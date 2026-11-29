Loại rau này rất giàu polyphenol, vitamin A, vitamin C, axit folic, canxi và anthocyanin.

Đó chính là rau khoai lang!

Chúng có khả năng hạ đường huyết, giảm viêm, bảo vệ gan và chống ung thư, do đó được mệnh danh là "loại rau siêu bổ dưỡng". Đáng nói, ở Việt Nam ta không thiếu loại rau này do không cần trồng cầu kỳ, cực hiếm khi phun thuốc trừ sâu và giá chỉ từ 8.000 đồng/mớ.

Tiến sĩ Chien Cheng-hung, giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Điều trị Bệnh Gan tại Bệnh viện Đa khoa Keelung Chang Gung (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ rằng, trước đây ông đã khuyên những bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối không phù hợp với các phương pháp điều trị tích cực nên ăn nhiều lá khoai lang. Thật ngạc nhiên, họ nhận thấy tình trạng của mình được cải thiện hoặc thậm chí khỏi bệnh. Điều này đã khiến ông bắt đầu chú ý đến tác động của các phương pháp chế biến đối với giá trị dinh dưỡng của lá khoai lang.

Xào giữ lại nhiều polyphenol hơn so với luộc

Bác sĩ Chien Cheng-hung cho biết bệnh nhân thường hỏi ông tại phòng khám: "Làm thế nào để chế biến lá khoai lang sao cho giữ được nhiều chất dinh dưỡng nhất?". Nên luộc hay xào, cách nào được cho là tốt cho sức khỏe hơn? Nhưng đây không phải là câu hỏi có thể trả lời một cách dễ dàng. Ông đã tìm kiếm một số nghiên cứu để hướng dẫn mọi người cách chế biến lá khoai lang sao cho giữ được nhiều chất dinh dưỡng nhất.

Một nghiên cứu của Đài Loan đã tiến hành thử nghiệm trên 16 người trưởng thành khỏe mạnh và so sánh hai phương pháp nấu ăn phổ biến của người Đài Loan: luộc và xào.

Nghiên cứu cho thấy luộc làm mất tới 22,7% polyphenol, trong khi xào chỉ làm mất 17%. Về khả năng giữ lại polyphenol, xào cho tỷ lệ hấp thụ 36% và tỷ lệ giữ lại 20%, cả hai đều cao hơn so với luộc (31% và 13%), khẳng định rằng xào bổ dưỡng hơn luộc.

Hấp hoặc luộc lá khoai lang giúp chúng giàu dinh dưỡng hơn so với xào, làm tăng hàm lượng polyphenol chống ung thư lên gấp 4,5 lần

Một nghiên cứu khác của Trung Quốc đã so sánh năm phương pháp nấu ăn: luộc, hấp, dùng lò vi sóng, nướng và chiên. Kết quả cho thấy, hấp làm tăng hàm lượng polyphenol tổng cộng trong lá khoai lang lên 9,4%, trong khi luộc, dùng lò vi sóng và chiên làm giảm hàm lượng này lần lượt là 30%, 25% và 15%.

Về hoạt tính chống oxy hóa, luộc và nấu bằng lò vi sóng làm giảm đáng kể hoạt tính chống oxy hóa lần lượt là 64% và 32%, trong khi hấp, nướng và chiên làm tăng hoạt tính này lần lượt là 81%, 30% và 86%, cho thấy rằng hấp có thể tăng cường đáng kể giá trị dinh dưỡng của lá khoai lang.

Một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Đài Loan cho thấy, hấp lá khoai lang thái lát trong nước sôi 3 phút giúp hàm lượng tổng phenol trong lá trước khi nấu cao gấp 2,1 lần so với thân. Sau khi hấp, hàm lượng tổng phenol và hoạt tính chống oxy hóa của cả thân và lá đều tăng lên đáng kể.

So với lá tươi, hàm lượng phenolic tổng tăng gấp 4,5 lần sau khi hấp, và hoạt tính chống oxy hóa tăng gấp 2,5 lần. Tiến sĩ Chien Cheng-hung giải thích rằng chìa khóa dẫn đến hoạt tính chống oxy hóa tăng lên nằm ở việc đun nóng để phá vỡ thành tế bào, cho phép các polyphenol liên kết được chuyển hóa thành các polyphenol tự do dễ hấp thụ hơn.

Trong khi phương pháp luộc truyền thống có thể tăng cường hoạt tính chống oxy hóa của lá khoai lang, nó cũng làm cho một lượng lớn polyphenol bị hòa tan và mất đi trong nước. Ngược lại, phương pháp hấp giúp bảo toàn hoàn hảo các polyphenol bên trong lá. Dựa trên nhiều nghiên cứu, thứ tự chế biến tối ưu cho lá khoai lang là hấp > xào > luộc > chiên ngập dầu.

Bác sĩ Chien Cheng-hung khuyên rằng nếu bạn cho lá khoai lang vào lẩu, bạn nên nấu rau trong thời gian ngắn nhất có thể để tránh mất chất dinh dưỡng vào nước dùng. Hoặc, bạn có thể uống trà lá khoai lang trực tiếp.

Bác sĩ cũng đưa nguyên tắc "ít nước, hấp nhanh, và thêm dầu vào cuối". Khi nấu, ông thường cho một ít nước vào nồi và đun sôi trước. Sau đó, ông cho rau lang hoặc các loại rau khác vào, đậy nắp và đun trong 30 đến 60 giây. Sau khi hấp chín, ông mở nắp, nhanh chóng cho một ít dầu vào đảo đều và món ăn đã sẵn sàng để dùng. Bằng cách này, ông có thể dễ dàng giữ lại được tối đa các dưỡng chất chống ung thư.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: TVBS)