khuẩn phát tán. Khay trứng nên được tháo ra vệ sinh và khử trùng định kỳ mỗi tháng, sau đó lau khô hoàn toàn rồi mới đặt lại. Ngoài ra, không nên tích trữ trứng quá nhiều, bởi hạn sử dụng của trứng chỉ khoảng 40 ngày, tốt nhất chỉ mua lượng đủ dùng trong một đến hai tuần.

Một “ổ bẩn” khác cũng thường bị bỏ quên

Ngoài khay trứng, lỗ thoát nước trong ngăn mát cũng là nơi dễ tích tụ vi khuẩn và gây mùi khó chịu. Vị trí này thường nằm phía trên các ngăn kéo, khá khuất nên ít được chú ý. Nếu lâu ngày không vệ sinh, bụi bẩn và vụn thực phẩm sẽ tích tụ, làm tắc lỗ thoát nước. Hậu quả là nước ngưng tụ không thoát được, gây ứ đọng, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển, khiến thực phẩm nhanh hỏng, tủ lạnh bốc mùi và tiêu tốn điện năng hơn.

Thói quen nguy hiểm: rã đông thịt nhiều lần

Một sai lầm phổ biến khác là rã đông thịt nhiều lần. Nhiều gia đình mua thịt số lượng lớn, cất đông nguyên miếng, khi cần thì lấy ra cắt một phần, phần còn lại lại cho vào ngăn đá. Thực tế, thịt sống vốn có thể mang theo vi khuẩn như Salmonella, E.coli, Listeria hay Yersinia. Việc cấp đông chỉ kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn chứ không tiêu diệt chúng.

Mỗi lần rã đông, nhiệt độ tăng lên tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng. Khi cho thịt đông lại, vi khuẩn đã phát triển vẫn tồn tại. Càng rã đông nhiều lần, lượng vi khuẩn càng tăng cao, vượt ngưỡng an toàn. Ngoài ra, việc đông lạnh quá lâu còn khiến thịt bị oxy hóa, giảm chất lượng và dinh dưỡng.

Các chuyên gia khuyến cáo nên chia thịt thành từng phần nhỏ trước khi cấp đông, dùng đến đâu lấy đến đó. Thịt đã rã đông không nên cấp đông lại. Khi rã đông, không nên xả trực tiếp dưới vòi nước để tránh gây ô nhiễm chéo, mà nên chuyển thịt xuống ngăn mát từ trước một ngày hoặc sử dụng chế độ rã đông của lò vi sóng.

Giữ tủ lạnh sạch không chỉ là vấn đề vệ sinh, mà còn là cách bảo vệ sức khỏe cả gia đình từ những nguy cơ rất dễ bị xem nhẹ.

Nguồn và ảnh: QQ