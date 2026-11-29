Hà Nội ghi nhận 3 trường hợp mắc Mpox (đậu mùa khỉ) từ đầu năm 2026; trong tuần, thành phố có thêm 316 ca sốt xuất huyết và 60 ca tay chân miệng.

Hà Nội chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh: CDC Hà Nội

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ đầu năm 2026 đến ngày 27/11, thành phố ghi nhận 3 trường hợp mắc Mpox, không có ca tử vong. Trong đó, một trường hợp tại phường Tương Mai và hai trường hợp là anh em sống cùng nhà tại phường Hoàng Mai.

Cũng trong tuần từ ngày 20/11 đến 27/11, Hà Nội ghi nhận 316 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 89 phường, xã, giảm 190 ca so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm, thành phố có 7.848 ca mắc tại 123 phường, xã, không ghi nhận ca tử vong. Trong tuần xuất hiện 5 ổ dịch mới, nâng tổng số ổ dịch từ đầu năm lên 293; hiện còn 12 ổ dịch đang hoạt động.

Đối với bệnh tay chân miệng, thành phố ghi nhận 60 trường hợp mắc trong tuần, giảm 6 ca so với tuần trước. Từ đầu năm đến nay, Hà Nội có 6.970 ca mắc tại 126 phường, xã, không có ca tử vong. Trong tuần không ghi nhận ổ dịch mới; toàn bộ 105 ổ dịch ghi nhận từ đầu năm đã kết thúc hoạt động.

Ngoài ra, trong tuần Hà Nội ghi nhận một trường hợp mắc sởi tại phường Đại Mỗ. Cộng dồn từ đầu năm, thành phố có 419 trường hợp mắc sởi tại 113 phường, xã, không có ca tử vong.

CDC Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, điều tra và xử lý các khu vực có ca mắc, ổ dịch. Trong tuần tới, ngành Y tế tiếp tục giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết và tay chân miệng tại các địa bàn có nguy cơ; đồng thời tăng cường giám sát dịch bệnh trong trường học, nhất là các bệnh truyền nhiễm thường gặp trong mùa thu - đông.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân chủ động giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp phòng bệnh, tiêm chủng đầy đủ theo hướng dẫn và đưa người có dấu hiệu nghi mắc bệnh đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn kịp thời.