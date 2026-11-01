18 loại thực phẩm bảo vệ gan của bạn, đó là những món nào?

Người hiện đại thường thức khuya, dán mắt vào điện thoại và khó ngủ, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe về lâu dài. Chuyên gia dinh dưỡng Kao Min-min (Đài Loan, Trung Quốc) chỉ ra rằng thức khuya có thể làm tăng gánh nặng cho gan. Bên cạnh việc duy trì lịch ngủ đều đặn, bổ sung thêm các thực phẩm tốt cho gan cũng rất có lợi. Chuyên gia đã tổng hợp một danh sách gồm 18 loại thực phẩm và 9 chất dinh dưỡng, trong đó có súp nghêu, một món ăn phổ biến của Đài Loan.

Trên trang Facebook cá nhân, Kao Min-min đã liệt kê 18 thành phần và 9 dưỡng chất giúp duy trì sức khỏe gan thông qua phương pháp đa chiều, bao gồm súp nghêu và củ cải trắng. Củ cải trắng, một loại rau họ cải, chứa các hợp chất lưu huỳnh và có thể được sử dụng luân phiên với các loại rau khác để bổ sung chất xơ. Tuy nhiên, cô cũng nhắc nhở những bệnh nhân có chỉ số chức năng gan bất thường nên thảo luận với bác sĩ trước khi mua thực phẩm chức năng.

Súp nghêu, cá hồi, đậu phụ

Chuyên gia dinh dưỡng Kao Min-min nhắc nhở mọi người rằng việc thường xuyên thức khuya có thể làm tăng gánh nặng cho gan. Bên cạnh việc duy trì lịch ngủ đều đặn, bạn cũng có thể bổ sung vào chế độ ăn uống của mình 18 loại thực phẩm và 9 dưỡng chất thiết yếu để duy trì sức khỏe gan. (Hình ảnh chỉ mang tính minh họa/PIXABAY)

Ngao chứa taurine, cá hồi cung cấp protein chất lượng cao và Omega-3, còn đậu phụ là nguồn protein thực vật.

Các loại rau lá xanh đậm, củ cải trắng, rau họ cải

Chúng có thể được ăn xen kẽ để bổ sung chất xơ cho chế độ ăn. Củ cải trắng cũng thuộc họ cải và, giống như bông cải xanh, chứa các hợp chất lưu huỳnh.

Yến mạch, dầu ô liu, quả óc chó, các loại hạt

Yến mạch giàu chất xơ và vitamin nhóm B, dầu ô liu và các loại hạt cung cấp chất béo không bão hòa, còn các loại hạt như quả óc chó chứa vitamin E.

Các loại trái cây họ cam quýt, bưởi, củ dền

Các loại trái cây họ cam quýt và bưởi chứa vitamin C, còn màu đỏ tím của củ dền là do sắc tố của củ dền tạo ra.

Táo đỏ, nghệ, allicin, cà phê, trà xanh

Chà là đỏ có thể được ngâm trong nước hoặc dùng để pha trà, trong khi nghệ và tỏi có thể được sử dụng trong nấu ăn; tỏi băm nhỏ tạo ra allicin. Ngoài ra, cà phê chứa axit chlorogenic, và trà xanh giàu catechin; để tiêu thụ hàng ngày, nên chọn các loại không đường.

9 dưỡng chất thiết yếu dưỡng gan khỏe mạnh

Vitamin nhóm B, kẽm và axit amin

Chuyên gia cho biết, vitamin nhóm B giúp chuyển hóa năng lượng, kẽm tham gia vào hoạt động của enzyme, và axit amin là nguyên liệu quan trọng cho quá trình tổng hợp protein.

Vitamin A, C và E

Vitamin A giúp duy trì quá trình phân hóa tế bào bình thường, trong khi vitamin C và E có đặc tính chống oxy hóa.

Chiết xuất nghêu, tảo xoắn và long não Antrodia camphorata

Trước khi mua chiết xuất nghêu, hãy chú ý đến hàm lượng axit amin và natri trên nhãn sản phẩm; tảo xoắn chứa phycocyanin, trong khi Antrodia camphorata chứa triterpenoid và polysaccharid.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: TW YH)