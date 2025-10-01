Triệu Lộ Tư khiến món mứt cả giới trẻ Việt Nam đều biết trở thành hiện tượng mạng

Trong bộ phim Hoa ngữ hiện đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả mới đây - Hãy Để Tôi Toả sáng do diễn viên Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính. Bên cạnh nội dung, bộ phim còn nổi tiếng với một món ăn khá độc đáo mà khiến dân tình rần rần phải vội vàng tìm hiểu dạo gần đây. Đặc biệt là giới trẻ Việt Nam yêu thích bộ phim cũng đang cực kỳ quan tâm và ráo riết tìm kiếm món mứt này.

Món mứt quế hoa trong phim mới của Triệu Lộ Tư gây bão mạng xã hội. Nguồn: Phim "Hãy Để Tôi Toả Sáng"

Đó chính là món mứt quế hoa, được làm từ những bông hoa quế (hay còn gọi là hoa mộc tê, osmanthus), loài hoa nổi tiếng với hương thơm nồng nàn, quyến rũ. Món này có hình dạng màu vàng khá bắt mắt, khiến nhiều người liên tưởng đến sự mát mẻ khi thưởng thức món này vào mùa hè.

Sau khi phim phát sóng, sự xuất hiện của món mứt quế hoa đã khuấy đảo cộng đồng mạng Trung Quốc lẫn Việt Nam. Bởi vì, nữ diễn viên Triệu Lộ Tư là một người rất thường hay chia sẻ những mẹo nhỏ để chăm sóc sức khoẻ và rất nhiệt tình chỉ dân tình cách làm mật ong chanh để bảo dưỡng sức khoẻ. Chính vì thế, khi món mứt quế hoa này xuất hiện cùng cô trong phim, ngay lập tức, món mứt này đã trở thành từ khóa được tìm kiếm rầm rộ, ai nấy đều tò mò về hương vị, công dụng và cách làm của nó.

Nhiều người dùng trên mạng xã hội đã thử làm món mứt này

Về mặt hình thức, mứt quế hoa có một sức hấp dẫn khó cưỡng. Nó không đặc quánh như các loại mứt trái cây thông thường mà có kết cấu sánh mịn, tựa như mật ong vàng óng. Phần siro trong veo và lấp lánh, bên trong lơ lửng những cánh hoa quế nhỏ li ti, tạo nên một vẻ ngoài rất hút mắt.

Thế nhưng, điều làm nên sự đặc biệt của mứt quế hoa chính là hương vị. Theo nhiều người đã từng thưởng thức món mứt này cho biết: Vị ngọt của mứt rất nhẹ nhàng, thanh thoát chứ không hề gắt cổ, chủ yếu đến từ đường phèn hoặc mật ong tự nhiên. Khi nếm thử, hương thơm đặc trưng của hoa quế lan tỏa khắp khoang mũi và cổ họng. Mùi hương này được ví như sự hòa quyện giữa hương đào chín và quả mơ, vừa lôi cuốn, vừa mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu.

Theo nhiều ý kiến, mứt quế hoa rất dễ sử dụng và màu sắc vô cùng bắt mắt

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội có nhiều người bình luận chia sẻ về món mứt này như:

- Tôi uống trà có mứt hoa quế rồi, tôi ăn luôn hoa, thơm nhẹ và ngọt ngọt.

- Tìm hiểu ra mới biết món này có khá nhiều tác dụng: nhuận tràng, đẹp da, chống oxy hoá, làm ấm, chữa hàn lạnh,…

- Hồi đó nấu chè hay bỏ cái này cho thơm nè.

- Mứt này pha nước uống ngon cực.

Theo chia sẻ của nhiều cư dân mạng, món mứt này có công dụng rất tốt cho da dẻ và sức khoẻ của người dùng. Có thể nói, từ một chi tiết nhỏ trong phim của Triệu Lộ Tư, mứt quế hoa đã nhanh chóng trở thành “hiện tượng ẩm thực” được săn lùng khắp nơi. Vừa đẹp mắt, vừa thơm ngon lại tốt cho sức khoẻ, không khó hiểu khi món mứt này đang khiến cộng đồng mạng Việt rần rần bắt trend và đua nhau thử làm tại nhà.