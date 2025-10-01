Giá rau xanh ở Hà Nội ‘nhảy múa’, đắt gấp đôi sau bão Bualoi

Theo khảo sát, hầu hết giá các loại rau xanh ở nhiều chợ đều tăng, đặc biệt một số loại thân lá như rau muống, cải ngọt, cải mèo...còn đắt gấp đôi, lên 20.000 đồng/bó hoặc 25.000 - 30.000 đồng/kg. Nhiều tiểu thương còn khẳng định giá rau xanh hiện biến động theo giờ, dự báo sẽ tăng tiếp trong tuần này.

Người dân đi chợ mua rau xanh từ sáng sớm. (Ảnh: Hoàng Dung).

Cụ thể, tại chợ Trần Quang Diệu (Đống Đa), rau muống có giá từ 15.000 - 20.000 đồng/bó, mướp có giá 30.000 đồng/kg, mồng tơi 12.000 – 15.000 đồng/bó. Các loại rau này đều đang tăng giá gấp đôi so với ngày thường.

“ Rau ăn lá giờ rất đắt do mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua. Các loại củ quả như khoai lang, khoai tây, khoai sọ thì giá vẫn như mọi hôm ”, chị Dương, tiểu thương ở chợ giới thiệu với khách.

Các loại rau xanh ở chợ Dịch Vọng (Cầu Giấy) đều tăng giá. (Ảnh: Hoàng Dung).

Tương tự, tại chợ Ô Chợ Dừa (Đống Đa), người dân xếp hàng từ sớm để mua thực phẩm sau cơn bão. Theo ghi nhận, giá các loại thịt lợn, bò, gà đều bình ổn, chỉ có giá rau xanh là tăng vọt.

Cải mèo được bán tại chợ này từ 25.000 - 30.000 đồng/kg, rau muống từ 18.000 - 20.000 đồng/bó, mồng tơi dao động 12.000 - 15.000 đồng/bó, rau ngót 15.000 đồng/bó, súp lơ được bán 50.000 đồng/kg.

Khi được khách hàng hỏi nguyên nhân giá rau xanh tăng chóng mặt, các tiểu thương đều cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (bão Bualoi) nên các vườn rau xanh bị tàn phá, gây khan hiếm nguồn cung.

Chị Phương, tiểu thương ở chợ Dịch Vọng (Cầu Giấy) nói: “ Tôi sợ là 2-3 ngày tới, rau xanh còn không có mà mua vì các ruộng trồng đã ngập nước. Sáng nay chúng tôi đi nhập hàng còn khó vì nhiều đầu mối chẳng có rau mà bán ”.

Rau muống được bán với giá 15.000- 20.000 đồng/bó, gấp đôi so với trước. (Ảnh: Hoàng Dung).

Trong khi đó, người tiêu dùng khá bất ngờ vì giá rau biến đổi nhanh chóng chỉ sau 1 ngày. " Mới hôm qua tôi đi chợ, giá vẫn ổn định. Bão cũng không đổ bộ Hà Nội, chỉ có hôm qua mới mưa to và bị ngập lụt, nhưng sao có thể ảnh hưởng nhanh đến nguồn cung như vậy. Liệu có phải đây là tình trạng "tát nước theo mưa' không ", chị Thu Lan (Vĩnh Hưng) thắc mắc.

Bà Thu Nguyệt (68 tuổi, ở Vĩnh Tuy) cũng bần thần nói: " Bỏ 50.000 mà chỉ mua được 1 mớ rau muống, vài quả mướp và ít rau cải. Quá là đắt đỏ. Rau xanh giờ còn đắt hơn thịt. Nghe nói mấy hôm nữa còn tăng thêm tôi lo quá. Chắc phải chuyển sang mua củ quả để ăn cho tiết kiệm ".

Một số tiểu thương dự báo giá rau xanh sẽ tăng trong những ngày tiếp theo. (Ảnh: Hiếu Nguyễn).

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, hôm nay Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.