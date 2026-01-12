Một nam công nhân bị máy cuốn người gây thủng bụng

Ngày 12-1, Bệnh viện Gia An 115 (TPHCM) tiếp nhận ca tai nạn lao động nặng. Nạn nhân là nam công nhân (49 tuổi), bị tai nạn máy cuốn người gây thủng bụng, lòi ruột ra ngoài trong lúc tăng ca đêm.

Khi ê-kíp cấp cứu đến hiện trường, người bệnh đau đớn, nói không thành lời, nguy cơ sốc và nhiễm trùng rất cao, được sơ cứu và chuyển viện tiếp tục điều trị.

Nam công nhân bị thủng bụng vì tai nạn lao động (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Theo BS CKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Gia An 115, cấp cứu kịp thời giúp giữ được mạng sống nhưng tổn thương như vậy sẽ để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng sức khỏe và khả năng lao động về sau của người bệnh.

Theo BS Tuệ, khi cơ thể mệt mỏi, phản xạ sẽ chậm, phán đoán dễ sai, tai nạn xảy ra đúng khoảnh khắc đó. Cấp cứu có thể cứu mạng nhưng không thể trả lại một cơ thể nguyên vẹn như trước.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo: Khi làm việc với máy móc, nếu cảm thấy mệt, buồn ngủ, mất tập trung: Hãy dừng lại. Không mặc quần áo rộng, không chủ quan dù đã làm việc quen tay. Khi tai nạn xảy ra: Che phủ vết thương đúng cách, hạn chế di chuyển, gọi cấp cứu ngay. Thời gian lúc này quyết định sống còn và mức độ di chứng. Chỉ cần mỗi người chú ý và cẩn trọng hơn một chút, rất nhiều tai nạn có thể tránh được. Cấp cứu có thể cứu mạng bạn nhưng chỉ có an toàn mới giữ được sức khỏe cả đời bạn.



