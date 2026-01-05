Tìm thấy thi thể HLV bóng đá nổi trên biển, hai cậu con trai vẫn mất tích sau thảm kịch chìm tàu du lịch

Mới đây, biển động dữ dội ngoài khơi Indonesia đã cướp đi sinh mạng của một huấn luyện viên bóng đá và các con trong thảm kịch chìm tàu du lịch khiến dư luận quốc tế bàng hoàng. Lực lượng cứu hộ xác nhận đã tìm thấy thi thể của Fernando Martin - HLV đội Valencia CF Nữ B - sau nhiều ngày tìm kiếm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, trong khi hai cậu bé con trai của ông vẫn đang mất tích.

Fernando Martin huấn luyện đội nữ B của Valencia CF (Ảnh: Instagram)

Fernando Martin cùng vợ và các con có mặt trên chiếc tàu du lịch gặp nạn khi tàu bị những con sóng cao tới 3 mét đánh chìm ở vùng biển gần đảo Padar, ngoài khơi điểm du lịch nổi tiếng Labuan Bajo. Ban đầu, người cha và ba đứa trẻ (9, 10 và 12 tuổi) được báo cáo mất tích. Sau đó, Valencia CF xác nhận Martin cùng ba người con đã thiệt mạng.

Huấn luyện viên bóng đá đang ở trên thuyền cùng vợ và các con khi tai nạn chìm tàu xảy ra (Ảnh: Instagram)

Theo ông Fathur Rahman - người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu nạn địa phương - thi thể của Fernando Martin được phát hiện trôi nổi trên mặt nước gần đảo Rinca, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 2km. Danh tính nạn nhân đã được xác nhận ngay sau đó.

Trong số những người may mắn sống sót có vợ của Martin và một cô con gái. Tổng cộng 7 người được cứu, bao gồm 4 thành viên thủy thủ đoàn và một hướng dẫn viên du lịch. Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy thi thể của một cô con gái khác của Martin. Hai cậu bé còn lại vẫn chưa được tìm thấy, và công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục với sự hỗ trợ của thợ lặn cùng hệ thống sonar.

Cảnh sát Indonesia đã mở cuộc điều tra chính thức nhằm làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu. Theo hãng tin Antara, cơ quan chức năng không loại trừ khả năng truy cứu trách nhiệm pháp lý nếu phát hiện dấu hiệu sơ suất hay vi phạm quy định an toàn hàng hải.

Trước mất mát quá lớn, CLB Valencia đã đăng tải thông điệp tưởng niệm đầy đau xót trên mạng xã hội. Đội bóng bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước sự ra đi của HLV Fernando Martin và ba người con, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình, bạn bè và toàn thể đại gia đình Valencia CF.