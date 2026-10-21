Nhờ hương vị ngọt thanh và không hôi bùn, loại cá quen thuộc trên mâm cơm Việt vừa tạo nên bước ngoặt lớn khi chinh phục thị trường Nhật Bản theo cách ít ai ngờ.

Tại các vựa thủy sản và chợ dân sinh Việt Nam, cá rô phi nước lợ tươi sống bơi khỏe thường được bán với mức giá rất bình dân, chỉ dao động từ 70.000 đến 90.000đ/kg tùy kích cỡ. Thế nhưng, loại cá quen thuộc này gần đây đã tạo nên tiếng vang lớn khi vượt qua hàng rào kiểm định khắt khe của Nhật Bản để bước lên bàn ăn sashimi cao cấp.

Cá rô phi nước lợ Việt Nam ngày càng được đánh giá cao trên thị trường quốc tế (Ảnh minh họa)

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu cá rô phi Việt Nam sang Nhật Bản ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục, đạt 2 triệu USD trong 8 tháng đầu năm 2026, tăng 77% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng thu mua tăng vọt từ các chuỗi nhà hàng xứ sở hoa anh đào là minh chứng rõ nhất cho chất lượng vượt trội của dòng cá rô phi nước lợ Việt.

Có một điểm lưu ý, nếu như ở chợ Việt cá rô phi nước lợ nguyên con chỉ bán vài chục nghìn đồng cả cân, thì khi được tuyển chọn nuôi theo quy trình chuẩn vi sinh, phi lê đông lạnh và cấp đông siêu tốc xuất sang Nhật làm sashimi, giá trị của từng miếng cá đã tăng lên gấp nhiều lần. Đây là bước nhảy vọt giúp nâng tầm một loại cá bình dân thành dòng nguyên liệu cao cấp tại thị trường đắt đỏ hàng đầu thế giới.

Không chỉ gây ấn tượng trên thị trường quốc tế, dưới góc độ y khoa, cá rô phi nước lợ còn được ví như "gà nước" nhờ chất thịt lành tính và bảng thành phần vi chất đắt giá. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 100g thịt cá rô phi cung cấp tới 26g protein cùng 128 kcal. Tỷ lệ đạm nạc này vượt trội hơn hẳn so với mức 20g protein trong 100g cá hồi, trong khi lượng chất béo cực thấp (chỉ khoảng 3g/100g thịt).

8 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ cá rô phi nước lợ

Việc bổ sung cá rô phi, gồm cả cá rô phi nước lợ vào thực đơn hằng ngày mang lại hàng loạt tác động tích cực cho cơ thể:

1. Tốt cho tim mạch, hạ cholesterol xấu

Cá rô phi nước lợ chứa hàm lượng lớn các axit béo không bão hòa. Nhóm chất béo lành mạnh này có khả năng làm sạch thành mạch, giảm lượng cholesterol xấu (LDL), từ đó duy trì độ đàn hồi của mạch máu và hạn chế tối đa nguy cơ xơ vữa động mạch.

2. Giữ dáng, hỗ trợ tăng cơ vượt trội

Với lượng đạm dồi dào vượt cả cá hồi nhưng calo cực thấp, cá rô phi nước lợ giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế thèm ăn. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho người đang trong chế độ giảm cân hoặc cần duy trì khối lượng cơ bắp.

Nhật Bản tăng mua cá rô phi nước lợ Việt Nam để làm sashimi và sushi (Ảnh minh họa)

3. Chống oxy hóa mạnh mẽ và hỡ trợ ngăn ngừa ung thư

Hàm lượng Selen trong cá rô phi nước lợ rất cao (đáp ứng tới 78% nhu cầu hằng ngày). Selen đóng vai trò là chất chống oxy hóa mạnh, trung hòa các gốc tự do gây hại, bảo vệ tế bào và kích thích sản sinh tế bào đề kháng.

4. Củng cố chức năng tuyến giáp

Bên cạnh tác dụng chống oxy hóa, Selen kết hợp cùng các vi chất trong cá rô phi đóng vai trò cốt lõi trong việc điều hòa hormone tuyến giáp, hỗ trợ quá trình trao đổi chất của cơ thể diễn ra trơn tru.

5. Cải thiện chức năng não bộ và trí nhớ

Nguồn Vitamin B12 phong phú (đáp ứng 31% nhu cầu hằng ngày) trong loại cá này giúp nuôi dưỡng các tế bào thần kinh, tăng cường khả năng tập trung, bảo vệ hệ thần kinh và giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ.

6. Củng cố mật độ xương chắc khỏe

Sự kết hợp giữa Phốt pho (đáp ứng 20% nhu cầu hằng ngày), Ca li và Can xi trong thịt cá giúp gia tăng độ bền của khung xương, làm chậm quá trình thoái hóa và giảm nguy cơ loãng xương ở người lớn tuổi.

Ngoài sashimi, cá rô phi nước lợ còn có thể chế biến được vô vàn món ăn ngon, giàu dinh dưỡng khác (Ảnh minh họa)

7. Thúc đẩy tốc độ phục hồi tổn thương

Nguồn đạm nạc chất lượng cao chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu giúp cơ thể tái tạo mô nhanh chóng, đẩy nhanh tốc độ lành vết thương và hỗ trợ phục hồi sức khỏe sau khi ốm.

8. Tốt cho hệ tiêu hóa, dễ hấp thu

Khác với các loại thịt đỏ gây nặng bụng, cá rô phi nước lợ có kết cấu thớ thịt mềm, lành tính, ít chất béo bão hòa nên rất dễ tiêu hóa, phù hợp cho cả trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Khuyến cáo khi ăn và chế biến cá rô phi nước lợ tại nhà

Mặc dù cá rô phi nước lợ rất bổ dưỡng và được người Nhật chuộng ăn sống, các chuyên gia vẫn lưu ý người tiêu dùng trong nước:

- Không ăn sống cá mua ở chợ/ao hồ hay tự bắt: Cá rô phi nước lợ mua tại các chợ dân sinh chưa qua quy trình xử lý vi sinh chuyên dụng. Người dân bắt buộc phải nấu chín kỹ (hấp, nướng giấy bạc, nấu canh...) để loại bỏ hoàn toàn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.

Cá rô phi nước lợ xuất Nhật làm sashimi có nhiều tiêu chuẩn khắt khe, vì vậy loại cá này khi bán ngoài chợ không nên ăn sống (Ảnh minh họa)

- Sơ chế đúng cách: Khi làm cá, bắt buộc phải cạo sạch màng đen bên trong bụng để loại bỏ vi khuẩn tích tụ và khử triệt để mùi tanh.

- Tần suất hợp lý: Người trưởng thành nên duy trì ăn 1 đến 2 bữa cá/tuần (khoảng 100g đến 150g/bữa). Bệnh nhân gút hoặc suy thận nặng nên tham khảo ý kiến bác sĩ để kiểm soát lượng đạm phù hợp.