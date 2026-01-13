Đi khám, người đàn ông 35 tuổi bàng hoàng phát hiện ung thư "lạc" trong ổ bụng

Bệnh nhân nam sinh năm 1991, nhập viện trong tình trạng bụng to lên nhanh chóng trong thời gian ngắn, kèm theo cảm giác sờ thấy một khối cứng trong ổ bụng, khu trú vùng hạ vị – vị trí dễ gây nhầm lẫn với các khối u ổ bụng khác. Đáng chú ý, người bệnh không có biểu hiện đau dữ dội, không sốt, khiến việc phát hiện ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Qua khai thác tiền sử và thăm khám toàn diện, các bác sĩ nhận thấy bìu người bệnh không có tinh hoàn tương ứng, từ đó đặt ra nghi ngờ tinh hoàn "lạc chỗ" trong ổ bụng. Kết hợp các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại và xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định đây là trường hợp ung thư tinh hoàn lạc chỗ trong ổ bụng, khối u có kích thước rất lớn và đã di căn hạch.

Sau nhiều lần hội chẩn liên chuyên khoa, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u tinh hoàn và vét hạch vùng, sau đó tiếp tục điều trị hóa chất theo phác đồ.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân.

Ung thư tinh hoàn là bệnh lý ác tính không hiếm gặp ở nam giới trẻ tuổi. Tuy nhiên, trong những trường hợp tinh hoàn không xuống bìu (tinh hoàn lạc chỗ), khối u có thể âm thầm phát triển trong ổ bụng và chỉ được phát hiện khi đã đạt kích thước rất lớn, thậm chí kèm theo di căn hạch.

BS Phan Lê Nhật Long – Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết: “Đây là một ca phẫu thuật khó. Khối u có kích thước rất lớn, nguy cơ dính vào các cơ quan lân cận trong ổ bụng. Đặc biệt, kỹ thuật vét hạch quanh động mạch chủ bụng rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro”.

Tinh hoàn không xuống bìu (tinh hoàn lạc chỗ) là một bất thường bẩm sinh. Nếu không được phát hiện và xử trí sớm, tinh hoàn nằm trong ổ bụng có nguy cơ cao gặp nhiều biến chứng như thoái hóa, giảm chức năng sinh tinh và đặc biệt là nguy cơ ung thư tinh hoàn cao hơn nhiều lần so với tinh hoàn nằm đúng vị trí trong bìu.

Khi ung thư xảy ra, bệnh thường được phát hiện muộn, khối u lớn và dễ di căn. Đáng lo ngại, ở người trưởng thành, tình trạng này có thể bị bỏ quên trong nhiều năm, cho đến khi xuất hiện các triệu chứng bất thường ở ổ bụng.

Đối tượng nào dễ mắc ung thư tinh hoàn?

Các yếu tố sau có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư tinh hoàn gồm: tinh hoàn lạc chỗ; tinh hoàn phát triển bất thường; tiền sử gia đình (nếu có người thân từng mắc ung thư tinh hoàn); tuổi tác (bệnh thường gặp ở thanh thiếu niên và nam giới trẻ tuổi, đặc biệt trong độ tuổi từ 15–35, nhưng có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi); yếu tố chủng tộc (ung thư tinh hoàn thường gặp ở nam giới da trắng hơn da đen).

Những dấu hiệu và triệu chứng có thể gợi ý ung thư tinh hoàn bao gồm: xuất hiện u cục và ngày càng lớn ở một trong hai tinh hoàn; cảm giác nặng nề ở bìu; đau âm ỉ vùng bụng hoặc háng; có dịch lỏng trong bìu; đau hoặc khó chịu ở tinh hoàn hoặc bìu; vú to hoặc đau; đau lưng. Ung thư tinh hoàn thường chỉ ảnh hưởng đến một bên tinh hoàn.

Người bệnh nên đi khám sớm nếu có bất kỳ triệu chứng đau, sưng hoặc vón cục ở tinh hoàn hay vùng háng, đặc biệt khi các dấu hiệu này kéo dài trên hai tuần.

BS Phan Lê Nhật Long khuyến cáo: “Nam giới khi có các dấu hiệu như đau bụng kéo dài, bụng to lên không rõ nguyên nhân hoặc sờ thấy khối bất thường trong ổ bụng cần được thăm khám đầy đủ. Trong đó, không nên bỏ qua việc kiểm tra bìu và tinh hoàn nhằm loại trừ các bệnh lý tinh hoàn không xuống bìu”.