Điều trị sai cách khi mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh nhân 36 tuổi suy hô hấp nặng

Ngày 12/1, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận và điều trị một ca thủy đậu diễn biến nghiêm trọng ở người trưởng thành, xuất phát từ lây nhiễm trong gia đình. Bệnh nhân là anh B.V.H. (36 tuổi, trú tại Hưng Yên) bị lây thủy đậu từ con gái trong quá trình sinh hoạt, tiếp xúc gần hằng ngày.

Theo thông tin từ gia đình, khoảng 6 ngày trước khi nhập viện, anh H. xuất hiện các triệu chứng ban đầu như đau thượng vị, đau dạ dày, sau đó đau họng và sốt cao. Trong 4 ngày điều trị tại nhà, bệnh nhân tự ý sử dụng kháng sinh, thuốc hạ sốt, thuốc giảm ho và bôi thuốc lên các nốt phỏng thủy đậu nhưng tình trạng không cải thiện.

Bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.



Các tổn thương da nhanh chóng lan rộng, mụn nước xuất hiện dày đặc từ da đầu, mặt rồi lan ra toàn thân. Cùng với đó, bệnh nhân sốt liên tục, có thời điểm lên tới 39–40°C.

Gia đình đã truyền dịch tại nhà song bệnh không thuyên giảm, tình trạng khó thở ngày càng tăng, buộc bệnh nhân phải nhập viện và được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương do suy hô hấp tiến triển nặng.

Trao đổi với Người Đưa Tin về trường hợp trên, ThS.BS Phạm Văn Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết, thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch với nhịp tim nhanh, suy hô hấp nặng, tổn thương phổi lan tỏa hai bên.

Người bệnh phải an thần, thở máy với thông số ô xy 100%, đồng thời xuất hiện rối loạn đông máu và hội chứng nhiễm trùng nặng. Trên da toàn thân ghi nhận nhiều mụn nước, mụn mủ kích thước không đồng đều.

"Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số viêm CRP tăng rất cao, lên tới 340,3 mg/L, điểm SOFA ban đầu là 4 điểm và sau 48 giờ điều trị tích cực giảm còn 3 điểm. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS một biến chứng nặng, đe dọa tính mạng của bệnh thủy đậu", BS Phúc nói.

Theo BS Phúc, đây là trường hợp đáng lưu ý bởi bệnh nhân còn trẻ, trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh lý nền, chưa từng mắc thủy đậu và cũng chưa được tiêm vắc-xin phòng bệnh.

Tuy nhiên, khi nhiễm vi rút Varicella zoster, bệnh diễn tiến rất nhanh và gây biến chứng viêm phổi ARDS nặng, buộc phải điều trị hồi sức tích cực và thở máy.

Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực nhấn mạnh: "Trường hợp này cũng là minh chứng điển hình cho nguy cơ lây truyền thủy đậu trong gia đình khi các thành viên sinh hoạt, tiếp xúc gần. Trên thực tế, thủy đậu thường được xem là bệnh lành tính, song ở người lớn, nguy cơ biến chứng nặng luôn hiện hữu, đặc biệt ở những người chưa có miễn dịch".

ThS.BS Phạm Văn Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Sau 9 ngày điều trị tích cực, tình trạng hô hấp của bệnh nhân đã có dấu hiệu cải thiện, nhu cầu ô xy giảm dần, các rối loạn đông máu được kiểm soát, các nốt mụn nước và mụn mủ bắt đầu khô. Tuy nhiên, tổn thương phổi vẫn còn nặng, bệnh nhân hiện vẫn phải tiếp tục theo dõi sát và điều trị tại khoa hồi sức.

Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Varicella zoster gây ra, thường biểu hiện bằng sốt, mệt mỏi, đau đầu, chán ăn và nổi mụn nước trên da.

Bệnh hay gặp ở trẻ em, nhưng người lớn chưa từng mắc và chưa được tiêm vắc-xin vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh, thậm chí dễ gặp các biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm não, nhiễm trùng da, đặc biệt nghiêm trọng đối với phụ nữ mang thai.

Bác sĩ Phạm Văn Phúc khuyến cáo, hiện nay vắc-xin phòng thủy đậu đã được triển khai rộng rãi, tiêm phòng đầy đủ là biện pháp hiệu quả giúp phòng bệnh và hạn chế tối đa các biến chứng nặng.

Những người chưa từng mắc thủy đậu, nhất là người trưởng thành, người có bệnh lý nền hoặc suy giảm miễn dịch, cần chủ động tiêm vắc xin. Khi tiếp xúc với người mắc thủy đậu, cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ, hạn chế lây nhiễm.

Đặc biệt, người lớn khi có dấu hiệu nghi ngờ thủy đậu tuyệt đối không nên tự điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời, tránh để bệnh diễn tiến nặng, đe dọa tính mạng.