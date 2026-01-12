Có nên ăn ít rau hơn khi về già? Các bác sĩ cảnh báo: Người trên 65 tuổi nên tránh 4 thói quen này vì chúng có thể rút ngắn tuổi thọ

Khi chúng ta già đi, các chức năng cơ thể dần suy giảm, đặc biệt là hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch và hệ tim mạch, vốn không còn linh hoạt như khi còn trẻ. Theo tôi, những người trên 65 tuổi dễ bị suy giảm sức khỏe nhanh hơn và thậm chí tuổi thọ ngắn hơn nếu không chú ý đến thói quen ăn uống của mình.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy nhiều người lớn tuổi mắc phải những sai lầm tưởng chừng như không đáng kể trong chế độ ăn uống, chẳng hạn như ăn quá nhiều một số loại thực phẩm hoặc bỏ qua cấu trúc ăn uống hợp lý. Những hành vi này thực chất có thể là những yếu tố tiềm ẩn làm giảm tuổi thọ. Do đó, chú ý đến những chi tiết này là rất quan trọng đối với sức khỏe và tuổi thọ.

Người trên 65 tuổi nên tránh 4 thói quen này vì chúng có thể rút ngắn tuổi thọ

Thứ nhất, việc phụ thuộc quá nhiều vào rau củ, đặc biệt là rau sống hoặc lượng lớn rau lá xanh trong thời gian dài là một vấn đề phổ biến ở nhiều người cao tuổi.

Mặc dù rau củ rất giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ , nhưng khi con người già đi, chức năng tiêu hóa suy giảm, và lượng chất xơ dư thừa có thể dẫn đến khó tiêu, đầy hơi, tiêu chảy và các vấn đề khác.

Đặc biệt, ăn rau lá xanh sống có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe. Axit oxalic và axit phytic trong các loại rau này có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ canxi và sắt. Việc tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài thậm chí có thể làm tăng nguy cơ loãng xương và thiếu máu.

Dữ liệu cho thấy những người trên 65 tuổi ăn hơn 500 gram rau sống mỗi ngày có nguy cơ bị khó tiêu cao hơn khoảng 40% so với dân số nói chung. Nói cách khác, ăn nhiều rau hơn không nhất thiết là tốt hơn, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Họ cần tiêu thụ chúng một cách điều độ và cân nhắc phương pháp chế biến.

Thứ hai, chế độ ăn nhiều muối vẫn phổ biến ở người cao tuổi và đây là một yếu tố được công nhận làm giảm tuổi thọ.

Nhiều người cao tuổi quen dùng rau củ muối chua, thực phẩm đóng hộp, hoặc thường xuyên thêm muối để nêm gia vị mà không biết rằng việc tiêu thụ nhiều muối trong thời gian dài sẽ làm tăng gánh nặng cho tim, tăng nguy cơ cao huyết áp, suy tim, thậm chí đột quỵ.

Các nghiên cứu cho thấy người lớn tuổi tiêu thụ hơn 6 gram muối mỗi ngày có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch cao hơn 30% so với những người ăn ít muối.

Nhìn chung, chế độ ăn nhiều muối không chỉ có hại cho sức khỏe tim mạch mà còn có thể làm tăng gánh nặng cho thận, đặc biệt là đối với người lớn tuổi có chức năng thận đang suy giảm, khiến họ dễ mắc các vấn đề như phù nề và huyết áp dao động. Do đó, giảm lượng muối và thực phẩm chế biến sẵn là biện pháp cứu sống mà người trên 65 tuổi cần nghiêm túc thực hiện.

Thứ ba, bỏ qua việc bổ sung nước và protein cũng là một yếu tố phổ biến làm giảm tuổi thọ.

Nhiều người lớn tuổi cho rằng việc uống ít nước hoặc ăn ít thịt không sao cả, nhưng thực tế, nước và protein là nền tảng để duy trì hoạt động bình thường của các hệ thống trong cơ thể.

Đặc biệt, protein trong cơ bắp bị mất đi một cách tự nhiên theo tuổi tác. Thiếu protein trong chế độ ăn có thể đẩy nhanh quá trình teo cơ và làm suy yếu hệ miễn dịch, ảnh hưởng đến mức độ hoạt động và sức đề kháng. Các nghiên cứu cho thấy những người trên 65 tuổi tiêu thụ ít hơn 1 gam protein trên mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày có nguy cơ mắc chứng teo cơ cao hơn 50% so với những người có lượng protein nạp vào bình thường.

Đồng thời, uống không đủ nước cũng có thể dẫn đến các vấn đề như táo bón, nhiễm trùng đường tiết niệu và huyết áp cao. Do đó, đảm bảo uống đủ nước mỗi ngày và bổ sung đủ protein chất lượng cao cũng là chìa khóa để ngăn ngừa tình trạng sức khỏe suy giảm nhanh chóng.

Thứ tư, lối sống và thói quen ăn uống cũng có mối liên hệ mật thiết.

Nếu người lớn tuổi thức khuya, ít vận động trong thời gian dài hoặc ăn uống không điều độ, điều đó thường làm tăng gánh nặng cho cơ thể . Đặc biệt, ăn tối quá muộn hoặc quá nhiều , hoặc tiêu thụ thực phẩm nhiều đường hoặc nhiều muối vào ban đêm , đều có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và trao đổi chất.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người trên 65 tuổi thường xuyên ăn các loại thực phẩm giàu calo, chất béo và muối vào bữa tối có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường cao hơn đáng kể , và tuổi thọ tổng thể của họ có thể bị rút ngắn từ 3 đến 5 năm.

Tóm lại, khi nói đến chế độ ăn uống, điều quan trọng không chỉ là bạn ăn gì, mà còn là bạn ăn khi nào và ăn như thế nào, điều này đặc biệt quan trọng đối với người cao tuổi.

Mặt khác, sức khỏe tinh thần cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ. Người cao tuổi trải qua sự cô đơn kéo dài, trầm cảm hoặc lối sống không điều độ dễ có thói quen ăn uống thất thường và thiếu vận động , điều này càng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của họ.

Dữ liệu cho thấy người lớn tuổi bị trầm cảm và cô lập xã hội có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong cao hơn khoảng 20% so với những người cùng độ tuổi.

Nói cách khác, sự kết hợp của nhiều yếu tố, chẳng hạn như chế độ ăn uống cân bằng, thói quen ngủ nghỉ đều đặn và tương tác xã hội tích cực , ảnh hưởng đến tuổi thọ của người cao tuổi, chứ không chỉ riêng một lựa chọn thực phẩm nào.

Nói cách khác, duy trì chế độ ăn uống cân bằng, dinh dưỡng đầy đủ và các phương pháp nấu ăn đa dạng, kết hợp với tập thể dục vừa phải và lịch ngủ đều đặn là những cách hiệu quả để làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người lớn tuổi mắc các bệnh mãn tính tiềm ẩn.