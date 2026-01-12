Chế độ ăn uống không chỉ đơn thuần là việc nạp năng lượng mà còn là một phép tính trừ trực tiếp vào "quỹ tuổi thọ" của mỗi người. Một nghiên cứu quy mô từ Đại học Michigan (Mỹ) đã gây chấn động khi định lượng chính xác sự sụt giảm tuổi thọ thông qua từng đơn vị thực phẩm.

Tiến sĩ Olivier Jolliet, người đứng đầu nghiên cứu cho biết đứng đầu danh sách là các thực phẩm siêu chế biến (UFO). Bởi chúng có liên quan tới các bệnh tim mạch và khoảng 34 bệnh ung thư khác nhau cùng nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Những con số 36 phút, 12 phút bị rút ngắn được đề cập đến không có nghĩa là bạn sẽ mất ngay thời gian sống ngay sau khi ăn. Đây là con số tích lũy trung bình: Nếu bạn duy trì thói quen ăn những món này mỗi ngày, các tổn thương như viêm nhiễm và đột biến tế bào sẽ tích tụ, dẫn đến bệnh mãn tính và làm giảm tổng tuổi thọ của bạn về lâu dài.

Dưới đây là 5 thực phẩm nằm trong "danh sách đen" của tuổi thọ mà bạn nên cân nhắc khi ăn và học cách kiểm soát lượng ăn dù mê đến mấy:

1. Xúc xích: Ăn 1 cây cắt ngắn đi 36 phút tuổi thọ

Xúc xích đứng đầu danh sách các thực phẩm rút ngắn tuổi thọ. Tiến sĩ Darin Detwiler (Đại học Michigan) giải thích, đó là do loại thịt chế biến này chứa nhiều chất béo, nitrit và nitrat. Đồng thời, còn có thể chứa hương liệu, chất bảo quản.

Khi ăn càng nhiều sẽ càng làm tăng nguy cơ béo phì, bệnh tim mạch, tiểu đường. Khi chế biến lại thường dùng nhiều dầu mỡ, ở nhiệt độ cao dễ tạo ra một số hợp chất gây ung thư.

2. Bánh mì kẹp ăn sáng: Mất đi 13 phút tuổi thọ mỗi lần ăn

Loại bữa sáng bán sẵn này tiện lợi nhưng không tốt cho sức khỏe nếu ăn thường xuyên. Bánh mì trắng là tinh bột tinh chế - loại bánh mì được sản xuất hàng loạt với “calo rỗng” cùng chất tạo xốp, chất bảo quản. Cộng thêm bánh thường được kết hợp với trứng, thịt chế biến sẵn, phô mai và bơ… Dẫn tới dung nạp quá nhiều chất béo bão hòa.

3. Nước ngọt có ga: Rút ngắn 12 phút tuổi thọ khi uống mỗi lon

Tiến sĩ Olivier Jolliet cảnh báo, đường bổ sung là “kẻ thù giấu mặt” trong nhiều loại đồ uống như nước ngọt có ga hay thậm chí là cả nước trái cây đóng hộp/chai. Với mỗi lon nước ngọt có ga khoảng 355ml có thể bạn làm mất 24 phút cuộc đời.

Càng nghiêm trọng hơn nếu uống thường xuyên từ nhỏ thậm chí còn rút ngắn tuổi thọ đến gần một năm vào độ tuổi 55. Đường không chỉ gây béo phì mà còn liên quan đến nhiều bệnh mãn tính như tiểu đường, tim mạch và ung thư.

4. Bánh mì phô mai: Ăn một cái rút ngắn 9 phút tuổi thọ

Bánh mì phô mai, đặc biệt là loại sản xuất hàng loạt và đóng gói sẵn có thể cướp mất 9 phút tuổi thọ của bạn sau mỗi lần ăn. Với trọng lượng 1 cái chỉ nặng khoảng 150g. Đương nhiên, tác động tiêu cực tới sức khỏe và tuổi thọ càng tăng nếu trọng lượng tăng, bánh có thêm nhân thịt hoặc xúc xích ăn kèm phô mai. Chúng chứa nhiều tinh bột tinh chế, chất bảo quản, lượng calo rất cao và chất béo bão hòa lớn.

5. Thịt xông khói: Cắt ngắn 6 phút khi ăn mỗi khẩu phần

Tiến sĩ Darin Detwiler cho biết, thịt xông khói được chế biến với nhiều muối và chất bảo quản. Ăn thường xuyên loại thực phẩm này làm tăng nguy cơ huyết áp cao, bệnh tim mạch và thậm chí ung thư đại trực tràng. Theo nghiên cứu này, chỉ một khẩu phần thịt xông khói - khoảng 15 tới 20g cũng khiến tuổi thọ của bạn giảm đi 26 phút về sau này.

Ông nhắc nhở thêm rằng nếu kết hợp các loại thực phẩm bên trên với nhau thì hậu quả tới sức khỏe và tuổi thọ sẽ tăng theo cấp số nhân. Nhất là với những người có các thói quen xấu khác như lười vận động, thức khuya… nữa.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Enanyang