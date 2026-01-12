Miền Bắc đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh, bỏ túi ngay 5 "thần dược" giữ ấm cơ thể cực tốt

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh

Nhiệt độ thực đo thấp nhất từ 19h ngày 11/1 đến 7h ngày 12/1

STT Tỉnh Trạm Nhiệt độ ( độ C) 1 Lai Châu Tam Đường 8.9 2 Điện Biên Điện Biên 10.8 3 Sơn La Sơn La 8.4 Mộc Châu 7.6 4 Lào Cai Lào Cai 11.9 Sa Pa 7.1 Mù Căng Chải 8.7 Yên Bái 12.9 5 Tuyên Quang Hà Giang 11.5 Đồng Văn 6.0 Tuyên Quang 11.0 6 Thái Nguyên Bắc Kạn 8.0 Thái Nguyên 11.2 7 Phú Thọ Việt Trì 13.4 Hòa Bình 11.2 Mai Châu 11 Vĩnh Yên 14.3 Tam Đảo 9.9 8 Cao Bằng Cao Bằng 7.3 Trùng Khánh 5.8 9 Lạng Sơn Lạng Sơn 6.1 Mẫu Sơn 8.3 10 Quảng Ninh Bãi Cháy 11.8 11 Hải Phòng Phù Liễn 15.5 Hải Dương 11.9 12 Bắc Ninh Bắc Giang 11.2 Sơn Động 8.0 Bắc Ninh 11.1 13 Hà Nội Hà Đông 12.8 14 Hưng Yên Hưng Yên 13.0 Thái Bình 12.2 15 Ninh Bình Nam Định 12.8 Hà Nam 12.4 Ninh Bình 12.8 Cúc Phương 9.8 16 Thanh Hóa Thanh Hóa 13.4 Sầm Sơn 14.7 17 Nghệ An Vinh 14 18 Hà Tĩnh Hà Tĩnh 14.5 19 Quảng Trị Đồng Hới 14.2 Đông Hà 13.5 20 Thành phố Huế Huế 13.0

Theo đại diện cơ quan khí tượng, trong tháng 1, dự báo vẫn còn có thể xuất hiện các đợt rét đậm rét hại ở khu vực Bắc Bộ nhưng thời gian ngắn.

Đánh giá về thời tiết mùa đông năm nay, ông Hưởng cho rằng, mùa đông năm 2025 - 2026 có xu hướng ấm hơn so với trung bình nhiều năm. Nền nhiệt toàn mùa đông phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1 độ C. Số ngày rét đậm rét hại trong mùa đông cũng được dự báo ít hơn so với trung bình.

"Trong thời gian còn lại của mùa đông, chúng tôi nhận định xu hướng rét ở các tỉnh miền Bắc vẫn tiếp tục duy trì trong tháng 1. Số ngày rét đậm rét hại trong tháng 1 có khả năng ít hơn so với trung bình nhiều năm. Sau đợt rét đậm đầu tiên, dự báo vẫn có thể xuất hiện các đợt rét đậm rét hại nhưng thời gian ngắn ở khu vực Bắc Bộ, cường độ khả năng không quá mạnh. Điều đáng lưu ý nhất thời gian tới là nguy cơ băng giá, sương muối ở vùng núi" Trưởng phòng Dự báo Thời tiết chia sẻ với Lao Động .

Từ tháng 4/2026, không khí lạnh tiếp tục còn có khả năng hoạt động tuy nhiên có xu hướng suy giảm dần về cường độ và tần suất.

Không khí lạnh đổ bộ, bỏ túi ngay những thực phẩm giữ ấm cơ thể cực tốt

Không khí lạnh đổ bộ, việc giữ ấm cho cơ thể là điều vô cùng quan trọng để bảo vệ sức khỏe. Bên cạnh việc mặc đủ ấm, bạn cũng cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng. Chợ Việt có nhiều thực phẩm với khả năng sinh nhiệt cao, giúp cơ thể chống chọi với cái lạnh hiệu quả.

Khoai lang

Khoai lang là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp năng lượng dồi dào, giúp cơ thể chống chọi với cái lạnh mùa đông. Khoai lang chứa nhiều tinh bột, chất xơ, vitamin (A, C, B6) và khoáng chất (kali, mangan...), rất tốt cho sức khỏe. Vitamin A, C trong khoai lang giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng.

Gừng

Gừng không chỉ là gia vị quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam mà còn được xem như "thần dược" giúp giữ ấm cơ thể. Theo Đông y, gừng có tính ấm, vị cay nồng, tác dụng tán hàn, phát biểu, ôn trung, hành thủy, giải độc.

Các hợp chất gingerol và shogaol trong gừng có tác dụng kích thích quá trình trao đổi chất, sản sinh nhiệt lượng, giúp cơ thể ấm lên từ bên trong. Gừng cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch.

Ớt

Loại quả không chỉ là gia vị quen thuộc với vị cay nồng đặc trưng, mà còn là "bí kíp" giữ ấm cơ thể hiệu quả trong những ngày giá rét. Bên cạnh đó, ớt còn chứa nhiều vitamin C, vitamin A và các chất chống oxy hóa, có tác dụng tăng cường sức đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Vì vậy, đừng ngần ngại thêm một chút ớt vào bữa ăn hàng ngày để vừa tăng thêm hương vị, vừa giữ ấm cơ thể hiệu quả.

Nước cam

Đây là một loại quả giàu vitamin C - một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh, đặc biệt là virus cảm cúm thường hoạt động mạnh vào mùa lạnh. Uống nước cam nóng giúp cơ thể hấp thụ vitamin C tốt hơn, đồng thời làm ấm cơ thể từ bên trong, ngăn ngừa cảm lạnh hiệu quả.

Các loại hạt

Óc chó, hạnh nhân, hạt điều, macca... không chỉ là món ăn vặt thơm ngon, bổ dưỡng mà còn giúp cơ thể sản sinh nhiệt lượng, chống chọi với cái lạnh hiệu quả.

