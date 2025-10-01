Hãng bay nổi tiếng của Đức dùng AI thay thế 4.000 nhân sự

Theo thông tin từ Lufthansa, phần lớn số lao động bị ảnh hưởng sẽ nằm ở Đức, chủ yếu thuộc khối hành chính, thay vì nhân sự vận hành trực tiếp. Đây được xem là một phần trong chiến lược tinh gọn bộ máy và tăng hiệu quả hoạt động.

Hiện Lufthansa đang đẩy mạnh tích hợp các hãng hàng không thành viên gồm Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines và ITA Airways. Hãng cho biết đang rà soát để loại bỏ những công việc trùng lặp, không còn cần thiết trong tương lai.

Trong tuyên bố, Lufthansa nhấn mạnh rằng “những thay đổi sâu rộng do số hóa và trí tuệ nhân tạo mang lại” sẽ giúp tập đoàn nâng cao hiệu quả trên mọi lĩnh vực kinh doanh.

Kế hoạch trên được công bố tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư và giới phân tích ở Munich. Lãnh đạo Lufthansa cho biết nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đang rất cao, trong khi nguồn cung chuyến bay vẫn hạn chế do tình trạng khan hiếm máy bay và động cơ. Điều này khiến thị trường trở nên căng thẳng, máy bay luôn kín chỗ, góp phần đẩy doanh thu tăng trưởng.

Bất chấp kế hoạch cắt giảm nhân sự, Lufthansa dự báo lợi nhuận sẽ “tăng mạnh” vào cuối thập kỷ này. Hãng cũng chuẩn bị triển khai chương trình hiện đại hóa đội bay lớn nhất trong lịch sử, bổ sung hơn 230 máy bay mới trước năm 2030, trong đó có 100 máy bay đường dài.

Tập đoàn Lufthansa hiện có gần 102.000 nhân viên và đạt doanh thu 37,6 tỷ euro (44 tỷ USD) trong năm 2024. Tuy nhiên, tập đoàn từng gặp nhiều khó khăn trong việc cắt giảm chi phí, đối phó với thách thức lao động và phải từ bỏ mục tiêu lợi nhuận tham vọng trong những năm trước.