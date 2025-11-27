Nỗi niềm của Hiền Hồ

Bộ môn Pickleball đã trở thành trào lưu thể thao được giới nghệ sĩ Việt Nam ưa chuộng. Trong số những người nổi bật, ca sĩ Hiền Hồ là cái tên thường xuyên góp mặt tại các giải đấu, thu hút sự chú ý không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi sự nghiêm túc trên sân.

Mới đây, Hiền Hồ đã chia sẻ hình ảnh tham gia thi đấu cùng dòng trạng thái đầy hài hước trên trang cá nhân, khiến nhiều người hâm mộ đồng cảm: "Đi đánh giải không được giải chính. Toàn được giải phụ".

Chia sẻ của Hiền Hồ như phản ánh một thực tế quen thuộc trong thể thao phong trào khi sự nỗ lực hết mình nhưng lại thường dừng bước ở vòng loại trực tiếp và chỉ nhận được giải an ủi.

Hiền Hồ là tín đồ của pickleball

Tuy nhiên, nếu nhìn vào thành tích thực tế, Hiền Hồ không hề là một tay vợt nghiệp dư "chỉ biết giải ph". Nữ ca sĩ sinh năm 1997 từng gây bất ngờ khi giành đến hai chức vô địch nội dung đôi nữ tại các giải đấu lớn chỉ trong vòng một tuần, và còn được vinh danh với giải thưởng "pha bóng đẹp nhất" ở một sự kiện khác. Điều này cho thấy, lời than vãn của cô có lẽ chỉ là sự khiêm tốn của một người khao khát chinh phục đỉnh cao tuyệt đối.

Sự đam mê của Hiền Hồ dành cho Pickleball là không thể phủ nhận. Sau một thời gian dài gắn bó với bộ môn golf, cô đã chuyển sang Pickleball và xem đây như một phương pháp quan trọng để cân bằng tinh thần và giảm áp lực trong cuộc sống. Thậm chí, nữ ca sĩ từng tự nhận mình là "nạn nhân của pickleball" khi thường xuyên ra sân tập luyện vào khung giờ rất muộn, đôi khi là 23 giờ 30 đêm, để thỏa mãn niềm đam mê. Sự góp mặt của Hiền Hồ tại các giải đấu lớn, dù kết quả thế nào, cũng góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao.