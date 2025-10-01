Chủ quán gà bán rẻ đến mức khách hàng bất bình, đòi tăng giá vì sợ người bán bị lỗ

Mới đây, một video nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của nhiều người xem. Đoạn video ghi lại câu chuyện về một chàng trai trẻ khởi nghiệp với xe gà luộc bán dạo, nhưng điều đặc biệt không nằm ở món ăn mà ở mức giá "rẻ như cho" và phản ứng bất ngờ từ cộng đồng mạng.

Miếng gà quá chất lượng cho một phần chỉ hơn 40 nghìn

Theo như chia sẻ trong video, để chuẩn bị cho một ngày bán hàng, chàng trai phải dành trọn vẹn một ngày tâm huyết trong bếp. Anh tự tay làm tất cả các công đoạn, từ việc chuẩn bị, sơ chế một thùng gà đông lạnh lớn, cho đến luộc gà với các loại gia vị, và chuẩn bị các món ăn kèm như dưa chuột, hành tây, lạc rang.

Tổng chi phí nguyên vật liệu cho một ngày bán không hề nhỏ. Anh cho biết tiền gà đã tốn 115 tệ (hơn 400.000 đồng), cộng thêm các loại rau củ quả khác khoảng 80 tệ (khoảng 300.000 đồng). Tổng cộng, số vốn anh bỏ ra mỗi ngày lên tới gần cả triệu đồng để mua nguyên liệu mở gian hàng.

Một phần gà có khá nhiều nguyên liệu

Dù tốn nhiều công sức và chi phí là vậy, mỗi hộp gà đầy đặn được anh bán ra với giá chỉ 12 tệ (khoảng 44.000 đồng). Sau khi bán hết tất cả các suất ăn đã chuẩn bị, lợi nhuận anh thu về chỉ vỏn vẹn khoảng 300.000 đồng và con số này chỉ tương đương với tiền mua rau củ quả anh đã bỏ ra.

Khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều người đã bày tỏ sự ngạc nhiên và thắc mắc. Một số người thậm chí còn tính toán chi tiết và khẳng định rằng với mức giá này, anh chàng đang bán lỗ.

Rất đông khách đến mua gà của người đàn ông này

Thay vì tranh thủ mua hàng giá rẻ, cộng đồng mạng lại có một phản ứng trái ngược. Rất nhiều bình luận đã khuyên anh nên tăng giá bán. Họ lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục bán với mức giá này, anh sẽ không thể duy trì công việc kinh doanh được lâu. Có người bình luận như "Ông này nên bán với giá 15 tệ", "Bán lỗ quá" hay thậm chí là có người còn tự mình tính toán những nguyên liệu mà người đàn đông này đã dùng để cho ra được một mức giá chính xác.

- Tôi đã nghĩ ít nhất cũng phải 15 tệ, lúc nghe 12 tệ tôi đã bị sốc

- Bán 12 tệ/phần, mỗi phần lời 1 tệ thôi hả?

- Đùi gà 110, các món ăn kèm ước tính 30, gia vị 20, nhân công, được rồi, một phần tổng cộng là 252! Vậy thì sao mà kiếm tiền được chứ?

Nhiều bình luận thắc mắc sao anh có thể kiếm lời với mức giá như thế

Có thể nói, mức giá bán của người đàn ông này khiến dân tình cảm thấy là quá rẻ bởi vì một phần gà bao gồm rất nhiều topping và có cả đùi gà 1 góc tư. Chính vì thế, mức giá này khiến cộng đồng mạng phải tranh cãi khá nhiều và phần lớn đều nói rằng người đàn ông này bán vì đam mê.

Nguồn: Douyin @小李在改