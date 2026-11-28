Được yêu mến qua bộ phim Reply 1988, nam diễn viên Hàn Quốc này đã trải qua hành trình sinh tử với bệnh bạch cầu cấp tính, thậm chí phải đối mặt với bệnh tái phát sau khi trở lại màn ảnh.

Từ cậu em No Eul dễ thương đến người đàn ông 2 lần chiến đấu chống ung thư máu

Khán giả từng xem Reply 1988 hẳn vẫn nhớ Sung No Eul, cậu em trai có vẻ ngoài già dặn nhưng tính cách đáng yêu của nữ chính Deok Sun. Vai diễn do Choi Sung Won đảm nhận từng mang đến cho nam diễn viên nhiều tình cảm từ người xem. Thế nhưng, khi sự nghiệp bắt đầu có những bước tiến đáng kể, anh bất ngờ phải tạm gác công việc vì căn bệnh hiểm nghèo: ung thư máu.

Nam diễn viên Choi Sung Won trong phim Hàn Quốc nổi tiếng Reply 1988

Sinh ngày 17/1/1985, Choi Sung Won được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính (một dạng ung thư máu) vào tháng 5/2016, không lâu sau thành công của Reply 1988. Thông tin từ đài KBS World cho biết nam diễn viên phải rút khỏi bộ phim Mirror of the Witch đang tham gia để tập trung điều trị.

Trước đó, anh nhận thấy những vết bầm trên cơ thể lâu tan bất thường. Khi đến bệnh viện kiểm tra, kết quả khiến nam diễn viên phải đối diện với một cuộc chiến hoàn toàn khác với những vai diễn "khó nhằn" nhất trên màn ảnh.

Sau quá trình điều trị, Choi Sung Won dần trở lại với công việc diễn xuất vào năm 2017. Tưởng rằng đã có thể khép lại quãng thời gian đen tối và thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo, nam diễn viên lại nhận cú sốc vào năm 2020: bệnh tái phát.

Năm 2016, nam tài tử phát hiện mắc ung thư máu

Xuất hiện trên chương trình Happy Together của KBS2 ngày 7/8/2026, Choi Sung Won chia sẻ lần tái phát ung thư máu thực sự khủng khiếp. Có những thời điểm cơ thể kiệt sức đến mức anh không thể đứng dậy hay di chuyển. Quá trình điều trị đau đớn khiến nam diễn viên từng cảm thấy như chính việc chữa bệnh đang đẩy mình đến cái chết.

Lần này, anh phải trải qua ghép tủy xương và tiếp tục điều trị trong khoảng 2 năm. Theo hãng tin Newsis của Hàn Quốc, nam diễn viên cũng chia sẻ những ảnh hưởng sức khỏe kéo dài sau hành trình điều trị. Tin vui là trong chương trình tháng 8/2026, anh xác nhận đã được thông báo khỏi bệnh.

Năm 2026 anh cho biết mình từng tái phát ung thư máu và điều trị trong 2 năm

Ung thư máu nguy hiểm thế nào, có còn là "án tử"?

Căn bệnh khiến Choi Sung Won phải hai lần tạm dừng sự nghiệp thực chất thuộc nhóm ung thư máu, nhưng đây không phải một bệnh duy nhất như nhiều người hiểu lầm.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS), ung thư máu phổ biến gồm bệnh bạch cầu, ung thư hạch và đa u tủy xương. Riêng bệnh bạch cầu được chia thành 4 dạng chính: cấp dòng lympho (ALL), cấp dòng tủy (AML), mạn dòng lympho (CLL) và mạn dòng tủy (CML).

Bệnh bạch cầu bắt nguồn từ các tế bào tạo máu trong tủy xương. Khi tế bào bất thường tăng sinh mất kiểm soát, chúng lấn át quá trình sản xuất tế bào máu khỏe mạnh, khiến cơ thể dễ thiếu máu, nhiễm trùng và xuất huyết. Trong đó, các thể cấp thường tiến triển nhanh, cần được phát hiện và điều trị sớm; thể mạn có thể diễn tiến âm thầm trong nhiều năm.

Bệnh bạch cấu cấp tính là dạng ung thư máu không hề hiếm gặp (Ảnh minh họa)

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI), những dấu hiệu cảnh báo bệnh bạch cầu phổ biến nhất gồm:

- Mệt mỏi kéo dài, da xanh xao do thiếu máu.

- Sốt, nhiễm trùng tái diễn hoặc lâu khỏi.

- Dễ bầm tím, chảy máu cam, chảy máu chân răng.

- Đau xương, đau khớp và sụt cân không rõ nguyên nhân.

Những biểu hiện này không đồng nghĩa chắc chắn mắc ung thư máu, nhưng nếu kéo dài hoặc xuất hiện bất thường, người bệnh nên đi khám, làm xét nghiệm máu và kiểm tra tủy xương khi cần thiết.

Điều đáng lo ngại ở bệnh bạch cầu cấp là nguy cơ tái phát ngay cả sau khi điều trị thành công. Điều trị có hiệu quả không đồng nghĩa mọi tế bào ung thư đã bị loại bỏ hoàn toàn. Một số tế bào bất thường còn sót lại có thể tiếp tục phát triển, khiến bệnh quay trở lại. Đó cũng là lý do Choi Sung Won phải bước vào cuộc chiến lần thứ hai.

Tuy nhiên, ung thư máu ngày nay không còn đồng nghĩa với án tử. Theo ACS, một số dạng bệnh có thể được chữa khỏi bằng hóa trị kết hợp ghép tế bào gốc, trong khi các dạng mạn tính có thể được kiểm soát trong nhiều năm nhờ thuốc nhắm trúng đích. Tiên lượng phụ thuộc vào loại bệnh, tuổi tác, đặc điểm di truyền của tế bào ung thư và khả năng đáp ứng điều trị. Kết quả ở mỗi người, mỗi dạng bệnh là khác nhau.

Tại sao ghép tủy xương là "cứu tinh" cho bệnh nhân ung thư máu?

Sau khi bệnh tái phát, Choi Sung Won phải ghép tủy xương, phương pháp còn được gọi là ghép tế bào gốc tạo máu. Đây là một trong những lựa chọn điều trị quan trọng đối với một số bệnh nhân ung thư máu, đặc biệt khi bệnh có nguy cơ tái phát cao.

Theo NCI, người bệnh thường phải trải qua hóa trị liều cao, đôi khi kết hợp xạ trị, nhằm tiêu diệt tế bào ung thư và tạo điều kiện cho tủy xương mới hoạt động. Sau đó, tế bào gốc tạo máu khỏe mạnh được truyền vào cơ thể qua đường tĩnh mạch. Chúng di chuyển đến tủy xương, phát triển và tạo ra các tế bào máu mới, giúp khôi phục khả năng sản xuất hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu.

Đặc biệt, nếu sử dụng tế bào gốc từ người hiến, hệ miễn dịch mới còn có thể nhận diện và tấn công những tế bào ung thư còn sót lại. Đây là cơ chế quan trọng giúp phương pháp ghép tế bào gốc mang lại cơ hội kiểm soát bệnh lâu dài, thậm chí khỏi bệnh ở một số trường hợp.

Dù vậy, ghép tủy không phải lựa chọn dành cho tất cả bệnh nhân. Phương pháp này tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng nghiêm trọng, tổn thương cơ quan và phản ứng miễn dịch chống lại cơ thể người nhận. Bác sĩ phải cân nhắc loại bệnh, tình trạng sức khỏe và mức độ phù hợp của nguồn tế bào gốc trước khi quyết định.

Dàn diễn viên Reply 1988 sau 10 năm và sự thay đổi của Choi Sung Won sau 2 lần "chiến thắng" ung thư máu

Hành trình của Choi Sung Won cho thấy ung thư máu có thể là cuộc chiến kéo dài và đầy thử thách. Nhưng sự tiến bộ của y học cũng đang mở ra thêm cơ hội sống cho người bệnh, ngay cả khi họ từng phải đối mặt với nguy cơ tái phát.

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