Khi trẻ nuốt từ 2 viên nam châm trở lên, hoặc nuốt nam châm kèm một vật kim loại khác, dị vật sẽ gây nhiều biến chứng nghiêm trọng đối với đường ruột.

Bệnh viện Nhi Hải Phòng vừa tiếp nhận và nội soi gắp thành công chuỗi nam châm mắc ở vùng hầu họng cho một bệnh nhi gần 4 tuổi.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nghi có dị vật đường họng. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ xác định có dị vật kim loại đang mắc kẹt ở vùng hầu họng. Ngay lập tức, ê-kíp bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng phối hợp cùng bộ phận gây mê hồi sức đã tiến hành nội soi can thiệp, lấy ra an toàn chuỗi nam châm từ bộ đồ chơi xếp hình của trẻ.

Trước đó không lâu, một tình huống nguy kịch hơn cũng xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Kíp trực cấp cứu tại đây tiếp nhận bé Đ.M.T. (26 tháng tuổi, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) nhập viện với hàng loạt dấu hiệu nặng như nôn nhiều, mệt mỏi, lờ đờ, đau bụng, sốt, quấy khóc, da nhợt nhạt, mất nước, bụng chướng và nổi quai ruột.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt quy trình cấp cứu, hồi sức tích cực và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng. Kết quả siêu âm và chụp X-quang cho thấy các quai ruột non của trẻ giãn lớn tới 33 mm, ổ bụng có dịch tự do khoảng 10 mm, xuất hiện mức nước hơi vùng giữa ổ bụng cùng dị vật cản quang kích thước 14 × 4 mm ở vùng hạ vị.

Qua hội chẩn toàn viện, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị xoắn ruột do dị vật gây thủng ruột, viêm phúc mạc và sốc nhiễm khuẩn với tiên lượng rất nặng. Bệnh nhi lập tức được hồi sức chống sốc và chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.

Trong quá trình mổ, ê-kíp ghi nhận một đám xoắn ruột, các quai ruột phía trên giãn lớn, tím và dày toàn bộ thành ruột, dính chặt vào phúc mạc thành sau, sát động mạch mạc treo tràng trên và góc lách đại tràng.

Các bác sĩ đã cẩn trọng gỡ dính, lấy ra dị vật là 3 viên nam châm nhỏ dính chặt vào nhau ở vị trí trung tâm.

Chính khối nam châm này đã làm thủng ruột non, dính vào bờ mạc treo và gây thoát vị nội dẫn đến xoắn ruột. Sau khi lấy dị vật, ê-kíp tiến hành khâu phục hồi ruột, hút rửa làm sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu.

Hậu phẫu, trẻ được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, phải thở máy, an thần, chống sốc, dùng kháng sinh và nuôi dưỡng tĩnh mạch. Sau nửa tháng điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi mới dần ổn định, được cai máy thở, tự ăn chơi trở lại và xuất viện.

Không giống nhiều loại dị vật thông thường có thể đào thải tự nhiên, nam châm có thể hút nhau qua thành các quai ruột. (Ảnh minh họa Internet)

Theo BSCKI Nguyễn Kim Hiếu (Khoa Ngoại Chuyên khoa, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh), tai nạn nuốt phải dị vật ở trẻ em rất nguy hiểm, đặc biệt là nhóm trẻ dưới 3 tuổi.

Những vật dụng nhỏ như nam châm, pin cúc áo, ốc vít hay đồng xu đều có thể gây thủng ruột, xoắn ruột, nhiễm khuẩn nặng và đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Không giống nhiều loại dị vật thông thường có thể đào thải tự nhiên, nam châm có thể hút nhau qua thành các quai ruột.

Khi trẻ nuốt từ 2 viên nam châm trở lên, hoặc nuốt nam châm kèm vật kim loại, lực hút từ tính có thể khiến các quai ruột bị kẹp giữa các dị vật, dẫn đến tắc ruột, thiếu máu nuôi dưỡng, hoại tử, thủng ruột, viêm phúc mạc, rò đường tiêu hóa và các biến chứng đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, khi phát hiện trẻ có biểu hiện đau bụng, nôn nhiều, sốt, quấy khóc, bỏ ăn hoặc nghi ngờ trẻ đã nuốt nam châm, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng đánh giá và xử trí dị vật đường tiêu hóa ngay, kể cả khi trẻ chưa có biểu hiện bất thường.

Người nhà nên thông báo cho bác sĩ thời điểm trẻ nuốt, số lượng nam châm có thể đã nuốt và loại đồ chơi liên quan.

Không tự gây nôn, cố cho trẻ ăn cơm, bánh mì hoặc thức ăn khác để đẩy dị vật xuống; không chờ dị vật tự đào thải qua phân hoặc trì hoãn thăm khám chỉ vì trẻ chưa có triệu chứng.

Để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc này, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ và người chăm sóc cần lựa chọn đồ chơi phù hợp với lứa tuổi, tránh các sản phẩm có chi tiết nam châm nhỏ, dễ rơi hoặc bung ra.

Thường xuyên kiểm tra, loại bỏ đồ chơi bị hỏng; cất giữ nam châm, pin cúc áo và các vật nhỏ ngoài tầm với của trẻ, đồng thời giám sát trẻ khi chơi.

Một viên nam châm nhỏ cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng. Vì vậy, không nên chủ quan khi trẻ nuốt dị vật, ngay cả khi chưa xuất hiện triệu chứng.