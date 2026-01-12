Cảnh báo nguy cơ tử vong từ việc ăn củ ấu tàu

Khoa Cấp cứu A9 tiếp nhận một bệnh nhân nữ, 42 tuổi, trú tại Hà Nội, tiền sử khỏe mạnh, nhập viện trong tình trạng tê bì toàn thân, khó thở, nôn nhiều. Theo khai thác bệnh sử, khoảng hai giờ trước nhập viện, bệnh nhân ăn canh nấu từ củ ấu tàu tại nhà.

Sau ăn, bệnh nhân xuất hiện tê bì môi, lưỡi, mặt, nhanh chóng lan ra toàn thân, kèm đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn nhiều, khó thở và yếu tứ chi. Khi vào viện, bệnh nhân tỉnh chậm, mệt nhiều, thở nhanh 30 lần/phút, SpO2 92%, mạch nhanh 110 lần/phút, huyết áp 100/60 mmHg, sức cơ tứ chi giảm còn 3/5.

Nhận định đây là ca ngộ độc nặng, nguy cơ cao rối loạn nhịp tim ác tính và suy hô hấp, các bác sĩ Khoa Cấp cứu A9 đã khẩn trương rửa dạ dày, cho thở oxy, truyền dịch, đồng thời chuyển bệnh nhân sang Khoa Điều trị tích cực và Chống độc (A7) để tiếp tục hồi sức chuyên sâu.

Tại đây, bệnh nhân được theo dõi sát các chỉ số sinh tồn, kiểm soát nhịp tim, hỗ trợ hô hấp, thải độc, cân bằng dịch - điện giải và thực hiện các xét nghiệm đánh giá chức năng các cơ quan. Sau hai ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, sức cơ hồi phục hoàn toàn, nhịp tim và huyết áp ổn định, các chỉ số xét nghiệm trở về bình thường và được ra viện an toàn.

Theo BS Phan Hồng Ân, Khoa Điều trị tích cực và Chống độc, củ ấu tàu (ấu tẩu, ô đầu) là rễ củ của cây ô đầu, chứa aconitin - độc tố tác động mạnh lên tim mạch, thần kinh trung ương và hệ hô hấp. Chỉ một lượng rất nhỏ cũng có thể gây ngộ độc nặng, thậm chí tử vong.

Đại tá, TS.BS Đỗ Thị Lệ Thúy, Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8, khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý chế biến, sử dụng củ ấu tàu dưới bất kỳ hình thức ăn, uống nào khi không có chỉ định của thầy thuốc chuyên khoa. Khi có dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay, không tự điều trị hay theo dõi tại nhà.