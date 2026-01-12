Phát hiện nguyên nhân gây ung thư phổi chưa từng biết

Theo SciTech Daily, ung thư phổi tế bào nhỏ (SCLC) là một trong những loại ung thư phổi nguy hiểm nhất và có tỉ lệ sống sót sau 5 năm chỉ là 5%.

Mặc dù nhiều bệnh nhân ban đầu đáp ứng tốt với hóa trị, nhưng những lợi ích này thường chỉ là tạm thời. Bệnh hầu như luôn tái phát và tiến triển nhanh chóng.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Cologne (Đức) đã tìm ra nguyên nhân.

Một cơ chế viêm nhiễm chưa từng được biết đến trước đây có thể là thủ phạm khiến một loại ung thư phổi trở nên nguy hiểm hơn - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Theo nhóm tác giả dẫn đầu bởi giáo sư - tiến sĩ Silvia von Karstedt, ung thư phổi tế bào nhỏ có những điểm tương đồng đáng kể với tế bào thần kinh.

Một đặc điểm nổi bật là sự thiếu vắng caspase-8, một loại protein đóng vai trò quan trọng trong quá trình apoptosis - chết tế bào theo chương trình - là cơ chế tự nhiên giúp loại bỏ các tế bào bị tổn thương hoặc bất thường và rất cần thiết để duy trì các mô khỏe mạnh.

Để mô phỏng chính xác hơn bệnh ung thư phổi tế bào nhỏ ở người, các nhà nghiên cứu đã tạo ra và nghiên cứu mô hình chuột biến đổi gen thiếu caspase-8.

Các thí nghiệm sử dụng mô hình này cho thấy việc loại bỏ protein này gây ra một loạt các sự kiện sinh học bất ngờ, cung cấp những hiểu biết mới về cách bệnh ung thư phổi khởi phát và tại sao nó tiến triển nhanh chóng như vậy.

“Sự thiếu hụt caspase-8 dẫn đến một hình thức chết tế bào do viêm gọi là hoại tử tế bào, tạo ra một môi trường viêm nhiễm, bất lợi ngay cả trước khi khối u hình thành hoàn toàn” - giáo sư Karstedt giải thích.

Bên cạnh đó, quá trình hoại tử tế bào này cũng tác động lên hệ miễn dịch, tạo ra một môi trường ức chế phản ứng miễn dịch chống khối u tự nhiên của cơ thể.

Điều này không chỉ giúp tế bào ung thư sống sót mà còn "gỡ rào" khiến ung thư dễ di căn.

Điều đáng ngạc nhiên là các nhà nghiên cứu quan sát thấy rằng tình trạng viêm này cũng khiến các tế bào ung thư hoạt động giống như các tế bào thần kinh chưa trưởng thành, một trạng thái giúp chúng lây lan tốt hơn và có liên quan đến tái phát bệnh.

Mặc dù là một tin xấu, nhưng cơ chế này có thể được khai thác để cải thiện hiệu quả của các liệu pháp trong tương lai cũng như các phương pháp chẩn đoán giai đoạn sớm.