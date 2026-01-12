Người đàn ông 48 tuổi tử vong khi đang tập thể dục buổi sáng theo cách "vạn người mê"

Thời gian qua đã có không ít những vụ tập thể dục sai cách khiến nhiều người bị thương thậm chí tử vong. Một trường hợp điển hình xảy ra ở Trung Quốc. Theo China Daily , một giáo viên thể dục 48 tuổi đã tử vong khi chạy bộ buổi sáng tại sân trường tiểu học thuộc quận Đại Đông, thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc. Vụ việc khiến nhiều người chứng kiến bàng hoàng.

Vào một buổi sáng mùa hè năm 2017, một người đàn ông trung niên thường xuyên tập thể dục buổi sáng tại địa điểm này nằm bất động ở khu vực sân trường. Ngay khi phát hiện, nhiều người tại đây đã tiến hành sơ cứu và gọi y tế. Tuy nhiên người đàn ông đã tử vong ngay sau đó.

Thời điểm đó những người chứng kiến vụ việc cho biết giáo viên thể dục này thường có mặt tại sân trường tập luyện từ sáng sớm. Người đàn ông chạy vài vòng quanh sân rồi dừng tại khu vực có nhiều dụng cụ tập luyện ngoài trời. Tuy nhiên chỉ một lúc sau, ông bất ngờ ngã xuống và tử vong.

Người đàn ông 48 tuổi ở Trung Quốc tử vong khi đang tập thể dục buổi sáng. Ảnh minh họa.

Nhận được tin báo, cảnh sát đến hiện trường để kiểm tra và loại trừ khả năng bị tác động từ bên ngoài. Sau khi các chuyên gia làm khám nghiệm nguyên nhân khiến người đàn ông này tử vong được bác sĩ xác định là ngừng tim đột ngột - nguyên nhân thường gặp trong các vụ đột tử khi tập dục mạnh vào sáng sớm.

Sau khi sự việc được đăng tải trên truyền thông Trung Quốc, nhiều người không khỏi lo lắng và thắc mắc. Nạn nhân mặc dù trông rất khỏe mạnh, thường xuyên luyện tập thể dục nhưng vẫn gặp tai nạn đáng tiếc.

Từ trường hợp người đàn ông tử vong khi chạy bộ sáng sớm, bác sĩ cảnh báo nhiều thói quen tập luyện tưởng vô hại lại có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Bác sĩ nhận định việc tập luyện quá sức, đặc biệt trong thời điểm buổi sáng, có thể làm tăng nguy cơ gặp các biến cố về tim mạch do cơ thể chưa thích ứng hoàn toàn cường độ cao. Theo đó để bảo vệ sức khỏe khi tập thể dục nên áp dụng nguyên tắc sau:

- Không khởi động kỹ, tập nặng ngay từ đầu: Trên thực tế nhiều người, nhất là những người đã chạy bộ nhiều năm, thường bỏ qua bước khởi động với suy nghĩ cơ thể đã quen vận động. Trên thực tế, đây lại là thói quen tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Bởi vào buổi sáng sớm, nhịp tim, huyết áp và tuần hoàn máu vẫn đang ở trạng thái nghỉ ngơi. Cơ bắp, khớp và dây chằng chưa đạt độ linh hoạt cần thiết. Nếu vận động mạnh ngay, tim phải làm việc đột ngột với cường độ cao, dễ dẫn tới quá tải, gây chuột rút, chấn thương cơ hoặc rối loạn tim mạch.

- Thời điểm tập thể dục buổi sáng sớm: Nên tập luyện vào buổi sáng sớm trong khoảng từ 6h - 7h sáng. Thời điểm này nhiệt độ môi trường vẫn còn ở mức thấp và dễ chịu, ánh nắng mặt trời và tia UV vẫn chưa gây ra bức xạ nhiệt quá cao. Hạn chế tối đa các hoạt động thể thao ngoài trời nếu quá khung giờ này vì nhiệt độ môi trường càng về trưa càng tăng cao, dễ gây nên hiện tượng sốc nhiệt.

- Nên tập luyện vừa sức: Để bảo vệ sức khỏe nên luyện tập vừa sức, đặc biệt nên nghỉ ngơi nhiều hơn, vận động nhẹ nhàng, vừa sức, không tập luyện quá mức để ra mồ hôi nhiều. Có thể đi bộ nhẹ nhàng, tập hít thở không khí ngoài trời buổi sáng sớm và tập luyện các bài tập dưỡng sinh thay vì các bài tập vận động mạnh.

- Nên uống đủ nước: Bổ sung nước trong luyện tập thể dục luôn là điều cần thiết. Nhất là trong mùa nóng, cơ thể cần bổ sung nước nhiều hơn và đều đặn hơn trong ngày. Để tốt cho sức khỏe không để quá khát mới uống, không uống một lúc quá nhiều nước mà nên uống đều đặn lượng nước trong khoảng thời gian nhất định để cơ thể hấp thụ một cách tốt nhất. Tránh dùng quá nhiều các loại nước ngọt, nước có gas, cà phê, trà… để giải khát.

Người đàn ông 48 tuổi tử vong vì thường xuyên ăn mì theo cách "vạn người mê" ĐỌC NGAY

- Tập luyện trong bóng mát: Với môi trường sống hiện nay tại các thành phố lớn, nếu nhà bạn gần với các công viên cây xanh thì nên tập luyện trong các khu vực này. Hoặc có thể tập luyện tại vườn nhà, trong mát hoặc phòng tập chuyên biệt để tránh ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng, nhất là mùa hè.

- Nên nghỉ ngơi đúng cách: Sau khi tập luyện nên thư giãn nhẹ nhàng, lau ráo mồ hôi và ở ngoài nhiệt độ thường cho đến khi hết toát mồ hôi. Một lưu ý nhỏ nhưng rất tốt không phải ai cũng biết đó là không vào máy lạnh ngay sau khi kết thúc tập luyện để tránh sốc nhiệt, cũng như không tắm rửa ngay sau khi vừa vận động.

- Cần bổ sung dinh dưỡng đầy đủ: Bổ sung thường xuyên vitamin và khoáng chất, tốt nhất là từ nước khoáng, rau củ quả, trái cây. Bổ sung đủ lượng đạm và các chất dinh dưỡng khác nhằm duy trì cơ thể khỏe mạnh để hoạt động thể lực, trí óc được đảm đảo.