Thời gian gần đây, cụ ông xuất hiện sốt kéo dài 7 ngày, nhiệt độ cao nhất 38°C.

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, người bệnh là ông N.V.T. (76 tuổi, Ninh Bình). Theo người bệnh và gia đình, khối u gan đã được phát hiện từ khoảng 4 năm trước nhưng chưa được điều trị.

Gần đây, ông xuất hiện sốt kéo dài 7 ngày, nhiệt độ cao nhất 38°C. Qua thăm khám tại một số cơ sở y tế, người bệnh được ghi nhận tăng men gan và có khối bất thường tại gan.

Đáng chú ý, ông T. có tiền sử mắc nhiều bệnh lý và từng trải qua nhiều cuộc phẫu thuật như sỏi ống mật chủ, tuyến giáp, phì đại tuyến tiền liệt và thoát vị bẹn. Ngoài ra, ông T. còn mắc bệnh gout, giãn tĩnh mạch chi dưới có suy van, huyết khối tĩnh mạch hiển và đang sử dụng thuốc chống đông.

Khối u chiếm một phần đáng kể thể tích gan phải của bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Tại Trung tâm Phẫu thuật Gan mật – Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, kết quả chụp cộng hưởng từ ghi nhận khối u tại gan phải có kích thước khoảng 20cm, bên trong có các vùng hoại tử và dấu hiệu xuất huyết. Khối u chiếm một phần đáng kể thể tích gan phải, gây nhiều khó khăn cho việc đánh giá và lựa chọn phương án điều trị.

Đáng chú ý, xét nghiệm PIVKA-II – một dấu ấn sinh học hỗ trợ chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan – tăng rất cao, đạt 6.565, trong khi ngưỡng tham chiếu thường dùng là 40 mAU/mL. Kết quả này cùng với đặc điểm hình ảnh khối u làm tăng nghi ngờ tổn thương ác tính tại gan. Các bác sĩ chẩn đoán trước phẫu thuật người bệnh mắc ung thư biểu mô tế bào gan phải, kèm huyết khối tĩnh mạch chi dưới.

BSCKII. Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật – Tiêu hóa, cho biết, đây là trường hợp phẫu thuật đặc biệt phức tạp do người bệnh tuổi cao, khối u gan kích thước rất lớn, bên trong có hoại tử và dấu hiệu xuất huyết, đồng thời mắc nhiều bệnh lý phối hợp và đang sử dụng thuốc chống đông.

Theo BS Giang, gan là cơ quan có hệ thống mạch máu phong phú, đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng. Với khối u có kích thước khoảng 20 cm, phẫu thuật không chỉ cần loại bỏ tổn thương mà còn phải kiểm soát tốt nguy cơ mất máu, hạn chế tổn thương các cấu trúc mạch máu, đường mật và bảo đảm phần gan còn lại đủ thể tích, chức năng để duy trì hoạt động của cơ thể sau mổ.

Đặc biệt, người bệnh có huyết khối tĩnh mạch chi dưới và đang sử dụng thuốc chống đông nên việc điều chỉnh thuốc trước, trong và sau phẫu thuật phải được tính toán kỹ lưỡng, nhằm cân bằng giữa nguy cơ chảy máu và nguy cơ huyết khối tiến triển. Tuổi cao và nhiều bệnh lý nền cũng làm tăng nguy cơ trong quá trình gây mê, phẫu thuật và hồi phục sau mổ.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe, chức năng gan, đặc điểm khối u và các yếu tố nguy cơ, các bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Gan mật – Tiêu hóa quyết định tiến hành cắt gan phải và hạ phân thùy I nhằm loại bỏ khối u.

Đây là một phẫu thuật gan lớn, đòi hỏi sự chính xác cao trong quá trình phẫu tích và kiểm soát hệ thống mạch máu, đường mật cũng như diện cắt gan. Đặc biệt, hạ phân thùy I nằm ở vị trí sâu, tiếp giáp với tĩnh mạch chủ dưới và nhiều cấu trúc mạch máu quan trọng, khiến việc tiếp cận, phẫu tích và kiểm soát chảy máu càng trở nên phức tạp.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau ca mổ. Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Ca phẫu thuật được thực hiện thành công. Sau mổ, người bệnh được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu, tình trạng sức khỏe ổn định, đủ điều kiện xuất viện.

Từ trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo việc trì hoãn thăm khám và điều trị khi phát hiện khối bất thường tại gan có thể khiến tổn thương tiếp tục phát triển, làm thu hẹp cơ hội lựa chọn phương pháp điều trị. Khi khối u phát triển lớn, nguy cơ xâm lấn mạch máu, xuất huyết hoặc vỡ u có thể gia tăng, đồng thời việc điều trị cũng trở nên phức tạp hơn.

Ung thư gan giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng. Người bệnh có thể vẫn sinh hoạt bình thường dù tổn thương đã hình thành và phát triển. Vì vậy, không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới đi khám.

BS Giang khuyến cáo, người dân khi được phát hiện có khối bất thường tại gan cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được đánh giá, xác định tổn thương và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Đặc biệt, những người có nguy cơ cao mắc ung thư gan như người nhiễm virus viêm gan B mạn tính, viêm gan C mạn tính hoặc xơ gan cần được quản lý bệnh, khám định kỳ và thực hiện tầm soát ung thư gan theo chỉ định của bác sĩ.

Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp mở rộng cơ hội lựa chọn phương pháp điều trị, hạn chế nguy cơ phải thực hiện các phẫu thuật phức tạp và cải thiện tiên lượng cho người bệnh.