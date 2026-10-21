Thận chứa “protein trường thọ”! Bác sĩ nổi tiếng chia sẻ 4 lời khuyên giúp bảo vệ thận, chống lão hóa

Thận chứa protein Klotho được mệnh danh là “protein trường thọ”. Bác sĩ chia sẻ 4 cách bảo vệ thận sau tuổi 40.

Thận là cơ quan quan trọng của cơ thể, không chỉ đảm nhiệm chức năng lọc chất thải mà còn liên quan đến quá trình lão hóa. Bác sĩ cho biết một loại protein có tên Klotho được mệnh danh là “protein trường thọ”, có mối liên hệ mật thiết với sức khỏe thận và cơ chế chống lão hóa của cơ thể. Khi chức năng thận suy giảm, nồng độ protein này cũng có thể giảm theo, làm gia tăng những nguy cơ liên quan đến sức khỏe.

Protein Klotho có mối liên hệ mật thiết với sức khỏe thận

Bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (tại Trung Quốc) từng tiếp nhận một bệnh nhân nam ngoài 50 tuổi. Người này luôn tự hào vì trông trẻ hơn tuổi và có tinh thần tốt. Tuy nhiên, ông thường xuyên ngồi lâu trong văn phòng, tan làm về nhà xem phim đến khuya và ngủ đến tận trưa vào ngày nghỉ. Những thói quen này khiến quá trình lão hóa chức năng thận diễn ra nhanh hơn.

Bệnh nhân từng đùa với bác sĩ Hồng Vĩnh Tường: “Bác sĩ Hồng, tôi đã tốn không ít tiền chăm sóc da mặt, chẳng lẽ thận cũng cần bôi mỹ phẩm dưỡng da sao?”.

Bác sĩ giải thích rằng da mặt có thể được chăm sóc bằng mỹ phẩm, nhưng thận không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, thận có một cơ chế liên quan đến quá trình chống lão hóa, đó là protein Klotho, còn được gọi là “protein trường thọ”. Bảo vệ thận cũng là một cách góp phần duy trì loại protein có vai trò quan trọng này.

Bằng chứng khoa học về protein trường thọ Klotho

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, thận là một trong những cơ quan sản xuất protein Klotho chủ yếu, trong đó các tế bào ống thận là nguồn cung cấp đặc biệt quan trọng. Protein này tham gia điều hòa quá trình chuyển hóa phốt pho và vitamin D, đồng thời có mối liên hệ với sức khỏe mạch máu, quá trình lão hóa tế bào và chức năng thận.

Năm 1997, một nghiên cứu kinh điển được công bố trên tạp chí Nature phát hiện rằng chuột có khiếm khuyết ở gene Klotho xuất hiện nhiều biến đổi tương tự tình trạng lão hóa tăng tốc. Phát hiện này khiến giới y học bắt đầu chú ý nhiều hơn đến vai trò của Klotho trong quá trình lão hóa.

Thận là một trong những cơ quan sản xuất protein Klotho chủ yếu. ( Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, một bài tổng quan hệ thống và phân tích gộp được công bố trên Clinical Kidney Journal năm 2024 đã tổng hợp dữ liệu từ 14 nghiên cứu. Kết quả cho thấy nồng độ Klotho ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn thấp hơn.

Những kết quả này cho thấy Klotho có ý nghĩa trong nghiên cứu về sức khỏe thận và lão hóa. Tuy nhiên, mối liên hệ được ghi nhận trong các nghiên cứu không đồng nghĩa với việc làm tăng nồng độ protein này chắc chắn sẽ giúp con người sống lâu hơn.

Sau tuổi 40, làm thế nào để bảo vệ thận và chống lão hóa?

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường nhấn mạnh rằng hiện chưa có đủ bằng chứng chứng minh ăn một loại thực phẩm cụ thể có thể làm tăng đáng kể nồng độ Klotho trong cơ thể. Thay vì chạy theo các phương pháp chống lão hóa chưa được kiểm chứng, mọi người nên tập trung vào những thói quen giúp bảo vệ chức năng thận.

Thứ nhất, duy trì vận động thường xuyên. Nên kết hợp các bài tập aerobic với hoạt động rèn luyện sức mạnh ở mức độ phù hợp. Một phân tích gộp công bố năm 2024 về vận động thể chất và bệnh thận mạn cho thấy các chương trình tập luyện có mối liên hệ với sự gia tăng nồng độ Klotho. Điều này gợi ý rằng vận động không chỉ giúp tiêu hao năng lượng mà còn có thể tác động đến những tín hiệu sinh học liên quan đến quá trình lão hóa.

Thứ hai, kiểm soát huyết áp và đường huyết. Tăng huyết áp và tiểu đường là hai yếu tố nguy cơ quan trọng đối với bệnh thận. Vì vậy, cần kiểm tra huyết áp, đường huyết định kỳ, đồng thời thực hiện các xét nghiệm chức năng thận khi có chỉ định, chẳng hạn creatinine máu, mức lọc cầu thận ước tính và albumin trong nước tiểu. Việc theo dõi những chỉ số này có ý nghĩa thực tế hơn là chỉ tập trung vào một chỉ dấu chống lão hóa.

Thứ ba, xây dựng chế độ ăn cân bằng. Nên hạn chế muối và thực phẩm chế biến sẵn, tránh duy trì chế độ ăn quá nhiều protein trong thời gian dài khi không có chỉ định phù hợp. Đồng thời, không tùy tiện sử dụng các sản phẩm bổ sung sức khỏe không rõ nguồn gốc. Với người đã mắc bệnh thận mạn, lượng kali, phốt pho và protein trong khẩu phần cần được điều chỉnh theo chức năng thận và hướng dẫn của nhân viên y tế.

Thứ tư, ngủ đủ giấc, bỏ thuốc lá và duy trì cân nặng hợp lý. Thức khuya kéo dài không phải thói quen có thể dễ dàng bù đắp bằng một tách cà phê hay vài viên thực phẩm bổ sung. Xây dựng lịch sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc, không hút thuốc và kiểm soát cân nặng là những việc thiết thực để chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường nhấn mạnh rằng, sau tuổi 40, chống lão hóa không đơn thuần là tìm cách giữ vẻ ngoài trẻ trung. Điều quan trọng hơn là bảo vệ chức năng thận và sức khỏe tổng thể. Thay vì tìm kiếm một “bí quyết trường thọ” duy nhất, mỗi người nên bắt đầu từ việc vận động đều đặn, ăn uống hợp lý, ngủ đủ và kiểm tra sức khỏe định kỳ.