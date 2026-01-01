Đột quỵ đến trong tích tắc: Bác sĩ BV Bạch Mai kể lại khoảnh khắc bệnh nhân gục ngã ngay trước cửa phòng khám

Mới đây, BS Dương Minh Tuấn (Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai) kể 1 bệnh nhân của mình đã bị đột quỵ bất ngờ, dù trước đó vẫn cười nói vui vẻ, hoàn toàn bình thường không có dấu hiệu gì cảnh báo trước.

"Chú bệnh nhân vừa bước vào phòng khám của mình còn cười nói rất vui, mình kê các xét nghiệm hướng dẫn chú đi làm, chú vừa ra đến cửa được vài bước thì bỗng khuỵu xuống, miệng méo, yếu liệt nửa người phải. Không có báo trước. Không có triệu chứng rầm rộ từ trước đó", BS Dương Minh Tuấn kể.

Bệnh nhân được chuyển thẳng vào Trung tâm Đột quỵ, được tiêu sợi huyết sớm. (Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai)

Bệnh nhân được xử trí cấp cứu và cho đi chụp phim lập tức. Kết quả nhồi máu não cấp. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển thẳng vào Trung tâm Đột quỵ, được tiêu sợi huyết sớm. Hôm nay sau 3 ngày can thiệp, bệnh nhân đã ổn định và ra viện, tiên lượng khả năng hồi phục sau này rất tốt.

Qua trường hợp tận mắt mình chứng kiến này, BS Dương Minh Tuấn có đôi điều muốn nhắn nhủ đến mọi người:

Người có bệnh nền cần cẩn trọng hơn với đột quỵ vào mùa lạnh

Những ngày thời tiết lạnh đột ngột như thế này, xung quanh mình gặp không ít ca đột quỵ hơn thường ngày, đặc biệt ở người cao tuổi. Trời lạnh làm mạch máu co lại, huyết áp dễ tăng vọt, máu có xu hướng “đặc” hơn. Với những người đã có sẵn tăng huyết áp, đái tháo đường, rung nhĩ, rối loạn mỡ máu, hút thuốc… thì nguy cơ càng rõ rệt.

Ảnh minh họa: Internet

"Vì vậy trong mùa lạnh, điều quan trọng đầu tiên không phải là uống thuốc gì dự phòng cho cao siêu, mà là giữ gìn cho đúng: Giữ ấm đầu cổ, ngực, tay chân; tránh tắm khuya, tránh nước lạnh đột ngột; hạn chế ra ngoài sớm khi trời rét sâu. Người có tăng huyết áp nên đo huyết áp thường xuyên hơn, tuyệt đối không tự ý bỏ thuốc vì "dạo này thấy khỏe". Trời lạnh cũng đừng quên uống đủ nước, hạn chế rượu bia và tránh gắng sức đột ngột vào buổi sáng sớm (đây là thời điểm tai biến xảy ra rất nhiều)", BS Dương Minh Tuấn khuyên.

Nhận biết đột quỵ sớm từ những người xung quanh

Điều quan trọng thứ hai là người xung quanh phải nhận ra đột quỵ sớm. Theo BS Tuấn, đột quỵ không chờ chúng ta bình tĩnh suy nghĩ. Chỉ cần thấy một người đột ngột méo miệng, nói khó, nói ngọng, yếu liệt một bên tay chân, đi loạng choạng bất thường, nhìn mờ đột ngột… thì phải nghĩ ngay đến đột quỵ. Không cần chờ đủ triệu chứng. Chỉ một dấu hiệu thôi cũng đã đủ để gọi cấp cứu.

Đừng xử trí theo những cách truyền miệng

"Chích máu dái tai hay đầu ngón tay, uống an cung ngưu hoàng hoàn, uống chanh muối, cạo gió, bấm huyệt, lấy máy sấy tóc sấy vào gáy… không hề điều trị được đột quỵ. Ngược lại, những việc này làm mất thời gian quý giá nhất của người bệnh", BS Tuấn cảnh báo.

Ảnh minh họa: Internet

Đột quỵ nhồi máu não có các phương pháp điều trị hiệu quả nhưng phụ thuộc rất nhiều vào thời gian. Càng đến sớm, khả năng can thiệp càng cao, khả năng hồi phục càng tốt. Mỗi phút trôi qua là thêm mô não bị tổn thương không thể hồi phục. Chưa kể, khi chưa chụp phim thì không ai biết đó là nhồi máu hay xuất huyết não, hai tình trạng này xử trí hoàn toàn khác nhau. Việc tự ý cho uống thuốc hay nước trong lúc người bệnh đang rối loạn nuốt còn có thể gây sặc, suy hô hấp, làm tình trạng nặng thêm.

Xử trí đúng khi bị đột quỵ

Khi gặp người nghi ngờ đột quỵ, cách xử trí đúng và đơn giản nhất là: Gọi cấp cứu ngay, hoặc đưa thẳng đến bệnh viện có đơn vị đột quỵ gần nhất. Ghi nhớ chính xác thời điểm người bệnh còn bình thường lần cuối. Để người bệnh nằm nghiêng an toàn, giữ ấm và không cho ăn uống bất cứ thứ gì trên đường đi viện.

"Đột quỵ có thể xảy ra ngay trước mắt chúng ta. Sự khác biệt giữa tàn phế, tử vong, hồi phục tốt đôi khi chỉ là vài chục phút và một quyết định thật chuẩn, chính xác", BS Dương Minh Tuấn cho hay.