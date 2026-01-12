Người thầy thuốc ra đi, nhiều sự sống được hồi sinh

Tri ân người hiến tạng.

Người hiến là một nữ điều dưỡng-bệnh nhân 46 tuổi, bị đột quỵ chảy máu não dẫn đến chết não. Trong khoảnh khắc đau thương nhất, gia đình đã đưa ra quyết định đầy nhân văn: hiến tạng của người thân để cứu sống những bệnh nhân đang mòn mỏi chờ đợi. Là một thầy thuốc suốt đời tận tụy với nghề, người phụ nữ ấy, dù đã nằm lại, vẫn tiếp tục hành trình cứu người theo một cách đặc biệt – trao đi sự sống để những trái tim khác được hồi sinh.

Từ 10 giờ sáng ngày 12/1, buổi hội chẩn chuyên môn kéo dài gần hai giờ được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài Bệnh viện, do Trung tướng, GS.TS Lê Hữu Song – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chủ trì. Trên cơ sở đánh giá toàn diện tình trạng người hiến và các bệnh nhân nhận tạng, lãnh đạo Bệnh viện đã chỉ đạo Trung tâm Ghép tạng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn, thống nhất phương án tiếp nhận, lấy, ghép và điều phối đa tạng, bảo đảm mọi khâu được thực hiện đúng quy trình, an toàn và hiệu quả.

Các bác sĩ thực hiện lấy tạng từ người hiến là nữ điều dưỡng.

Từ nghĩa cử ấy, một lá gan đã được ghép cho bệnh nhân nam 36 tuổi; hai quả thận mang lại hy vọng sống cho bệnh nhân nữ 37 tuổi và bệnh nhân nam 47 tuổi. Hai giác mạc được điều phối về Bệnh viện Trung ương Huế, mở ra cánh cửa ánh sáng cho những người bệnh đang ngày đêm chờ đợi phép màu.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với người hiến và gia đình. Quyết định hiến tạng trong hoàn cảnh mất mát tột cùng đã thắp lên ngọn lửa nhân ái, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của người thầy thuốc – những giá trị bền vững làm nên cốt lõi của ngành y.

Hiện các kíp chuyên môn vẫn tiếp tục theo dõi, chăm sóc sát sao các bệnh nhân sau ghép. Mỗi ca lấy, ghép đa tạng là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh nghề nghiệp và sự phối hợp nhịp nhàng của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên…, góp phần nối dài hành trình hồi sinh sự sống từ những nghĩa cử cao đẹp.

Lấy giác mạc từ người hiến.

Năm 2025, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước, xếp thứ hai toàn quốc về ghép mô, tạng từ người hiến chết não, khẳng định năng lực chuyên môn và vai trò nòng cốt trong lĩnh vực hiến – ghép tạng. Nhưng hơn cả những con số, đó là những câu chuyện nhân văn lay động lòng người, nơi sự sống được tiếp nối từ trái tim của những người đã chọn cho đi đến phút cuối cùng.