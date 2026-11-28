Tuần 47/2026, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 1.364 ca tay chân miệng. Số ca mắc tích lũy từ đầu năm đến tuần 47 là 50.700 ca.

Ảnh minh họa.

Trong tuần từ ngày 16/11 đến 22/11/2026, TP Hồ Chí Minh ghi nhận số ca sốt xuất huyết ổn định, trong khi số ca tay chân miệng giảm so với trung bình 4 tuần trước.

Cụ thể, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 1.364 ca tay chân miệng, giảm 21,9% so với trung bình 4 tuần trước. Số ca mắc tích lũy từ đầu năm đến tuần 47 là 50.700 ca.

Các địa bàn có số ca mắc trên 100.000 dân cao gồm đặc khu Côn Đảo, Bình Khánh và Hiệp Phước.

Đối với bệnh sốt xuất huyết, trong tuần TP Hồ Chí Minh ghi nhận 2.162 ca sốt xuất huyết, tương đương mức ổn định 0,5% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca mắc tích lũy từ đầu năm đến hết tuần 47 là 51.493 ca. Các địa bàn có số ca mắc trên 100.000 dân cao gồm đặc khu Côn Đảo, Ngãi Giao và Phước Thành.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng theo hướng dẫn.