90 chuyến bay bị ảnh hưởng do Hà Nội mưa dông dữ dội

Theo Trung tâm Khí tượng hàng không , hiện tượng thời tiết cực đoan xuất phát từ vùng áp thấp suy yếu sau bão Bualoi, kết hợp với không khí lạnh và hội tụ gió mạnh ở độ cao 5.000 - 7.000m. Khu vực miền Bắc, đặc biệt là Nội Bài, chịu tác động trực tiếp, khiến dông mưa kéo dài từ 6h-15h cùng ngày với cường độ rất mạnh.

Trong thời gian này, tầm nhìn ngang nhiều lúc giảm xuống chỉ còn 500 - 600m, dưới mức an toàn cho cất hạ cánh. Hệ thống cảnh báo tại sân bay cũng liên tục ghi nhận hiện tượng gió đứt trên đường băng - một yếu tố nguy hiểm hàng đầu đối với hoạt động bay. Mưa lớn không chỉ gây ngập úng một số đường lăn, khu vực sân đỗ, mà còn ảnh hưởng đến các hệ thống dẫn đường hạ cánh chính xác 11L, 11R và 29L.

Tính đến 18h cùng ngày, có 53 chuyến bay phải bay chờ và 37 chuyến chuyển hướng đến các sân bay dự bị (tổng cộng 90 chuyến bay bị ảnh hưởng). Sau khi điều kiện thời tiết cải thiện, phần lớn các chuyến bay đã hạ cánh an toàn tại Nội Bài.

Có 90 chuyến bay đến Nội Bài bị ảnh hưởng vì mưa dông ngày 30/9. Ảnh: NIA.

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết đã triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, phối hợp chặt chẽ với cảng vụ hàng không , các cảng hàng không và các hãng hàng không để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cùng ngày, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines và Pacific Airlines) thông tin, do thời tiết bất lợi, nhiều chuyến bay đi/đến Nội Bài phải thay đổi kế hoạch, hạ cánh tạm thời tại các sân bay Cát Bi (Hải Phòng), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Đồng Hới (Quảng Bình), Phú Bài (Huế) và Đà Nẵng. Hãng khuyến cáo hành khách tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của tiếp viên, đặc biệt là việc thắt dây an toàn trong suốt hành trình.

Hãng hàng không Vietjet cũng phát đi thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch khai thác do mưa lớn tại sân bay Nội Bài. Hãng lưu ý hành khách kiểm tra lịch bay và điều kiện thời tiết trước khi di chuyển đến sân bay.

Trận mưa dông kéo dài từ 6h đến 15h ngày 30/9 là một trong những hiện tượng cực đoan, dữ dội và kéo dài nhất từ đầu năm 2025 đến nay. Ảnh: VATM.

Bamboo Airways xác nhận hai chuyến bay QH102 hành trình Đà Nẵng - Hà Nội và QH204 chặng TPHCM - Hà Nội đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Cát Bi (Hải Phòng) trong sáng 30/9. Hãng này cảnh báo một số chuyến bay khác có thể tiếp tục bị ảnh hưởng nếu tình hình thời tiết không sớm cải thiện.

VATM nhận định, đợt dông mưa ngày 30/9 được đánh giá là một trong những hiện tượng cực đoan , dữ dội và kéo dài nhất từ đầu năm 2025 đến nay, cho thấy thách thức ngày càng lớn của ngành hàng không trước biến đổi khí hậu và thời tiết bất thường.