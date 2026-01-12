Vừa uống thứ quen thuộc, bé 20 tháng tuổi tử vong

Ngày 11/1, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Lào Cai đã thông tin chính thức về trường hợp một bệnh nhi 20 tháng tuổi tử vong tại bệnh viện vào tối ngày 10/1.

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhi P.N.G.L. 20 tháng tuổi, trú tại tổ 1, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) được đưa vào Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai ngày 5/1 với chẩn đoán viêm phế quản phổi. Sau khi nhập viện, bệnh nhi được điều trị trong 4 ngày bằng thuốc kháng sinh, hạ sốt.

Đến khoảng 16h15 ngày 9/1, bệnh nhi L. xuất hiện phản ứng nặng sau khi sử dụng thuốc. Ngay sau đó, bệnh viện đã triển khai các biện pháp cấp cứu, điều trị tích cực và tiến hành hội chẩn với chuyên gia. Tuy nhiên, đến 21h5 ngày 10/1, bệnh nhi không qua khỏi. Nguyên nhân tử vong được xác định là ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, phản vệ độ IV.

Sau khi bé L. tử vong, người nhà bệnh nhân quay clip phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook và thu hút sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Lào Cai đã báo cáo vụ việc theo đúng quy định tới các cơ quan chức năng.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình bệnh nhi và thành lập hội đồng chuyên môn để rà soát toàn bộ quá trình tiếp nhận, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Bệnh viện Sản nhi Lào Cai khẳng định quan điểm xuyên suốt là minh bạch, cầu thị và đặt sự an toàn của người bệnh lên hàng đầu.

Các thông tin chính thức liên quan đến vụ việc sẽ tiếp tục được cập nhật sau khi có kết luận từ hội đồng chuyên môn và cơ quan có thẩm quyền.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

(Theo Người Lao Động, Tuổi Trẻ)