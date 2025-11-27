Tiêm chất làm phồng cơ bắp đến dị dạng, "quái vật thể hình" đối diện nguy cơ phải cắt cụt hai cánh tay?

Từng nổi đình đám trên mạng vì đôi tay phình to bất thường như nhân vật Popeye, Kirill Tereshin - vận động viên thể hình người Nga - giờ đang đối mặt với cái giá khủng khiếp: có thể bị cắt cụt cả hai cánh tay vì nhiễm trùng lan rộng sau nhiều năm tiêm Synthol và petroleum jelly (dầu parafin).

Kirill Tereshin, 29 tuổi, được biết đến với biệt danh "Popeye Nga", bắt đầu tiêm Synthol vào bắp tay từ năm 2017 để có vòng tay khổng lồ lên đến 24 inch. Ngoại hình dị dạng khiến anh trở thành hiện tượng mạng, xuất hiện dày đặc trên báo quốc tế vì vẻ ngoài "to nhưng mềm như bột".

Nhưng sau nhiều năm tiêm chất hóa học vào cơ thể, thảm họa đã xảy ra. Mới đây, Tereshin đăng tải đoạn video khiến người xem rùng mình: bắp tay anh ta "nổ tung", tạo thành một lỗ sâu, bên trong lộ rõ mô hoại tử. Các bác sĩ mô tả đây là một trong những ca biến chứng nghiêm trọng nhất liên quan đến Synthol.

Theo truyền thông Nga, bác sĩ đã cảnh báo Tereshin rằng cắt cụt cả hai tay là kịch bản có thể xảy ra nếu nhiễm trùng không được kiểm soát nhanh chóng.

"Thời gian đang cạn dần. Chỉ có thể phẫu thuật khi nhiễm trùng được ổn định - nếu không, cậu ấy có thể nguy hiểm đến tính mạng", một bác sĩ nói.

Hiện Tereshin cần trải qua hàng loạt ca phẫu thuật phức tạp, bao gồm ghép da, phẫu thuật mạch máu, tái tạo và loại bỏ mô chết. Tuy nhiên, mọi can thiệp đều phải tạm hoãn vì nhiễm trùng vẫn đang tiếp tục lan rộng.

Đây không phải lần đầu Tereshin gặp biến chứng. Năm 2019, anh từng phẫu thuật loại bỏ phần mô bị tổn thương, nhưng đến nay, tình trạng đã nghiêm trọng đến mức vết thương không thể tự lành.

Tereshin từng thừa nhận việc tiêm Synthol là "sai lầm ngu ngốc nhất đời mình", nhưng việc cai nghiện hình ảnh "cơ bắp khổng lồ" khiến anh tiếp tục tiêm, bất chấp cảnh báo của bác sĩ rằng anh có thể chết nếu không loại bỏ hoàn toàn chất độc khỏi cơ thể.

Giờ đây, "Popeye Nga" đang chiến đấu từng ngày để giữ lấy đôi tay - và cả mạng sống.





Tuy nhiên, trong một video trên Youtube, Tereshin khẳng định những thông tin cho rằng anh sắp bị hoại tử gần chết (và phải cắt cụt cánh tay) là sai sự thật.

"Mọi thứ đều ổn với tôi, các xét nghiệm đều rất tốt", Tereshin nói trên YouTube . "Cánh tay của tôi đủ khỏe để phẫu thuật ghép da, ca phẫu thuật sẽ diễn ra trong tuần này. Họ đã bịa ra thông tin sai lệch này".



