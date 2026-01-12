Đi khám, người đàn ông sốc nặng khi bác sĩ thấy thứ "đáng sợ" trong mũi mình

Mới đây, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết các bác sĩ vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật lâm sàng hiếm gặp, cắt bỏ thành công khối u nhầy xoang bướm, giúp bệnh nhân lấy lại thị lực. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tại Khoa Tai Mũi Họng.

Theo thông tin ban đầu bệnh nhân Ph., 84 tuổi, ở phường Bàn Thạch, Tp.Đà Nẵng được người nhà đưa đến Khoa Tai Mũi Họng khám trong tình trạng sụp mi, mất thị lực hoàn toàn mắt bên trái, đau đầu dữ dội.

Khai thác tiền sử bệnh người nhà cho biét, khoảng 1 tháng trước khi nhập viện, cụ Ph. xuất hiện cơn đau nửa đầu trái kèm giảm thị lực, sụp mi mắt bên trái, sau đó thị lực giảm rất nhanh và mất hoàn toàn trong khi mắt phải vẫn nhìn bình thường.

Kết quả chụp chụp MRI cho thấy cụ B.Ph. có một khối u nhầy xoang bướm. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Mặc dù trước đó cụ Ph. đã đi thăm khám một số bệnh viện trong và ngoài trung tâm Tp.Đà Nẵng, song dấu hiệu tổn thương ở mắt và thần kinh không ghi nhận bất thường nên được cấp đơn thuốc điều trị dài ngày tại nhà nhưng không cải thiện.

Dù đã uống thuốc nhưng triệu chứng đau nửa đầu trái, đau tức hốc mắt trái, sụp mi mắt trái ngày càng nặng nên người nhà đưa cụ nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Qua thăm khám, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên nhận định, mắt trái của bệnh nhân không còn phản ứng ánh sáng nhưng các cấu trúc tại mắt, như: Giác mạc, kết mạc, võng mạc và vận động nhãn cầu vẫn bình thường.

Điều này cho thấy nhiều khả năng tổn thương nằm trên đường dẫn truyền của dây thần kinh thị giác, không phải bệnh lý tại mắt.

Vì vậy bệnh nhân được chỉ định chụp MRI (cộng hưởng từ) não có thuốc cản quang nhằm loại trừ các nguyên nhân tại nhu mô não.

Kết quả MRI cho thấy không ghi nhận xuất huyết, nhồi máu hay khối u não mà xác định bệnh nhân bị u nhầy xoang bướm gây lan vào đỉnh hốc mắt trái.

Sau khi thăm khám, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên cùng ê kíp đã tiến hành phẫu thuật mở xoang bướm và lấy sạch bệnh tích, dẫn lưu bằng phương pháp nội soi mũi xoang.

Đáng chú ý, sau phẫu thuật sức khỏe bệnh nhân ổn định, bệnh nhân bắt đầu cảm nhận ánh sáng, phân biệt được bóng người, sụp mi cải thiện dần.

"Đối với trường hợp này, nếu bệnh nhân đến trễ thì dây thần kinh thị giác có thể bị tổn thương không hồi phục, dẫn đến mù vĩnh viễn", bác sĩ Tiên nói.

Từ trường hợp này bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên cũng cảnh báo, đối với các triệu chứng, như: Đau đầu kéo dài, dai dẳng, giảm thị lực hoặc mất thị lực ở một bên, không có biểu hiện viêm rõ rệt ở vùng mắt mũi thì cần sớm đưa đến bệnh viện để kiểm tra, theo dõi sớm, tránh bỏ sót tổn thương gây nguy cơ mù lòa vĩnh viễn.

Những loại thực phẩm có thể giúp xoa dịu triệu chứng viêm mũi dị ứng Chế độ ăn cũng rất quan trọng giúp bạn hạn chế được những khó chịu của căn bệnh này. - Gừng chứa các hợp chất chống viêm: Gừng và các chất chiết xuất của nó được biết đến với tác dụng chữa bệnh bao gồm chống buồn nôn, giảm đau và chống viêm. Do đặc tính chống viêm nên nó cũng có thể chống lại dị ứng. - Nghệ chống viêm hiệu quả: Nghệ mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe nhờ vào đặc tính kháng khuẩn và chống viêm. Nghệ là một loại gia vị có khả năng giảm viêm. Thành phần của nghệ là curcumin, có đặc tính chống viêm và chống dị ứng là do ức chế giải phóng histamine từ các tế bào mast. Những thực phẩm giàu vitamin C hơn cả cam, chanh - Ớt chuông: Tiến sĩ Galowitz - một nhà dị ứng/nhà miễn dịch học tại ENT & Allergy Associates ở Somerset, New Jersey cho biết: Người bị viêm mũi dị ứng nên ăn ớt chuông, cải Brussels và bông cải xanh, những loại này chứa nhiều vitamin C hơn cam quýt, các lựa chọn tốt khác bao gồm súp lơ, bắp cải và cải xoăn. Một số loại trái cây giàu vitamin C bao gồm dâu tây, kiwi, đu đủ, xoài và bưởi hồng... - Cà chua: Cà chua cũng chứa nhiều vitamin C. Cà chua cũng chứa lycopene, một hợp chất chống oxy hóa khác giúp giảm viêm. Lycopene cũng được tìm thấy trong các loại thực phẩm màu đỏ và hồng khác như dưa hấu và bưởi hồng. - Hành tây: Loại củ này chứa quercetin, đây là một hợp chất thực vật tự nhiên làm giảm các triệu chứng dị ứng ở mũi. Quercetin hoạt động giống như một chất kháng histamine tự nhiên bằng cách ổn định các tế bào mast, có thể làm giảm histamine, do đó làm giảm các triệu chứng của dị ứng.

(Theo Thanh Niên, Sức khỏe & Đời sống)