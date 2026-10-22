Top 10 thực phẩm giàu protein bậc nhất: Toàn món bình dân, chợ Việt nào cũng có

Muốn bổ sung protein không nhất thiết phải mua thực phẩm đắt tiền. Trứng, cá, tôm hay đậu nành đều là những lựa chọn quen thuộc, dễ tìm ở chợ Việt và có thể giúp bữa ăn hằng ngày thêm cân đối.

Protein là dưỡng chất cần thiết để duy trì cơ bắp, tái tạo mô và hỗ trợ nhiều hoạt động của cơ thể. Khi nhắc đến thực phẩm giàu protein, nhiều người thường nghĩ ngay đến thịt bò, cá hồi hoặc các sản phẩm bổ sung chuyên dụng. Tuy nhiên, những món ăn bình dân như trứng và đậu nành cũng có giá trị dinh dưỡng đáng kể.

Dưới đây là 10 thực phẩm giàu protein có thể đưa vào thực đơn hằng ngày. Hàm lượng thực tế thay đổi tùy loại thực phẩm, phần ăn và cách chế biến, vì vậy danh sách mang tính tham khảo chứ không phải bảng xếp hạng tuyệt đối.

1. Trứng: Dễ mua, dễ chế biến

Trứng cung cấp khoảng 6-7 g protein mỗi quả cỡ vừa đến lớn, đồng thời chứa các axit amin thiết yếu mà cơ thể cần. Protein trong trứng có chất lượng cao và khả năng tiêu hóa tốt.

Với giá thành tương đối phải chăng, trứng là lựa chọn tiện lợi cho bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ. Có thể luộc, hấp hoặc nấu cùng rau củ để đa dạng thực đơn.

2. Sữa: Bổ sung protein và canxi

Sữa bò cung cấp khoảng 3-3,5 g protein trong mỗi 100 ml, cùng canxi và nhiều dưỡng chất khác. Dù hàm lượng protein tính theo thể tích không cao như thịt hay cá, sữa vẫn có thể góp phần đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày.Người không dung nạp lactose có thể cân nhắc sữa không lactose hoặc sữa chua tùy khả năng dung nạp.

3. Cá: Nguồn protein dễ kết hợp trong bữa cơm

Tùy loại, cá thường cung cấp khoảng 15-22 g protein trên 100 g phần ăn. Cá biển béo còn chứa omega-3, trong khi nhiều loại cá nước ngọt cũng là nguồn protein có giá trị.

Các món cá hấp, kho hoặc nấu canh giúp thực đơn phong phú hơn mà không cần dùng quá nhiều dầu mỡ.

4. Tôm: Giàu protein, tương đối ít chất béo

Tôm thường chứa khoảng 16-24 g protein trên 100 g, tùy loại và cách chế biến. Thực phẩm này còn cung cấp một số khoáng chất như selen, i-ốt và phốt pho.

Tôm có thể nấu canh, hấp hoặc kết hợp với trứng, rau củ. Người dị ứng hải sản cần tránh tôm và các món có thành phần liên quan.

5. Thịt gà: Phù hợp với thực đơn cần nhiều protein

Thịt gà, đặc biệt là phần ức bỏ da, thường cung cấp khoảng 20-24 g protein trên 100 g thịt đã chế biến. Đây là lựa chọn quen thuộc với người vận động thường xuyên hoặc muốn duy trì cơ bắp.

Nên ưu tiên luộc, hấp, áp chảo ít dầu hoặc nướng vừa chín thay vì thường xuyên chiên ngập dầu.

6. Thịt vịt: Đổi món để đa dạng dưỡng chất

Thịt vịt cung cấp protein cùng vitamin nhóm B, sắt và các khoáng chất khác. Hàm lượng chất béo thay đổi đáng kể tùy phần thịt và việc có ăn da hay không. Để cân đối khẩu phần, có thể bỏ bớt da, kết hợp thịt vịt với rau xanh và hạn chế các món chế biến quá mặn.

7. Thịt bò nạc: Bổ sung protein, sắt và kẽm

Thịt bò nạc thường có khoảng 20-26 g protein trên 100 g, đồng thời cung cấp sắt và kẽm. Đây là những dưỡng chất cần thiết cho quá trình tạo máu và nhiều chức năng của cơ thể.

Tuy nhiên, không nhất thiết phải ăn thịt bò mỗi ngày. Có thể luân phiên với cá, thịt gia cầm, trứng và các loại đậu để đa dạng nguồn protein.

8. Thịt cừu nạc: Một lựa chọn khác từ thịt đỏ

Thịt cừu nạc cung cấp khoảng 20-25 g protein trên 100 g, cùng vitamin B12, sắt và kẽm. Hàm lượng chất béo phụ thuộc vào phần thịt được lựa chọn.

Nếu không thường xuyên sử dụng thịt cừu, người tiêu dùng vẫn có thể đáp ứng nhu cầu protein bằng những thực phẩm phổ biến hơn tại Việt Nam.

9. Thịt lợn nạc: Quen thuộc trong mâm cơm Việt

Thịt lợn nạc thường cung cấp khoảng 20-27 g protein trên 100 g thịt đã nấu chín, đồng thời chứa vitamin nhóm B và một số khoáng chất.

Nên chọn phần thịt ít mỡ, nấu chín kỹ và kết hợp cùng rau củ. Thịt đỏ không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn, nhưng khẩu phần và cách chế biến rất quan trọng.

10. Đậu nành: Nguồn protein thực vật đáng chú ý

Đậu nành khô có hàm lượng protein cao, thường khoảng 35-40 g trên 100 g. Đây là nguồn protein thực vật giàu axit amin thiết yếu, có thể kết hợp với ngũ cốc và nhiều thực phẩm khác trong chế độ ăn.

Đậu nành có thể được dùng dưới dạng hạt nấu chín, sữa đậu nành, đậu phụ hoặc các sản phẩm chế biến khác. Tuy nhiên, cần phân biệt đậu nành khô với đậu phụ: đậu phụ chứa nhiều nước hơn nên lượng protein tính trên cùng khối lượng thường thấp hơn đáng kể.

Ăn protein thế nào để có lợi cho sức khỏe?

Theo khuyến nghị dinh dưỡng phổ biến, người trưởng thành khỏe mạnh thường cần khoảng 0,8 g protein/kg cân nặng mỗi ngày, dù nhu cầu thực tế có thể khác nhau theo tuổi, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe. Chẳng hạn, người nặng 60 kg có thể lấy mốc tham khảo khoảng 48 g protein mỗi ngày.

PGS.TS.BS Lê Bạch Mai, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, từng chia sẻ trên báo chí về vai trò của việc ăn đa dạng thực phẩm và cân đối khẩu phần để cung cấp đủ dưỡng chất. Nguyên tắc này cũng phù hợp khi lựa chọn nguồn protein: không nên chỉ dựa vào một món ăn hoặc một bảng xếp hạng để xây dựng chế độ dinh dưỡng.

Trong thực tế, một bữa ăn có trứng hoặc cá, thêm rau xanh và cơm, có thể kết hợp với sữa hoặc đậu nành ở những bữa khác trong ngày. Không cần cố ăn thật nhiều thịt, trứng hay uống lượng sữa quá lớn để đạt mục tiêu protein. Người mắc bệnh thận hoặc có yêu cầu dinh dưỡng đặc biệt nên trao đổi với bác sĩ hay chuyên gia dinh dưỡng về lượng protein phù hợp.

Điều quan trọng không phải là thực phẩm nào đứng đầu bảng, mà là duy trì khẩu phần đa dạng, đủ chất và phù hợp với nhu cầu của cơ thể. Những nguyên liệu quen thuộc như trứng, cá, tôm và đậu nành hoàn toàn có thể trở thành một phần hữu ích của chế độ ăn cân bằng.