10 năm nữa từ TP.HCM đi Cần Thơ chỉ mất hơn 1 giờ, nhanh hơn 2 tiếng so với ô tô, không lo tắc đường

Cần Thơ từ lâu đã là điểm du lịch nổi bật của miền Tây, thu hút du khách bởi chợ nổi Cái Răng, những vườn cây trĩu quả, các món ăn đậm chất sông nước và nét văn hóa miệt vườn đặc trưng. Hiện nay, để tới Cần Thơ, bên cạnh đi bằng máy bay, du khách có thể chọn đi bằng đường bộ như ô tô, xe khách từ TP.HCM. Quãng đường mất khoảng từ 3 - 4 giờ, thậm chí có thể lâu hơn do ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ.

Thế nhưng, một thông tin đáng mừng dành cho những ai muốn du lịch mảnh đất miền Tây này, đó là đang có 1 dự án trong giai đoạn chờ thẩm định. Nếu dự án được thông qua, trong tương lai 10 năm nữa, việc di chuyển từ TP.HCM đến Cần Thơ sẽ trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Đó là tuyến đường sắt cao tốc TP.HCM - Cần Thơ. Đây được xem là dự án giao thông trọng điểm, hứa hẹn mang lại bước ngoặt trong kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long.

Ảnh minh họa tạo bởi AI

Từ TP.HCM đi Cần Thơ nhanh chóng, dễ dàng!

Theo VnExpress, tuyến đường sắt cao tốc TP.HCM – Cần Thơ có chiều dài khoảng 174–175 km, xuất phát từ ga An Bình (Bình Dương/TP.HCM) và kết thúc tại ga Cái Răng (Cần Thơ), đi qua các địa phương gồm Bình Dương, TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ. Tuyến được thiết kế theo khổ đường sắt tiêu chuẩn 1.435 mm, tốc độ vận hành tối đa 160 km/h đối với tàu khách và 120km/h đối với tàu hàng.

VnExpress cũng cho biết, nhờ có tuyến riêng biệt, không giao cắt với đường bộ, tàu cao tốc đảm bảo hành trình ổn định, đúng giờ. Với tàu khách, thời gian di chuyển chỉ khoảng 75–80 phút, nhanh hơn ít nhất 2 tiếng so với đi ô tô.

Người Lao Động đưa tin, dự án hiện đang trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi, với mục tiêu khởi công vào năm 2027 và đưa vào khai thác sau năm 2035. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 được ước tính hơn 7 tỷ USD, trước mắt xây dựng đường đơn, sau đó nâng cấp thành đường đôi khi nhu cầu vận tải tăng.

Ảnh minh họa

Có thể thấy, khi hoàn thành, tuyến đường sắt cao tốc TP.HCM – Cần Thơ không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn góp phần thay đổi thói quen đi lại, thúc đẩy phát triển du lịch và thương mại. Đây sẽ là một cú hích quan trọng cho hạ tầng giao thông, giảm tải cho đường bộ và mở ra nhiều cơ hội mới cho toàn vùng Tây Nam Bộ.

Du lịch Cần Thơ có gì?

Đặt chân đến Cần Thơ, du khách sẽ cảm nhận ngay vẻ đẹp sông nước miệt vườn hiền hòa nhưng không kém phần sôi động. Nổi tiếng nhất phải kể đến chợ nổi Cái Răng, nơi những chiếc ghe đầy ắp trái cây, nông sản tấp nập buôn bán từ sáng sớm. Đây là điểm đến được nhiều tạp chí du lịch quốc tế ca ngợi, coi là “linh hồn” của vùng sông nước miền Tây.

Không chỉ vậy, Cần Thơ còn hấp dẫn bởi hệ thống vườn trái cây trĩu quả ở Phong Điền, Bình Thủy. Du khách có thể tự tay hái và thưởng thức trái cây tại vườn, tận hưởng không khí trong lành hiếm có. Những ai yêu thích văn hóa tâm linh có thể ghé chùa Ông, chùa Nam Nhã hay nhà cổ Bình Thủy, công trình kiến trúc đã hơn trăm năm tuổi, lưu giữ dấu ấn giao thoa Đông – Tây độc đáo.

Ảnh Tour Miền Tây

Ảnh Cổng Thông tin Du lịch Cần Thơ

Ẩm thực Cần Thơ cũng là một trải nghiệm khó quên. Từ bún mắm, lẩu cá linh bông điên điển đến bánh xèo, nem nướng Cái Răng, tất cả đều mang hương vị dân dã, chân chất nhưng đầy sức hút. Đặc biệt, khi chiều buông, dạo bước trên Bến Ninh Kiều ngắm dòng Hậu Giang rực rỡ ánh đèn, du khách sẽ cảm nhận được một Cần Thơ vừa hiện đại, vừa trữ tình.

Với thời gian di chuyển rút ngắn nhờ đường sắt cao tốc, Cần Thơ sẽ trở thành điểm đến “ngắn ngày lý tưởng”, phù hợp cho cả những chuyến đi cuối tuần. Du khách có thể thong dong khám phá miền Tây mà không cần lo lắng về thời gian hay những giờ kẹt xe kéo dài trên quốc lộ như trước.

📌 Gợi ý lịch trình du lịch Cần Thơ Trong ngày Sáng: Khởi hành từ TP.HCM bằng tàu cao tốc, đến Cần Thơ tham quan chợ nổi Cái Răng. Trưa: Thưởng thức đặc sản miền Tây như hủ tiếu, cá lóc nướng trui tại nhà vườn. Chiều: Ghé nhà cổ Bình Thủy, dạo chơi Bến Ninh Kiều, mua quà lưu niệm. Tối: Quay lại TP.HCM, kết thúc chuyến đi gọn gàng trong một ngày. 2 ngày 1 đêm Ngày 1: Tham quan chợ nổi Cái Răng, trải nghiệm hái trái cây ở vườn Phong Điền. Chiều tối đi dạo Bến Ninh Kiều, ăn tối trên du thuyền sông Hậu. Nghỉ đêm tại khách sạn trung tâm. Ngày 2: Tham quan Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam hoặc Làng du lịch Mỹ Khánh. Trưa thưởng thức lẩu mắm, chiều lên tàu cao tốc trở về TP.HCM.



