Người mẫu 27 tuổi tử vong vì ung thư hiếm gặp: BS nói ngay cả khi chưa đến 30 cũng cần chú ý phòng tránh ung thư kiểu này

Theo nguồn tin từ MSN, trong những ngày đầu tháng 1/2026, thông tin về việc Fujino Aoi, người mẫu áo tắm nổi tiếng, qua đời sau một thời gian dài điều trị ung thư hiếm gặp (có nguồn tin nói ung thư vùng hầu họng) khiến cộng đồng mạng chấn động. Cô từng trở lại làm việc sau hóa trị nhưng cuối cùng bệnh tiến triển nặng và dẫn tới tử vong ở tuổi chỉ 27.

Cái chết của cô là một lời nhắc nhở đau đớn rằng ung thư có thể xảy đến với bất kỳ ai, kể cả người trẻ, năng động, không có triệu chứng rõ ràng trước đó. Vì vậy, thay vì chờ đến lúc có dấu hiệu mới lo lắng, người trẻ cần chủ động từ hôm nay để phòng tránh, trước khi "cửa sổ cơ hội" còn rộng mở.

Fujino Aoi, người mẫu áo tắm nổi tiếng của Nhật mới 27 tuổi, qua đời sau một thời gian dài điều trị ung thư hiếm gặp. (Ảnh: MSN)

Ung thư là gì và vì sao phải phòng tránh từ sớm?

Ung thư là thuật ngữ chỉ hơn 100 loại bệnh, đều liên quan đến sự phát triển bất thường của tế bào có thể lan ra các cơ quan khác trong cơ thể. Tỷ lệ mắc ung thư tăng theo tuổi nhưng xu hướng mắc ở người trẻ dưới 50 đang gia tăng, đặc biệt với một số loại như ung thư đại trực tràng, ung thư vú và các khối u ác tính hiếm gặp khác.

Điều đáng lo ngại là nhiều người trẻ cho rằng mình "không có nguy cơ" nên bỏ qua các biện pháp phòng ngừa cơ bản, điều khoa học chứng minh là vô cùng quan trọng để giảm nguy cơ mắc bệnh lâu dài.

8 cách người trẻ cần làm ngay để phòng tránh ung thư

1. Bỏ thuốc lá và tránh khói thuốc

Thuốc lá là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh ung thư gồm phổi, miệng, họng, bàng quang, gan, tụy... Ngay cả hút thụ động cũng gây hại.

Lời khuyên: Nếu bạn đang hút, hãy tìm sự hỗ trợ để bỏ. Người không hút nên tránh xa môi trường có khói thuốc.

2. Ăn uống lành mạnh, ưu tiên thực vật

Một chế độ ăn giàu rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế thịt đỏ, thịt chế biến giúp giảm nguy cơ nhiều loại ung thư như đại tràng, vú và dạ dày.

Gợi ý:

Tăng chất xơ từ rau, đậu, ngũ cốc nguyên hạt giúp hỗ trợ tiêu hóa và giảm nguy cơ ung thư ruột già.

Hạn chế đồ chiên rán, thịt đỏ chế biến sẵn, đường, đồ uống có đường.

3. Giữ cân nặng hợp lý và năng vận động

Thừa cân, béo phì liên quan tăng nguy cơ ung thư vú (sau mãn kinh), đại tràng, tuyến tụy... Hoạt động thể chất thường xuyên giúp kiểm soát cân nặng, giảm viêm và tăng miễn dịch.

Mục tiêu vận động: ≥150 phút/tuần hoạt động vừa hoặc ≥75 phút/tuần hoạt động mạnh.

4. Bảo vệ da khỏi tia UV

Ung thư da là một trong những loại dễ phòng tránh nhất. Tránh nắng gắt giữa trưa, sử dụng kem chống nắng SPF ≥30, mặc áo dài tay, đội mũ và kính râm.

5. Tiêm chủng đầy đủ

HPV và viêm gan B là 2 nguyên nhân virus có thể dẫn đến ung thư cổ tử cung, gan và một vài loại ung thư khác. Tiêm chủng đúng lịch là biện pháp phòng bệnh hiệu quả.

6. Hạn chế uống rượu

Rượu liên quan đến nhiều loại ung thư như ung thư vú, gan, đại tràng… Ngay cả lượng nhỏ cũng làm tăng rủi ro.

Gợi ý: Nếu uống, hãy ở mức thấp nhất có thể, hoặc tốt nhất là tránh hoàn toàn.

7. Tránh các hành vi rủi ro

Quan hệ tình dục an toàn, hạn chế số bạn tình và không dùng chung kim tiêm giúp giảm nguy cơ nhiễm HPV, HIV, đều liên quan đến nguy cơ ung thư tăng cao.

8. Tầm soát - Chuyện phải làm ngay chứ không phải "để sau"

Khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư phù hợp với tuổi, giới tính và yếu tố nguy cơ giúp phát hiện sớm những bất thường trước khi trở thành ung thư xâm lấn.

Phụ nữ ≥21 tuổi nên làm pap smear định kỳ để phát hiện ung thư cổ tử cung.

Nam/nữ ≥45 có thể thảo luận với bác sĩ về tầm soát đại tràng.

Từng có tiền sử gia đình ung thư cần tầm soát sớm hơn.

Lưu ý: Tầm soát không thể ngăn ung thư hoàn toàn nhưng giúp phát hiện giai đoạn sớm, tăng cơ hội điều trị thành công.

