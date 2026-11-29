Những lựa chọn thực phẩm của chúng ta không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ung thư, nhưng theo thời gian, chúng có thể góp phần làm tăng hoặc giảm mức độ nguy cơ đó.

Theo ước tính từ Viện Ung thư Quốc gia (National Cancer Institute), hơn 39% người trưởng thành sẽ được chẩn đoán mắc một dạng ung thư nào đó trong suốt cuộc đời mình. Nguyên nhân gây ung thư rất phức tạp và đa yếu tố; tuy nhiên, chế độ ăn uống đóng vai trò thiết yếu trong lối sống giúp bảo vệ cơ thể khỏi ung thư.

Chuyên gia dinh dưỡng Jill McNutt (Thạc sĩ Khoa học, chuyên gia dinh dưỡng được cấp chứng nhận RDN) cho biết: “Mặc dù không có loại thực phẩm đơn lẻ nào có thể ngăn ngừa ung thư, nhưng một chế độ ăn giàu thực phẩm có nguồn gốc thực vật, bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, rau củ, trái cây, các loại đậu, các loại hạt và hạt giống, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh”. Việc bổ sung nhiều hơn các loại thực phẩm giàu dưỡng chất này vào chế độ ăn uống sẽ mang lại tác dụng bảo vệ cơ thể. Hãy cùng tìm hiểu thêm về những thực phẩm mùa đông tốt nhất nên bổ sung vào chế độ ăn uống để giúp phòng ngừa ung thư.

1. Trái cây họ cam quýt

“Chúng vào mùa vào những tháng mùa đông, là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin C cùng các hợp chất chống oxy hóa và kháng viêm từ thực vật (gọi là flavonoid) rất thơm ngon. Các nghiên cứu cho thấy những hợp chất này có thể có tác dụng chống ung thư,” Hillary Wright, chuyên gia dinh dưỡng (M.Ed., RDN, LDN), cho biết.

Một phân tích tổng hợp chỉ ra rằng việc thường xuyên tiêu thụ các loại trái cây như trái cây họ cam quýt, kiwi, táo và dưa hấu có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên, nhiều yếu tố lối sống khác nhau có thể ảnh hưởng đến kết quả của các nghiên cứu quan sát này. Dù vậy, các bài tổng quan khác cũng tìm thấy mối liên hệ giữa việc bổ sung trái cây họ cam quýt vào chế độ ăn uống với việc giảm nguy cơ mắc các dạng ung thư khác, chẳng hạn như ung thư dạ dày.

2. Các loại bí mùa đông

Chúng là nguồn cung cấp dồi dào các dưỡng chất như vitamin C, kali và chất xơ. Chúng cũng rất giàu carotenoid. Trong cơ thể, carotenoid là tiền chất của vitamin A và thường có nhiều trong các loại rau củ quả có màu cam, đỏ hoặc vàng.

McNutt cho biết: “Carotenoid còn đóng vai trò là chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương”. Những tác dụng bảo vệ này giúp điều hòa tình trạng căng thẳng oxy hóa (oxidative stress) và có thể tác động tích cực đến nguy cơ phát triển ung thư. Mỗi loại bí mùa đông đều có hương vị đặc trưng và cách chế biến riêng. Chúng thường được dùng trong các món hầm, súp và salad. Ngoài ra, bạn cũng có thể thưởng thức chúng bằng cách nướng, nghiền nhuyễn hoặc dùng làm nguyên liệu cho các món bánh như bánh nướng xốp (muffin) và các loại bánh mì nhanh (quick bread).

3. Các loại rau lá xanh đậm

Các loại rau lá xanh đậm như cải xoăn và cải cầu vồng thường có kết cấu cứng cáp hơn so với các loại rau lá xanh vào mùa xuân. Đặc điểm này giúp chúng tồn tại được trong điều kiện nhiệt độ thấp, thậm chí một số loại còn có khả năng chống chịu được sương giá. Các loại rau này rất giàu dưỡng chất, là nguồn cung cấp carotenoid, folate cùng các vitamin A, C và K.

Bác sĩ Lucy M. De La Cruz (thành viên Hiệp hội Phẫu thuật viên Hoa Kỳ - FACS) cho biết: “Các loại rau như rau chân vịt, cải xoăn, cải rổ, củ cải đường (phần lá) và xà lách romaine có liên quan đến tỷ lệ mắc một số bệnh ung thư thấp hơn và giúp kéo dài tuổi thọ, phần lớn là nhờ tác dụng tuyệt vời của chúng đối với sức khỏe tim mạch”. Các loại rau lá xanh chứa nhiều hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa; đây là một lý do khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng trong chế độ ăn uống giúp phòng ngừa ung thư.

Bác sĩ De La Cruz chia sẻ thêm: “Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ khuyến nghị nên tiêu thụ từ 2,5 đến 3 cốc rau mỗi ngày”. Các loại rau lá xanh đậm có thể giúp bạn đạt được mục tiêu này, đặc biệt là vào những tháng mùa đông khi sự đa dạng của các loại rau củ bị hạn chế.

4. Nam việt quất

Còn loại thực phẩm nào tiêu biểu cho những tháng mùa đông hơn quả nam việt quất? Rất may, loại quả mọng màu đỏ, có vị chua thanh này cũng là một lựa chọn tuyệt vời trong chế độ ăn uống giúp phòng ngừa ung thư. Chuyên gia McNutt cho biết: “Nam việt quất rất giàu polyphenol, các hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm. Những hợp chất này có thể góp phần ngăn ngừa ung thư bằng cách bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh”.

Một chế độ ăn bao gồm đa dạng các loại rau củ và trái cây có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc ung thư, đặc biệt là ung thư miệng, thực quản, dạ dày và phổi. Bạn có thể dùng nam việt quất để làm nước sốt, thêm vào món salad để tạo vị chua thanh, ép lấy nước hoặc cho vào các món sinh tố trái cây. Cần lưu ý rằng nam việt quất có vị chua, vì vậy các món ăn chế biến từ loại quả này có thể chứa nhiều đường bổ sung. Hãy cố gắng hạn chế tổng lượng đường thêm vào công thức bằng cách kết hợp với các loại trái cây ngọt khác để cân bằng hương vị.

5. Các loại rau họ cải

Các loại rau họ cải, chẳng hạn như bông cải xanh Các loại rau như cải xoăn, bắp cải và cải mầm Brussels là những loại cây trồng mùa đông bền bỉ, thường xuất hiện trong các món ăn truyền thống vào dịp lễ suốt những tháng mùa đông. Chúng cũng có thể góp phần ngăn ngừa ung thư nhờ các hợp chất thực vật như flavonoid và carotenoid.

Một số nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc tiêu thụ các loại rau họ cải với việc giảm nguy cơ ung thư đại tràng. Điều này một phần nhờ vào hợp chất có tên là sulforaphane, vốn có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại ung thư. De La Cruz khuyến nghị nên đưa các loại rau họ cải vào chế độ ăn uống lành mạnh. Bà cho biết: “Đặt mục tiêu tiêu thụ khoảng nửa cốc rau mỗi lần, vài lần một tuần là một mục tiêu dễ thực hiện”.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: ETW)