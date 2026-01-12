3 điều mà người sống thọ trăm tuổi thường bí mật tránh xa

Bạn có để ý không, những cụ già sống tới 90 hay thậm chí hơn 100 tuổi thường có đôi mắt rất sáng, bước đi nhanh nhẹn, nói chuyện rõ ràng, có lực hơn cả nhiều người trẻ. Họ không phải bẩm sinh đã khỏe mạnh như vậy. Quan sát kỹ sẽ thấy, những người sống thọ thường có một “danh sách tránh sai lầm” rất riêng mà họ kiên trì thực hiện suốt nhiều năm.

1. Tránh để cảm xúc lên xuống thất thường

Người hay nóng giận, bực bội liên tục giống như để mạch máu hoạt động căng thẳng không ngừng nghỉ. Các cụ sống thọ rất hiểu cách “phanh” cảm xúc. Gặp chuyện phiền lòng, họ xử lý giống như nhận hàng chuyển phát: cái gì cần nhận thì nhận, cái gì không đáng thì thẳng tay từ chối, không ôm vào người.

Họ cũng tránh xa thói quen than vãn, u sầu. Những người lúc nào cũng thở dài thường khiến cơ thể tiết ra nhiều hormone căng thẳng hơn. Không phải ngẫu nhiên mà ta thường thấy các cụ cao tuổi tụ tập đi bộ, đánh cờ, nhảy dưỡng sinh hay chơi với cháu chắt. Họ ưu tiên những việc khiến tinh thần thoải mái, thay vì để mình chìm trong lo lắng.

2. Tránh các “bẫy” ăn uống quen thuộc

Người sống thọ không phải kiêng khem khắc nghiệt, nhưng họ rất tỉnh táo với lượng muối ẩn trong thực phẩm. Các món muối chua, đồ chế biến sẵn, thức ăn đóng gói thường chứa hàm lượng natri cao hơn ta tưởng. Bữa ăn của những cụ khỏe mạnh thường xoay quanh thực phẩm tươi, ít gia vị, cách nấu đơn giản nhưng dễ tiêu hóa.

Một điểm thú vị khác là họ không ép mình phải “ăn hết cho đỡ phí”. Dạ dày không phải thùng rác. Nhiều cụ có thói quen cố tình để lại một chút thức ăn, coi đó là cách cho hệ tiêu hóa được “nghỉ ngơi”. Ăn vừa đủ, không quá no, giúp cơ thể vận hành nhẹ nhàng hơn về lâu dài.

3. Tránh lối sống quá tĩnh tại

Cơ thể con người giống như một chiếc xe đạp: để lâu không chạy sẽ nhanh xuống cấp. Nhiều cụ già hơn 100 tuổi vẫn duy trì thói quen đi bộ mỗi ngày, làm việc tay chân nhẹ nhàng hoặc tự chăm sóc sinh hoạt cá nhân. Với họ, vận động đều đặn còn quý hơn nhiều loại thực phẩm chức năng.

Bên cạnh đó, người sống thọ cũng tránh “bảo dưỡng quá mức”. Không ít người xem cơ thể như đồ dễ vỡ, ngại vận động, ngại dùng sức, kết quả lại khiến cơ bắp và xương khớp yếu đi nhanh hơn. Những cụ già khỏe mạnh thường có chung quan điểm: cơ thể cần được sử dụng đúng cách, tôn trọng giới hạn tự nhiên nhưng không nuông chiều quá mức.

Thực ra, sống thọ không có công thức bí mật hay mẹo thần kỳ nào. Đơn giản là họ kiên trì tránh những sai lầm phổ biến trong cảm xúc, ăn uống và vận động. Khi những thói quen này trở thành một phần của đời sống hằng ngày, sức khỏe sẽ tích lũy dần theo năm tháng, giống như một khoản tiết kiệm âm thầm sinh lời.

Lần tới, khi bạn bắt gặp một cụ già bước đi nhanh nhẹn giữa phố, hãy thử để ý những thói quen nhỏ ẩn sau nếp nhăn của họ. Đó thường chính là “bí quyết sống thọ” giản dị nhất.

Nguồn và ảnh: Sohu