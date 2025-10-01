Đường sắt tê liệt vì mưa bão, hàng nghìn khách đi tàu phải chuyển sang ô tô

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), từ ngày 28/9 đến sáng 1/10, nhiều chuyến tàu khách phải ngừng khai thác do mưa lớn gây ngập đường sắt và sạt lở taluy, đặc biệt tại khu vực Thanh Hóa và tuyến phía Tây (Hà Nội – Lào Cai).

Riêng các ngày cao điểm, nhiều đôi tàu bị hủy, trong đó có các chuyến NA1, NA2, SE1, SE9, SE10, SP3, SP4, SP7, SP8 cùng các tàu liên vận quốc tế MR1/MR2 hành trình Gia Lâm - Nam Ninh (Trung Quốc).

Để đảm bảo an toàn, ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải gần 1.500 hành khách bằng ô tô giữa ga Thanh Hóa và ga Trường Lâm. Đến nay, hơn 1.100 khách buộc phải chuyển sang đường bộ để tiếp tục hành trình. Đồng thời, doanh nghiệp đã phục vụ miễn phí trên 3.400 suất ăn nhẹ và hơn 4.400 bữa chính cho hành khách trong thời gian tàu dừng, chậm.

Nhiều chuyến tàu khách phải ngừng khai thác do mưa lớn gây ngập đường sắt và sạt lở taluy. Ảnh: VNR.

Ngoài tàu khách, vận tải hàng hóa cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Tính đến ngày 1/10, có 24 đoàn tàu hàng phải nằm chờ tại các ga dọc tuyến, trong đó 4 đoàn tuyến Bắc - Nam buộc phải ngừng chạy, một số container phải chuyển tải bằng đường bộ để kịp thời đưa hàng về Yên Viên.

Ngành đường sắt khẳng định hành khách có vé đi tàu trong thời gian bão được trả lại vé mà không thu phí, thời gian hoàn vé tối đa 30 ngày kể từ ngày ghi trên vé. Thông báo ngừng tàu được gửi trực tiếp qua SMS, Zalo, website và các kênh truyền thông chính thức để hành khách kịp thời nắm bắt.

Hiện tuyến đường sắt phía Nam (Hà Nội - TPHCM) đã thông tuyến, tàu khách hoạt động trở lại nhưng vẫn có một số đoạn phải chạy chậm với tốc độ hạn chế 5km/h để đảm bảo an toàn. Các đơn vị đường sắt tiếp tục túc trực, xử lý điểm ngập, sạt lở và phối hợp cơ quan chức năng cập nhật thông tin kịp thời đến hành khách.