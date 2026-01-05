Hiện trường tan hoang khi ngôi sao bóng đá lái siêu xe gây tai nạn chỉ ít giờ sau chiến thắng tưng bừng sân cỏ

Mới đây, bóng đá Scotland chấn động với hình ảnh đầu tiên về vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng liên quan đến Dujon Sterling - ngôi sao của Rangers - được công bố, trong bối cảnh cầu thủ này đã bị cảnh sát bắt giữ và buộc tội chỉ vài giờ sau một trận đấu kịch tính trên sân cỏ.

Theo truyền thông Anh, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h25 sáng chủ nhật 4/1 (giờ địa phương), chưa đầy nửa ngày sau khi Rangers đánh bại Celtic với tỷ số 3-1 tại Celtic Park. Trận thắng này giúp Rangers san bằng điểm số với đối thủ truyền kiếp trong cuộc đua vô địch Premiership Scotland, và Sterling chính là một trong những cái tên chơi nổi bật nhất khi thi đấu trọn vẹn 90 phút.

Tuy nhiên, từ người hùng trên sân cỏ, Dujon Sterling nhanh chóng trở thành tâm điểm theo cách không ai mong muốn.

Chiếc xe đã bị hư hỏng hoàn toàn (Nguồn ảnh: SUPPLIED)

Cảnh sát Scotland xác nhận đã nhận được tin báo về một vụ tai nạn xe đơn lẻ trên phố West Graham Street, khu vực Cowcaddens (Glasgow). Người điều khiển phương tiện là một nam giới 26 tuổi - sau đó được xác định là hậu vệ của Rangers. Dù may mắn không có thương vong về người, Sterling vẫn bị bắt giữ và buộc tội liên quan đến các vi phạm luật giao thông đường bộ, đồng thời sẽ phải hầu tòa trong thời gian tới.

Những bức ảnh hiện trường do truyền thông đăng tải cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn. Chiếc xe gần như bị phá hủy hoàn toàn sau khi lao vào rào chắn vỉa hè ở đoạn đường phía trên xa lộ M8, rồi tiếp tục đâm vào lan can cầu vượt. Phần đầu xe biến dạng, nắp capo bật tung, toàn bộ túi khí bung ra, trong khi phần đuôi xe bị treo lơ lửng trên rào chắn - chỉ cách một cái cây trong gang tấc.

Sau tai nạn, khu vực này đã phải dựng rào chắn tạm thời cho người đi bộ, thay thế những phần lan can bị chiếc xe phá hủy.

Các rào chắn tạm thời dành cho người đi bộ đã được dựng lên sau vụ tai nạn (Nguồn: News Group Newspapers Ltd)

Điều khiến dư luận càng chú ý hơn là chỉ ít giờ trước đó, Sterling vẫn xuất hiện đầy khí thế sau chiến thắng của Rangers, thậm chí còn đăng tải những lời chỉ trích nhắm vào HLV Celtic Wilfried Nancy trên mạng xã hội. Sự tương phản giữa hình ảnh một cầu thủ thăng hoa trên sân và vụ việc ngoài đời khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Hiện tại, Rangers vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về sự việc. Trong khi đó, loạt ảnh hiện trường tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh trách nhiệm cá nhân của cầu thủ, đặc biệt trong bối cảnh anh vừa thi đấu ở một trong những trận cầu căng thẳng nhất Scotland.